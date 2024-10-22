Доставленный полицией мужчина совершил самоубийство в пункте предварительного сбора военнообязанных на Полтавщине, - ТЦК
21 октября 2024 года на Полтавщине в одном из технических помещений пункта предварительного сбора военнообязанных было обнаружено тело мужчины с явными признаками того, что он сам покончил с собой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Полтавского ТЦК и СП.
Как утверждают в ТЦК, следов насилия обнаружено не было. На место происшествия сразу были вызваны правоохранители, которые начали следственные действия.
"На пункт предварительного сбора военнообязанный был доставлен полицией, поскольку находился в розыске. Он отказался проходить военно-врачебную комиссию, поэтому был составлен акт отказа. По данному факту готовилось сообщение в полицию о совершении им уголовного преступления по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Гражданин в прошлом году уже был осужден по данной статье на три года лишения свободы с освобождением от наказания с одним годом испытательного срока, который завершился в сентябре этого года", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело
Никакого физического или психологического давления на военнообязанного не осуществлялось - он ожидал на сборном пункте, пока будут оформлены все документы.
В ТЦК также отмечают, что по данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело. Для выяснения всех причин и обстоятельств проводится служебное расследование.
"До завершения следственных действий призываем наших читателей придерживаться информационной гигиены - проверяйте информацию и воздерживайтесь от потребления непроверенных, искаженных и манипулятивных сообщений", - резюмировали в ТЦК.
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Зєлю геть. Вибори
Про "Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося" - це взагалі прям правдоподобно як "мамай клянус", особливо враховуючи хто це каже і що "військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію"
Тобто чувака привезла поліція, а йому в
ТЦК:"шановний, вам пощастило! Саме зараз ми хочемо запропонувати вам повоювати! Що ви на то?"
А чувак: "нє, дякую, мушу відмовитися"
ТЦК: "дивно, але ок. Зараз оформимо відмову. Галя! Атмєна! Ви поки присядьте, почекайте."
Ч : "****, пора вчиняти самогубство!"
Я вже не питаю на кого той піздьож розрахований. У ТЦК ніхто і так ніяких доказів не попросить і розслідування проводити теж. Можна хоч на частини тіло порізати і сказати "бляха, так воно якось само. Сидів собі, сидів..." І поліція, приїхавши на місце "яке прикре самогубство"
Мені аж похрін хто мене вб'є.