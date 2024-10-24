РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6280 посетителей онлайн
Новости
4 007 6

Убийство рашистами подростков в Бердянске: оккупанты, вероятно, тайно похоронили тела Оганнисяна и Ханганова, - адвокат Яковлев

Окупанти поховали тіла підлітків таємно

Оккупационные власти, вероятно, тайно похоронили летом этого года, тела подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, которых рашисты расстреляли в Бердянске летом 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом проекту Радіо Свобода "Новини Приазов'я" сообщил адвокат, представитель семьи Тиграна Оганнисяна Андрей Яковлев.

"Это было тайное захоронение. Дело в том, что у них (подростков) было обвинение по статье, которая там предусматривает обвинение в "террористической деятельности". И поскольку это дело было закрыто, условно, при нереабилитирующих обстоятельствах, ребят нет, соответственно, они закрыли дело, не продолжали расследование. У них есть правило, что при таких обстоятельствах они не отдают тела родным и хоронят тайно. Но это не было официальным актом, где можно родным сообщить о том, что действительно в таких-то могилах лежат тела. Они отвечают официально о том, что из-за такого их законодательства захоронение не предусмотрено. Но Бердянск - небольшой город и сомневаться в том, что их похоронили, оснований нет", - рассказал адвокат.

Напомним, в июне 2023 года стало известно о гибели в оккупированном Бердянске двух подростков, Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, которых российские власти обвиняли в якобы подготовке диверсии на железной дороге. В соцсетях Оганнисян успел обнародовать видео, в котором говорит: "Двух точно (речь идет о выстрелах в российских силовиков, - ред.). Все, это смерть, пацаны, прощайте! Слава Украине!".

Впоследствии оккупационные власти Бердянска подтвердили информацию об убийстве 24 июня двух подростков, которых называют "проукраинскими террористами". Соучредитель Медийной инициативы за права человека, координатор направления "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова сообщила, что подростков убил снайпер.

В июле этого года Медийная инициатива за права человека сообщила, что тела подростков до сих пор не отдали родителям.

Также читайте: История подростков, которых оккупанты убили в Бердянске: обвиняемого в диверсии Оганнисяна жестоко пытали, Ханганову сегодня должно исполниться 17

Автор: 

Бердянск (444) подростки (461) Оганесян Тигран (5) Ханганов Никита (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Росйській падалі обов'язково все воздастся !!!!!
показать весь комментарий
24.10.2024 14:03 Ответить
справжні Герої! Вічна Слава!
показать весь комментарий
24.10.2024 14:59 Ответить
Vi4na Slava !🙏🇺🇦
показать весь комментарий
24.10.2024 15:13 Ответить
Це відео потрібно показувати ухилянтам! Бідні хлопчики, ваше життя було таке коротке! Вічна памьять вам!
показать весь комментарий
24.10.2024 15:20 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
показать весь комментарий
24.10.2024 17:38 Ответить
Хто вони? Прізвища слідаків і відповідальних же там всім відомі. З таким підходом ніякий мосад не допоможе
показать весь комментарий
24.10.2024 22:37 Ответить
 
 