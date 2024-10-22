Доставлений поліцією чоловік здійснив самогубство в пункті попереднього збору військовозобов’язаних на Полтавщині, - ТЦК
21 жовтня 2024 року на Полтавщині в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних було виявлено тіло чоловіка з явними ознаками того, що він сам вкоротив собі віку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського ТЦК та СП.
Як стверджують у ТЦК, слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правоохоронців, які розпочали слідчі дії.
"На пункт попереднього збору військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, тож було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України. Громадянин в минулому році вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року", - йдеться у повідомленні.
Порушено кримінальну справу
Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося – він очікував на збірному пункті, доки будуть оформлені усі документи.
У ТЦК також наголошують, що за даним фактом правоохоронними органами порушено кримінальну справу. Для з'ясування всіх причин та обставини проводиться службове розслідування.
"До завершення слідчих дій закликаємо наших читачів дотримуватися інформаційної гігієни - перевіряйте інформацію та утримуйтесь від споживання неперевірених, перекручених та маніпулятивних повідомлень", - резюмували у ТЦК.
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Зєлю геть. Вибори
Про "Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося" - це взагалі прям правдоподобно як "мамай клянус", особливо враховуючи хто це каже і що "військовозобов'язаний був доставлений поліцією, оскільки перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію"
Тобто чувака привезла поліція, а йому в
ТЦК:"шановний, вам пощастило! Саме зараз ми хочемо запропонувати вам повоювати! Що ви на то?"
А чувак: "нє, дякую, мушу відмовитися"
ТЦК: "дивно, але ок. Зараз оформимо відмову. Галя! Атмєна! Ви поки присядьте, почекайте."
Ч : "****, пора вчиняти самогубство!"
Я вже не питаю на кого той піздьож розрахований. У ТЦК ніхто і так ніяких доказів не попросить і розслідування проводити теж. Можна хоч на частини тіло порізати і сказати "бляха, так воно якось само. Сидів собі, сидів..." І поліція, приїхавши на місце "яке прикре самогубство"
Мені аж похрін хто мене вб'є.