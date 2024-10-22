Президент ОАЕ Аль Нагаян сказав Путіну, що "готовий допомогти у вирішенні кризи в Україні", - Reuters
Президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у його підмосковній резиденції.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Під час зустрічі шейх сказав, що готовий підтримати зусилля з пошуку миру в Україні.
"Ми продовжуємо докладати зусиль для посередництва в обміні полоненими. І я запевняю вас, що ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Ми готові докласти будь-яких зусиль для врегулювання криз і в інтересах миру, в інтересах обох сторін", - заявив він.
Топ коментарі
+12 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар22.10.2024 01:38 Відповісти Посилання
+9 Скептичний Песиміст
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+6 Gen #576077
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"Маленька Спарта" Близького Сходу: допомога Україні і російські гроші
До позиції Об'єднаних Арабських Еміратів під час цієї війни прикута особлива увага.
З одного боку, це країна, яка має давню військову співпрацю з США, розмістила три американські військові бази, і у 2020 році встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем.
На цьому тлі країна має складні відносини з Іраном і суперечку з ним за три острови в Арабській затоці. Іран вважає загрозою для себе розміщення військових баз США в ОАЕ та еміратську нормалізацію відносин з Ізраїлем у 2020 році.
З іншого боку, Емірати стали магнітом для російського бізнесу на Близькому Сході, з 2018 року мають "стратегічне партнерство" з Росією і нормалізували відносини з режимом Башара Асада.
Під час голосування резолюції щодо засудження вторгнення Росії в Україну в Раді Безпеки ООН 25 лютого 2022 року, яка не мала шансів на проходження через право вето Росії, Емірати - непостійний член - "утрималися" поряд з Індією та Китаєм.
Втім далі країна підтримувала всі резолюції щодо територіальної цілісності України в Генасамблеї ООН, які ухвалили у 2022-2023 роках.
"Це один з потенційних хабів для обходу Росією західних санкцій", - пояснює Ілія Куса.
Як повідомляла https://www.ft.com/content/fca1878e-9198-4500-b888-24b17043c507 Financial Times , експорт електроніки з ОАЕ в Росію у 2022 році зріс у 7 разів - до 283 млн доларів, в 15 разів зріс експорт мікрочипів. З ОАЕ в Росію також продали 158 дронів вартістю 600 тисяч доларів.
У жовтні 2022 року президент ОАЕ шейх Мухамад бен Заїд аль Нагаян зустрівся з Путіним у Санкт-Петербурзі і повідомив, що в країні працює 4000 російських компаній, за 2022 рік їхня кількість зросла ще на 700. За інформацією Fortune, в Емірати взагалі виїхали 30% найбагатших росіян.
Загроза вторинних санкцій з боку західних держав для компаній, які ведуть бізнес з підсанкційними російськими фірмами, обмежує цю хвилю російських грошей. В ОАЕ вже не приймають російські карти "Мир", у грудні "Сбербанк России" змушений був закрити своє представництво в ОАЕ.
Емірати створюють сильну армію, мають власну військову промисловість (EDGE Group), раніше купували українську бронетехніку та ПТРК.
Серед країн Затоки тісно координує з Саудівською Аравією зовнішню політику лише невелике острівне Королівство Бахрейн. Бахрейн - єдина держава регіону, з якою в України майже немає торгівлі, і яку не відвідував жоден український президент після Леоніда Кучми.
Інші 4 країни - Об'єднані Арабські Емірати, Катар, Кувейт і Оман - мають свої особливості зовнішньої політики щодо війни Росії проти України і держав, чиє зближення з росіянами додало проблем Україні під час війни - Китаю та Ірану.
Розвивати електротранспорт варто лише ради того, щоб араби знову повернулись туди, де вони історично заслуговують знаходитись - на верблюди посеред пустелі. Якщо не змогли цивілізуватись по нормальному, так нехай проходять увесь історичний процес - починаючи з Середньовіччя, де вони були до нафти.
а взагалі таке враження, що ці всі кловани намагаються Україну приструнити начебто вона на лаптеногих напала і трощіть іхні міста вдовж і поперек всього лаптестану...
вони, оно островів накопали, ніхто не купує.
може, хоч лаптям їх впарять.
Його Високість шейх Мухаммад ібн Заїд Аль Нахайян зустрівся з ******.