Убийство рашистами подростков в Бердянске: оккупанты, вероятно, тайно похоронили тела Оганнисяна и Ханганова, - адвокат Яковлев

Оккупационные власти, вероятно, тайно похоронили летом этого года, тела подростков Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, которых рашисты расстреляли в Бердянске летом 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом проекту Радіо Свобода "Новини Приазов'я" сообщил адвокат, представитель семьи Тиграна Оганнисяна Андрей Яковлев.

"Это было тайное захоронение. Дело в том, что у них (подростков) было обвинение по статье, которая там предусматривает обвинение в "террористической деятельности". И поскольку это дело было закрыто, условно, при нереабилитирующих обстоятельствах, ребят нет, соответственно, они закрыли дело, не продолжали расследование. У них есть правило, что при таких обстоятельствах они не отдают тела родным и хоронят тайно. Но это не было официальным актом, где можно родным сообщить о том, что действительно в таких-то могилах лежат тела. Они отвечают официально о том, что из-за такого их законодательства захоронение не предусмотрено. Но Бердянск - небольшой город и сомневаться в том, что их похоронили, оснований нет", - рассказал адвокат.

Напомним, в июне 2023 года стало известно о гибели в оккупированном Бердянске двух подростков, Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, которых российские власти обвиняли в якобы подготовке диверсии на железной дороге. В соцсетях Оганнисян успел обнародовать видео, в котором говорит: "Двух точно (речь идет о выстрелах в российских силовиков, - ред.). Все, это смерть, пацаны, прощайте! Слава Украине!".

Впоследствии оккупационные власти Бердянска подтвердили информацию об убийстве 24 июня двух подростков, которых называют "проукраинскими террористами". Соучредитель Медийной инициативы за права человека, координатор направления "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова сообщила, что подростков убил снайпер.

В июле этого года Медийная инициатива за права человека сообщила, что тела подростков до сих пор не отдали родителям.

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