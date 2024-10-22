Доставленный полицией мужчина совершил самоубийство в пункте предварительного сбора военнообязанных на Полтавщине, - ТЦК

21 октября 2024 года на Полтавщине в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского ТЦК и СП.

Как утверждают в ТЦК, следов насилия обнаружено не было. На место происшествия сразу были вызваны правоохранители, которые начали следственные действия.

"На пункт предварительного сбора военнообязанный был доставлен полицией, поскольку находился в розыске. Он отказался проходить военно-врачебную комиссию, поэтому был составлен акт отказа. По данному факту готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного преступления по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Гражданин в прошлом году уже был осужден по данной статье на три года лишения свободы с освобождением от наказания с одним годом испытательного срока, который завершился в сентябре этого года", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело

Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось - он ожидал на сборном пункте, пока будут оформлены все документы.

В ТЦК также отмечают, что по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех причин и обстоятельств проводится служебное расследование.

"До завершения следственных действий призываем наших читателей придерживаться информационной гигиены - проверяйте информацию и воздерживайтесь от потребления непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений", - резюмировали в ТЦК.