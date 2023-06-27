Підлітків в окупованому Бердянську застрелив снайпер, рашисти не намагалися зберегти їхнє життя, - правозахисниця Решетилова

Обставини загибелі двох підлітків Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова в окупованому Бердянську досі незрозумілі.

Про це Радіо Свобода розповіла співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто не знає, як це відбувалося, і що відбувалося в цей момент. Сьогодні нам стало відомо, що хлопці були вбиті пострілами снайперів. Микита був вбитий пострілом у голову, а Тигран - пострілом у серце. Тобто окупаційна поліція навіть не намагалася якимось чином зберегти життя хлопців", - зазначила вона.

За висновком Решетилової, навіть якщо припустити, що підлітки почали стріляти першими, їх не намагалися "знешкодити якимось іншим чином".

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"Хоча при тому всьому щоразу під час слідчих дій, коли впродовж пів року хлопці перебували під тиском, на обшуки, на слідчі експерименти слідчі приїжджали з кількома "джипами" силовиків. І всі ці слідчі дії супроводжувалися величезною кількістю озброєної охорони. Натомість в цій ситуації жодної спроби, якщо вірити версії окупантів, що це був напад на поліцейських, якимось іншим чином перешкодити цим діям хлопців не було.



Але в останні тижні цей тиск неймовірно посилився. Тому що так звані "слідчі" вже підготували їм обвинувачення у "диверсії", що нібито вони готували підрив електроопор на мелітопольській залізниці. І цю справу мали передавати вже у суд. А це означало, що швидше за все вони будуть знову заарештовані", – сказала правозахисниця.

Вона додала, що хлопці втекли з дому і переховувалися кілька днів після того, як минулого тижня до них приїхав підконтрольний окупаційній адміністрації слідчий. Мати Тиграна з молодшими дітьми виїхала з Бердянська і не могла йому допомогти.

"Як тільки Тигран з’явився вдома, до нього відразу приїхав цей слідчий. І вони мали дуже тривалу розмову з ним. Про що? Ми не знаємо. Після цього Тигран і Микита вийшли прогулятися містом. Тигран ще розмовляв зі своєю мамою. Він був абсолютно спокійний. Він сказав, що він до дев’ятої години планує бути вдома, що вони з Микитою думають, як святкувати Микитин день народження, тому що Микиті в неділю виповнювалося 17 років", - розповіла Решетилова.

На її думку, поведінка хлопця за півгодини до повідомлень про стрілянину не вказувала на те, що він планує "якісь ризиковані для свого життя дії".

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"Окупаційна влада говорить про те, що нібито в цій перестрілці постраждали цивільні люди, випадкові перехожі. Проте ми такої інформації наразі підтвердити не можемо. Ми бачили всю цю переписку в місцевих чатах впродовж того, як відбувалася стрілянина. Це дуже нетривалий період. І жодної інформації про те, що хтось там постраждав з цивільних, не було", - сказала вона.

Решетилова вважає, що окупаційна влада намагається "повісити" на вбитих злочини, яких вони не вчиняли.

"Хоча ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо вони й пішли на такий відчайдушний крок, то з них "терористів" зробили, тому що їх катували, над ними знущалися і їм не залишили більше ніякого вибору", – додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в окупованому Бердянську рашисти вбили підлітка, якого звинуватили у тероризмі. Відомо, що це 16-річний Тигран Оганесян. Також росіяни вбили 16-річного Микиту Ханганова.

У мережу потрапили останні кадри життя бердянського підлітка Тиграна Оганесяна, який був убитий російськими окупантами.

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