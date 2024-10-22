Доставлений поліцією чоловік здійснив самогубство в пункті попереднього збору військовозобов’язаних на Полтавщині, - ТЦК

21 жовтня 2024 року на Полтавщині в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського ТЦК та СП.

Як стверджують у ТЦК, слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правоохоронців, які розпочали слідчі дії.

"На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Громадянин в минулому році вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року", - йдеться у повідомленні.

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Порушено кримінальну справу

Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформлені усі документи.

У ТЦК також наголошують, що за даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування.

"До завершення слідчих дій закликаємо наших читачів дотримуватися інформаційної гігієни - перевіряйте інформацію та утримуйтесь від споживання неперевірених, перекручених та маніпулятивних повідомлень", - резюмували у ТЦК.