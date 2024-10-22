Президент ОАЕ Аль Нагаян сказав Путіну, що "готовий допомогти у вирішенні кризи в Україні", - Reuters

Президент Об'єднаних Арабських Еміратів шейх Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у його підмосковній резиденції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Під час зустрічі шейх сказав, що готовий підтримати зусилля з пошуку миру в Україні.

"Ми продовжуємо докладати зусиль для посередництва в обміні полоненими. І я запевняю вас, що ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Ми готові докласти будь-яких зусиль для врегулювання криз і в інтересах миру, в інтересах обох сторін", - заявив він.

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