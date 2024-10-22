Президент ОАЭ Аль Нагаян сказал Путину, что "готов помочь в разрешении кризиса в Украине", - Reuters

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль Нагаян встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в его подмосковной резиденции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Во время встречи шейх сказал, что готов поддержать усилия по поиску мира в Украине.

"Мы продолжаем прилагать усилия для посредничества в обмене пленными. И я уверяю вас, что мы будем продолжать работать в этом направлении. Мы готовы приложить любые усилия для урегулирования кризисов и в интересах мира, в интересах обеих сторон", - заявил он.

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