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Доставлений поліцією чоловік здійснив самогубство в пункті попереднього збору військовозобов’язаних на Полтавщині, - ТЦК

мобілізація,тцк

21 жовтня 2024 року на Полтавщині в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського ТЦК та СП.

Як стверджують у ТЦК, слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правоохоронців, які розпочали слідчі дії.

"На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Громадянин в минулому році вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року", - йдеться у повідомленні.

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Порушено кримінальну справу

Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформлені усі документи.

У ТЦК також наголошують, що за даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування.

"До завершення слідчих дій закликаємо наших читачів дотримуватися інформаційної гігієни - перевіряйте інформацію та утримуйтесь від споживання неперевірених, перекручених та маніпулятивних повідомлень", - резюмували у ТЦК.

Автор: 

самогубство (646) ТЦК та СП (658) Полтавська область (1141)


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Топ коментарі
+36
Магія ТЦК, люди там мруть від епілепсії, серцевих нападів, самогубств, будучи абсолютно здоровими що фізично, що психологічно згідно висновків самих чесних ВЛК.
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22.10.2024 11:06 Відповісти
+32
А якщо чотири рази відмовився, то він хто?

"Кандидат у президенти Володимир Зеленський чотири рази проігнорував повістки, які надсилалися йому під час мобілізації 2014-2015 років.

Про це повідомляє http://www.mil.gov.ua/news/2019/04/13/informacziya-u-zvyazku-iz-zvernennyami-narodnih-deputativ-ukraini-briginczya-o-m-mamchura-yu-v-chornovol-t-m-bondarya-m-l/ прес-служба Міноборони у відповідь на звернення народних депутатів Тетяни Чорновол, Олександра Бригинця, Юлія Мамчура та Михайла Бондаря."
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22.10.2024 11:14 Відповісти
+31
Зараз судмедексперт із посвідченням інваліда за запитом прокурора з посвідченням інваліда напише висновок що після зустрічі з декількома тцк-шними бугаями з посвідченням інваліда раптом самовбився абсолютно здоровий громадянин.
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22.10.2024 11:14 Відповісти
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22.10.2024 11:38 Відповісти
він просто хотів, як президент, відкосити, але кати замучили.
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22.10.2024 11:48 Відповісти
Рекрутизація має бути ДОБРОВІЛЬНА!!! Якщо люди не йдуть на війну то, або влада недоробляє у пропаганді, або влада настільки спадлючилась, що людям нема бажання її захищати. Але є і третій варіант - влада відверто промосковська, тобто ворожа. Залишення поранених у Авдіївці і Вугледарі це доводить.

Зєлю геть. Вибори
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22.10.2024 11:48 Відповісти
І купа дебілів в коментарях, що свято повірили в самогубство.
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22.10.2024 11:51 Відповісти
"Доеведення до самогубства" - це теж кримінальна стаття, тому таке собі
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22.10.2024 13:27 Відповісти
І ще -після того,як на пішому марші в мене на пластині титанової почали лопатися штіфти,а замість ВЛК мене відправили на "нуль",де побратима розірвало а мене на три метри викинуло,після того як мене після тяжкої контузії вже вдруге не відправили на ВЛК,з двома формами 100,я поклявся для себе,що у ТЦК служити не піду,це-тавро на все життя, краще сдохнути та не брати гріх у смерті свого співвітчизника на душу,в мене самого є діти.
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22.10.2024 11:52 Відповісти
То тебе не брали, то ти вже в окопі.
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22.10.2024 12:06 Відповісти
Мене з окопа викинуло на три метри,а побратима розірвало,я був в окопі,а ти була?
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22.10.2024 12:55 Відповісти
Сикливе *****
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22.10.2024 12:06 Відповісти
Людини немає, просто промовч. Коза драна
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22.10.2024 12:12 Відповісти
Ті хто не хоче захищати свою країну і на хер на фронті не потрібні..., але те що твориться в тцк, це вже повне дно...
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22.10.2024 12:28 Відповісти
тцк як і влада працюють на мавзолєй.а тцкашники в намордниках - штатні співробітники фсб - моссад.так і є.
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22.10.2024 12:31 Відповісти
Не було поруч Тиси, то какашники зімітували самогубство(
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22.10.2024 12:44 Відповісти
гарно як. ворог в тилу
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22.10.2024 12:56 Відповісти
Давайте предскажу-никого не накажут.Напомните мне кого из ТЦК/полиция наказали за явные умышленные тяжелые преступления.
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22.10.2024 13:03 Відповісти
А спорим, шо а) це все російське ІПСО, б) він на стільки злісний ухилянт, шо над ним три статті вісить, шо аж в) нічого не посадять за статтею "Доведення до самогубства", бо він настільки ідіот і вообще "та в країні ж війна". Живіть з цим і помалкуйте
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22.10.2024 13:26 Відповісти
Так а чого не написали які ***** саме такі "явні ознаки того, що він сам вкоротив собі віку"

Про "Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося" - це взагалі прям правдоподобно як "мамай клянус", особливо враховуючи хто це каже і що "військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію"

Тобто чувака привезла поліція, а йому в
ТЦК:"шановний, вам пощастило! Саме зараз ми хочемо запропонувати вам повоювати! Що ви на то?"
А чувак: "нє, дякую, мушу відмовитися"
ТЦК: "дивно, але ок. Зараз оформимо відмову. Галя! Атмєна! Ви поки присядьте, почекайте."
Ч : "****, пора вчиняти самогубство!"

Я вже не питаю на кого той піздьож розрахований. У ТЦК ніхто і так ніяких доказів не попросить і розслідування проводити теж. Можна хоч на частини тіло порізати і сказати "бляха, так воно якось само. Сидів собі, сидів..." І поліція, приїхавши на місце "яке прикре самогубство"
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22.10.2024 13:44 Відповісти
Диктатура наберає обертів.
Мені аж похрін хто мене вб'є.
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22.10.2024 13:58 Відповісти
Хто скаже: - Чоммууу він там перебував?Зафіксували відмову від проходження комісії-висунули звинувачення і додому,до рішення суду(а за одне і те саме правопорушення"не навмисне,не кримінальне" двічи судити заборонено)А людини нема!А кожна людина - це свій світ!Тварюки!!!
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22.10.2024 18:13 Відповісти
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