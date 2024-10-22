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Новости Война
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Президент ОАЭ Аль Нагаян сказал Путину, что "готов помочь в разрешении кризиса в Украине", - Reuters

Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян та Володимир Путін

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бин Заид Аль Нагаян встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в его подмосковной резиденции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Во время встречи шейх сказал, что готов поддержать усилия по поиску мира в Украине.

"Мы продолжаем прилагать усилия для посредничества в обмене пленными. И я уверяю вас, что мы будем продолжать работать в этом направлении. Мы готовы приложить любые усилия для урегулирования кризисов и в интересах мира, в интересах обеих сторон", - заявил он.

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Автор: 

ОАЭ (198) путин владимир (31560)


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Топ комментарии
+12
Ріже очі оце їх '' в інтересах обох сторін.'' Нехай переживуть те ж саме, що Україна, а хтось сторонній буде вирішувати проблему в інтересах агресора проти них.
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22.10.2024 01:38 Ответить
+9
Якби в арабів було хоч трохи гідності, то обвалили б ціну на нафту на 2 тижні. Цього було б достатньо, щоб бюджет ерефії лопнув так же голосно, як і їх фантазії про другу армію світу. І війна швидко закінчилась. Але...... розжиріли на нафті і вирішили що тепер королі світу, які (іноді) можуть навіть ставити умови США.
Розвивати електротранспорт варто лише ради того, щоб араби знову повернулись туди, де вони історично заслуговують знаходитись - на верблюди посеред пустелі. Якщо не змогли цивілізуватись по нормальному, так нехай проходять увесь історичний процес - починаючи з Середньовіччя, де вони були до нафти.
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22.10.2024 02:00 Ответить
+6
ше одна кацапська підстилка
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22.10.2024 01:13 Ответить
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ше одна кацапська підстилка
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22.10.2024 01:13 Ответить
скажи це родинам українських полонених, яких в тому числі і завдяки ОАЕ Україні вдалося повернути з полону.
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22.10.2024 01:45 Ответить
Благодаря етим бабуинам полотенцеголовым которые поддерживают ***** ети пленные и оказались в рашистском плену. А якобы помощь в обмене пленных ето как будто тебе маньяк который тебя *бет дает тебе конфетку сладенькую чтобы ты не растраивался. Или ты такой тупой что думаешь ***** просто так меняет пленных только через своих друзей, которые поддерживают его военную кампанию и економику.
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22.10.2024 09:18 Ответить
не мав жодного сумніву стосовно твоєї розумової "повноцінності". Хоча тобі відповів досить змістовно, не думаю, що ти будеш здатен осягнути хоч щось з цієї відповіді.
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22.10.2024 21:37 Ответить
то це ти є розумово неповноцінний, якщо пиляєш *****, на якому сидиш..
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22.10.2024 21:56 Ответить
BBC
"Маленька Спарта" Близького Сходу: допомога Україні і російські гроші

До позиції Об'єднаних Арабських Еміратів під час цієї війни прикута особлива увага.

З одного боку, це країна, яка має давню військову співпрацю з США, розмістила три американські військові бази, і у 2020 році встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем.

На цьому тлі країна має складні відносини з Іраном і суперечку з ним за три острови в Арабській затоці. Іран вважає загрозою для себе розміщення військових баз США в ОАЕ та еміратську нормалізацію відносин з Ізраїлем у 2020 році.

З іншого боку, Емірати стали магнітом для російського бізнесу на Близькому Сході, з 2018 року мають "стратегічне партнерство" з Росією і нормалізували відносини з режимом Башара Асада.

Під час голосування резолюції щодо засудження вторгнення Росії в Україну в Раді Безпеки ООН 25 лютого 2022 року, яка не мала шансів на проходження через право вето Росії, Емірати - непостійний член - "утрималися" поряд з Індією та Китаєм.

Втім далі країна підтримувала всі резолюції щодо територіальної цілісності України в Генасамблеї ООН, які ухвалили у 2022-2023 роках.
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22.10.2024 01:19 Ответить
Але є інший бік медалі.

"Це один з потенційних хабів для обходу Росією західних санкцій", - пояснює Ілія Куса.

Як повідомляла https://www.ft.com/content/fca1878e-9198-4500-b888-24b17043c507 Financial Times , експорт електроніки з ОАЕ в Росію у 2022 році зріс у 7 разів - до 283 млн доларів, в 15 разів зріс експорт мікрочипів. З ОАЕ в Росію також продали 158 дронів вартістю 600 тисяч доларів.

У жовтні 2022 року президент ОАЕ шейх Мухамад бен Заїд аль Нагаян зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі і повідомив, що в країні працює 4000 російських компаній, за 2022 рік їхня кількість зросла ще на 700. За інформацією Fortune, в Емірати взагалі виїхали 30% найбагатших росіян.

Загроза вторинних санкцій з боку західних держав для компаній, які ведуть бізнес з підсанкційними російськими фірмами, обмежує цю хвилю російських грошей. В ОАЕ вже не приймають російські карти "Мир", у грудні "Сбербанк России" змушений був закрити своє представництво в ОАЕ.
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22.10.2024 01:20 Ответить
Після війни для Еміратів, які отримали в ЗМІ назву "Маленька Спарта Близького сходу", може бути цікавою співпраця з Україною у виробництві зброї та передачі військового досвіду.

Емірати створюють сильну армію, мають власну військову промисловість (EDGE Group), раніше купували українську бронетехніку та ПТРК.
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22.10.2024 01:25 Ответить
В Україні досі поширені уявлення, що країни Затоки слідують у своїй зовнішній політиці тому прикладу, який подає Саудівська Аравія. Насправді давно немає прямої взаємозалежності та тієї єдності країн Затоки, характерної для боротьби з іракським режимом Саддама Хусейна у 1990-2003 роках. Саудівська Аравія, Катар та Об'єднані Арабські Емірати ведуть боротьбу між собою за вплив - в ЗМІ це явище навіть охрестили "грою престолів".
Серед країн Затоки тісно координує з Саудівською Аравією зовнішню політику лише невелике острівне Королівство Бахрейн. Бахрейн - єдина держава регіону, з якою в України майже немає торгівлі, і яку не відвідував жоден український президент після Леоніда Кучми.

Інші 4 країни - Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт і Оман - мають свої особливості зовнішньої політики щодо війни Росії проти України і держав, чиє зближення з росіянами додало проблем Україні під час війни - Китаю та Ірану.
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22.10.2024 01:47 Ответить
Ріже очі оце їх '' в інтересах обох сторін.'' Нехай переживуть те ж саме, що Україна, а хтось сторонній буде вирішувати проблему в інтересах агресора проти них.
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22.10.2024 01:38 Ответить
Якби в арабів було хоч трохи гідності, то обвалили б ціну на нафту на 2 тижні. Цього було б достатньо, щоб бюджет ерефії лопнув так же голосно, як і їх фантазії про другу армію світу. І війна швидко закінчилась. Але...... розжиріли на нафті і вирішили що тепер королі світу, які (іноді) можуть навіть ставити умови США.
Розвивати електротранспорт варто лише ради того, щоб араби знову повернулись туди, де вони історично заслуговують знаходитись - на верблюди посеред пустелі. Якщо не змогли цивілізуватись по нормальному, так нехай проходять увесь історичний процес - починаючи з Середньовіччя, де вони були до нафти.
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22.10.2024 02:00 Ответить
Ну саудиты имеют влияние...
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22.10.2024 03:16 Ответить
ОАЄ не Саудівська Аравія.
а взагалі таке враження, що ці всі кловани намагаються Україну приструнити начебто вона на лаптеногих напала і трощіть іхні міста вдовж і поперек всього лаптестану...
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22.10.2024 06:13 Ответить
Ну якщо ця паскуда поїхала в москву до кривавого диктатора і називає війну "українська криза" про який мир він говорить?
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22.10.2024 08:22 Ответить
ну, що ви накинулись, на берберів.
вони, оно островів накопали, ніхто не купує.
може, хоч лаптям їх впарять.
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22.10.2024 08:30 Ответить
Неправильний заголовок. Треба так:

Його Високість шейх Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян зустрівся з ******.
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22.10.2024 08:48 Ответить
Крыза у тебя в штанах или в под платьем мразота бабуинская
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22.10.2024 10:49 Ответить
Биляд, и тут армяне!!!
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22.10.2024 12:40 Ответить
пішов ти в сраку з таким формулюванням "кризиса", це окупаційна війна *****, і ти з цим ****** ручкаєсся, то ж сам є ******
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23.10.2024 00:10 Ответить
 
 