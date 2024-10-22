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Доставленный полицией мужчина совершил самоубийство в пункте предварительного сбора военнообязанных на Полтавщине, - ТЦК

мобілізація,тцк

21 октября 2024 года на Полтавщине в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского ТЦК и СП.

Как утверждают в ТЦК, следов насилия обнаружено не было. На место происшествия сразу были вызваны правоохранители, которые начали следственные действия.

"На пункт предварительного сбора военнообязанный был доставлен полицией, поскольку находился в розыске. Он отказался проходить военно-врачебную комиссию, поэтому был составлен акт отказа. По данному факту готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного преступления по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Гражданин в прошлом году уже был осужден по данной статье на три года лишения свободы с освобождением от наказания с одним годом испытательного срока, который завершился в сентябре этого года", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело

Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось - он ожидал на сборном пункте, пока будут оформлены все документы.

В ТЦК также отмечают, что по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех причин и обстоятельств проводится служебное расследование.

"До завершения следственных действий призываем наших читателей придерживаться информационной гигиены - проверяйте информацию и воздерживайтесь от потребления непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений", - резюмировали в ТЦК.

Автор: 

самоубийство (1012) ТЦК (608) Полтавская область (1185)


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Топ комментарии
+36
Магія ТЦК, люди там мруть від епілепсії, серцевих нападів, самогубств, будучи абсолютно здоровими що фізично, що психологічно згідно висновків самих чесних ВЛК.
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22.10.2024 11:06 Ответить
+32
А якщо чотири рази відмовився, то він хто?

"Кандидат у президенти Володимир Зеленський чотири рази проігнорував повістки, які надсилалися йому під час мобілізації 2014-2015 років.

Про це повідомляє http://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ прес-служба Міноборони у відповідь на звернення народних депутатів Тетяни Чорновол, Олександра Бригинця, Юлія Мамчура та Михайла Бондаря."
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22.10.2024 11:14 Ответить
+31
Зараз судмедексперт із посвідченням інваліда за запитом прокурора з посвідченням інваліда напише висновок що після зустрічі з декількома тцк-шними бугаями з посвідченням інваліда раптом самовбився абсолютно здоровий громадянин.
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22.10.2024 11:14 Ответить
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22.10.2024 11:38 Ответить
він просто хотів, як президент, відкосити, але кати замучили.
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22.10.2024 11:48 Ответить
Рекрутизація має бути ДОБРОВІЛЬНА!!! Якщо люди не йдуть на війну то, або влада недоробляє у пропаганді, або влада настільки спадлючилась, що людям нема бажання її захищати. Але є і третій варіант - влада відверто промосковська, тобто ворожа. Залишення поранених у Авдіївці і Вугледарі це доводить.

Зєлю геть. Вибори
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22.10.2024 11:48 Ответить
І купа дебілів в коментарях, що свято повірили в самогубство.
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22.10.2024 11:51 Ответить
"Доеведення до самогубства" - це теж кримінальна стаття, тому таке собі
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22.10.2024 13:27 Ответить
І ще -після того,як на пішому марші в мене на пластині титанової почали лопатися штіфти,а замість ВЛК мене відправили на "нуль",де побратима розірвало а мене на три метри викинуло,після того як мене після тяжкої контузії вже вдруге не відправили на ВЛК,з двома формами 100,я поклявся для себе,що у ТЦК служити не піду,це-тавро на все життя, краще сдохнути та не брати гріх у смерті свого співвітчизника на душу,в мене самого є діти.
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22.10.2024 11:52 Ответить
То тебе не брали, то ти вже в окопі.
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22.10.2024 12:06 Ответить
Мене з окопа викинуло на три метри,а побратима розірвало,я був в окопі,а ти була?
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22.10.2024 12:55 Ответить
Сикливе *****
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22.10.2024 12:06 Ответить
Людини немає, просто промовч. Коза драна
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22.10.2024 12:12 Ответить
Ті хто не хоче захищати свою країну і на хер на фронті не потрібні..., але те що твориться в тцк, це вже повне дно...
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22.10.2024 12:28 Ответить
тцк як і влада працюють на мавзолєй.а тцкашники в намордниках - штатні співробітники фсб - моссад.так і є.
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22.10.2024 12:31 Ответить
Не було поруч Тиси, то какашники зімітували самогубство(
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22.10.2024 12:44 Ответить
гарно як. ворог в тилу
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22.10.2024 12:56 Ответить
Давайте предскажу-никого не накажут.Напомните мне кого из ТЦК/полиция наказали за явные умышленные тяжелые преступления.
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22.10.2024 13:03 Ответить
А спорим, шо а) це все російське ІПСО, б) він на стільки злісний ухилянт, шо над ним три статті вісить, шо аж в) нічого не посадять за статтею "Доведення до самогубства", бо він настільки ідіот і вообще "та в країні ж війна". Живіть з цим і помалкуйте
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22.10.2024 13:26 Ответить
Так а чого не написали які ***** саме такі "явні ознаки того, що він сам вкоротив собі віку"

Про "Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося" - це взагалі прям правдоподобно як "мамай клянус", особливо враховуючи хто це каже і що "військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію"

Тобто чувака привезла поліція, а йому в
ТЦК:"шановний, вам пощастило! Саме зараз ми хочемо запропонувати вам повоювати! Що ви на то?"
А чувак: "нє, дякую, мушу відмовитися"
ТЦК: "дивно, але ок. Зараз оформимо відмову. Галя! Атмєна! Ви поки присядьте, почекайте."
Ч : "****, пора вчиняти самогубство!"

Я вже не питаю на кого той піздьож розрахований. У ТЦК ніхто і так ніяких доказів не попросить і розслідування проводити теж. Можна хоч на частини тіло порізати і сказати "бляха, так воно якось само. Сидів собі, сидів..." І поліція, приїхавши на місце "яке прикре самогубство"
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22.10.2024 13:44 Ответить
Диктатура наберає обертів.
Мені аж похрін хто мене вб'є.
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22.10.2024 13:58 Ответить
Хто скаже: - Чоммууу він там перебував?Зафіксували відмову від проходження комісії-висунули звинувачення і додому,до рішення суду(а за одне і те саме правопорушення"не навмисне,не кримінальне" двічи судити заборонено)А людини нема!А кожна людина - це свій світ!Тварюки!!!
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22.10.2024 18:13 Ответить
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