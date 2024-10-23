Боксер Заморыло при поддержке БФ "Украинская сила" завоевал золото на чемпионате Европы U-23

Партнерский материал

Благотворительный фонд "Украинская сила" поддержал участие молодого талантливого боксера из Львовщины Даниила Заморыло на чемпионате Европы по боксу среди спортсменов до 23 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По результатам соревнований, которые на днях проходили в Софии (Болгария), Даниил Заморыло завоевал золотую медаль. В финале он боксировал против англичанина Патриса Мугхалзая.

Даниил Заморыло соревнуется в весовой категории до 63,5 кг. Тренируется во Львове под руководством Заслуженного тренера Украины Андрея Сальвы.

"Мы хотим поздравить Даниила и его тренера, Андрея Сальву, с этим весомым результатом и пожелать ему успехов в карьере. Вы творите спортивную историю Украины и Европы!" - отметили в Благотворительном фонде "Украинская сила".

Справочно

Украинская Сила - благотворительный фонд, созданный Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородой и Василием Костюком в 2023 году для поддержки защитников нашей страны.

С тех пор совместными усилиями учредителей и партнеров было передано нашим защитникам около сотни автомобилей, десятки дронов с ночным видением, сотни бронежилетов, касок, турникетов, медсредства, теплую одежду, генераторы и топливо для транспортных средств.

Деятельность Фонда постоянно расширяется и масштабируется.