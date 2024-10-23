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Боксер Заморило за підтримки БФ "Українська сила" виборов золото на чемпіонаті Європи U-23

Партнерський матеріал

Благодійний фонд "Українська сила" підтримав участь молодого талановитого боксера з Львівщини Данила Заморила на чемпіонаті Європи з боксу серед спортсменів до 23 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

За результатами змагань, які днями проходили у Софії (Болгарія), Данило Заморило виборов золоту медаль. У фіналі він боксував проти англійця Патріса Мугхалзая.

БФ "Українська сила" підтримав участь боксера з Львівщини на чемпіонаті Європи

Данило Заморило змагається у ваговій категорії до 63,5 кг. Тренується у Львові під керівництвом Заслуженого тренера України Андрія Сальви.

БФ "Українська сила" підтримав участь боксера з Львівщини на чемпіонаті Європи

"Ми хочемо привітати Данила та його тренера, Андрія Сальву, з цим вагомим результатом та побажати йому успіхів у кар'єрі. Ви творите спортивну історію України та Європи!" - зазначили у Благодійному фонді "Українська сила".

БФ "Українська сила" підтримав участь боксера з Львівщини на чемпіонаті Європи

Довідково

Українська Сила - благодійний фонд, створений Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородою та Василем Костюком у 2023 році для підтримки захисників нашої країни.

З того часу спільними зусиллями засновників та партнерів було передано нашим захисникам близько сотні автомобілів, десятки дронів з нічним баченням, сотні бронежилетів, касок, турнікетів, медзасоби, теплий одяг, генератори та пальне для транспортних засобів.

Діяльність Фонду постійно розширюється та масштабується.

Автор: 

благодійність (575) бокс (170) чемпіонат (218)


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Заморив англійця, молодець 💪🇺🇦
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23.10.2024 16:41 Відповісти
Заморило усіх нах.. заморив
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23.10.2024 16:42 Відповісти
Наші вітання, козаче!!!
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23.10.2024 17:02 Відповісти
 
 