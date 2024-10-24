Вбивство рашистами підлітків у Бердянську: окупанти, ймовірно, таємно поховали тіла Оганнісяна та Ханганова, - адвокат Яковлєв

Окупаційна влада, ймовірно, таємно поховала влітку цього року, тіла підлітків Тиграна Оганнісяна і Микити Ханганова, яких рашисти розстрілялив Бердянську влітку 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" повідомив адвокат, представник родини Тиграна Оганнісяна Андрій Яковлєв.

"Це було таємне поховання. Річ у тому, що у них (підлітків) було звинувачення по статті, яка там передбачає обвинувачення у "терористичній діяльності". І оскільки ця справа була закрита, умовно за нереабілітуючих обставин, хлопців немає, відповідно, вони закрили справу, не продовжували розслідування. В них є правило, що за таких обставин вони не віддають тіла рідним і ховають таємно. Але це не було офіційним актом, де можна рідні повідомити про те, що дійсно в таких-то могилах лежать тіла. Вони відповідають офіційно про те, що через таке їхнє законодавство поховання не передбачено. Але Бердянськ – невелике місто і сумніватися в тому, що їх поховали, підстав немає", - розповів адвокат.

Нагадаємо, у червні 2023 року стало відомо про загибель в окупованому Бердянську двох підлітків, Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, яких російська влада звинувачувала у нібито підготовці диверсії на залізниці. У соцмережах Оганнісян встиг оприлюднити відео, у якому говорить: "Двох точно (ідеться про постріли в російських силовиків - ред.). Все, це смерть, пацани, прощайте! Слава Україні!".

Згодом окупаційна влада Бердянська підтвердила інформацію про вбивство 24 червня двох підлітків, яких називає "проукраїнськими терористами". Співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова повідомила, що підлітків убив снайпер.

У липні цього року Медійна ініціатива за права людини повідомила, що тіла підлітків досі не віддали батькам.

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