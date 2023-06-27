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Новини Війна
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Підлітків в окупованому Бердянську застрелив снайпер, рашисти не намагалися зберегти їхнє життя, - правозахисниця Решетилова

оганнісян,ханганов

Обставини загибелі двох підлітків Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова в окупованому Бердянську досі незрозумілі.

Про це Радіо Свобода розповіла співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.

"Ніхто не знає, як це відбувалося, і що відбувалося в цей момент. Сьогодні нам стало відомо, що хлопці були вбиті пострілами снайперів. Микита був вбитий пострілом у голову, а Тигран - пострілом у серце. Тобто окупаційна поліція навіть не намагалася якимось чином зберегти життя хлопців", - зазначила вона.

За висновком Решетилової, навіть якщо припустити, що підлітки почали стріляти першими, їх не намагалися "знешкодити якимось іншим чином".

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"Хоча при тому всьому щоразу під час слідчих дій, коли впродовж пів року хлопці перебували під тиском, на обшуки, на слідчі експерименти слідчі приїжджали з кількома "джипами" силовиків. І всі ці слідчі дії супроводжувалися величезною кількістю озброєної охорони. Натомість в цій ситуації жодної спроби, якщо вірити версії окупантів, що це був напад на поліцейських, якимось іншим чином перешкодити цим діям хлопців не було.

Але в останні тижні цей тиск неймовірно посилився. Тому що так звані "слідчі" вже підготували їм обвинувачення у "диверсії", що нібито вони готували підрив електроопор на мелітопольській залізниці. І цю справу мали передавати вже у суд. А це означало, що швидше за все вони будуть знову заарештовані", – сказала правозахисниця.

Вона додала, що хлопці втекли з дому і переховувалися кілька днів після того, як минулого тижня до них приїхав підконтрольний окупаційній адміністрації слідчий. Мати Тиграна з молодшими дітьми виїхала з Бердянська і не могла йому допомогти.

"Як тільки Тигран з’явився вдома, до нього відразу приїхав цей слідчий. І вони мали дуже тривалу розмову з ним. Про що? Ми не знаємо. Після цього Тигран і Микита вийшли прогулятися містом. Тигран ще розмовляв зі своєю мамою. Він був абсолютно спокійний. Він сказав, що він до дев’ятої години планує бути вдома, що вони з Микитою думають, як святкувати Микитин день народження, тому що Микиті в неділю виповнювалося 17 років", - розповіла Решетилова.

На її думку, поведінка хлопця за півгодини до повідомлень про стрілянину не вказувала на те, що він планує "якісь ризиковані для свого життя дії".

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"Окупаційна влада говорить про те, що нібито в цій перестрілці постраждали цивільні люди, випадкові перехожі. Проте ми такої інформації наразі підтвердити не можемо. Ми бачили всю цю переписку в місцевих чатах впродовж того, як відбувалася стрілянина. Це дуже нетривалий період. І жодної інформації про те, що хтось там постраждав з цивільних, не було", - сказала вона.

Решетилова вважає, що окупаційна влада намагається "повісити" на вбитих злочини, яких вони не вчиняли.

"Хоча ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо вони й пішли на такий відчайдушний крок, то з них "терористів" зробили, тому що їх катували, над ними знущалися і їм не залишили більше ніякого вибору", – додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в окупованому Бердянську рашисти вбили підлітка, якого звинуватили у тероризмі. Відомо, що це 16-річний Тигран Оганесян. Також росіяни вбили 16-річного Микиту Ханганова

У мережу потрапили останні кадри життя бердянського підлітка Тиграна Оганесяна, який був убитий російськими окупантами.

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Автор: 

Бердянськ (470) підлітки (419) Решетилова Кобилинська Ольга (54)


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Топ коментарі
+23
Ці юнаки були справжніми патріотами України-пам'ятаймо героїв...
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27.06.2023 09:31
+16
рашистська сволота боїться навіть наших дітей. Який жах пережили ці діти і не зламалися, не кожний дорослий таке витримає. Справжні Герої України, навіки в наших серцях
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27.06.2023 09:43
+12
Вічна память та глибока повага загиблим Українським Героям - Тигранову та Микиті! Спочивайти з миром КОЗАКИ!
Очі Тиграна на відео... Дитина знає, що зараз неминуче загине, проте в очах Героя та його голосі стільки відваги, сміливості, рішучості та щирості. Багато бачив смертей та трупів, проте коли дивився відео - на очах сльози, в душі страшенний біль від безсилля...
Та безмежна повага до Українських Героїв, справжніх ВОЇНІВ - Тиграна та Микити!
КОЗАКИ! Без Вас Україні страшенно боляче та дуже сумно! ВИ - цвіт України!
Не знаю чи можна, але думаю, що можна просити владу включити до списку на повернення в Україну тіла загиблих Героїв. Кацапи над Дітьми знущатимуться і після їхнього вбивства, зроблять з них терористів.
Ми повинні забрати тіла наших Героїв, відспівати їх та їх душі в Українському храмі, поховати їх із усіма військовими почестями та шаною на самому почесному військовому цвинтарі у Києві.
Герої не вмирають!
Слава Україні! Слава Нації!
Смерть рашистам!
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27.06.2023 09:37
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Ці юнаки були справжніми патріотами України-пам'ятаймо героїв...
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27.06.2023 09:31 Відповісти
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27.06.2023 09:34 Відповісти
😪😰😱
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27.06.2023 10:13 Відповісти
Вічна память та глибока повага загиблим Українським Героям - Тигранову та Микиті! Спочивайти з миром КОЗАКИ!
Очі Тиграна на відео... Дитина знає, що зараз неминуче загине, проте в очах Героя та його голосі стільки відваги, сміливості, рішучості та щирості. Багато бачив смертей та трупів, проте коли дивився відео - на очах сльози, в душі страшенний біль від безсилля...
Та безмежна повага до Українських Героїв, справжніх ВОЇНІВ - Тиграна та Микити!
КОЗАКИ! Без Вас Україні страшенно боляче та дуже сумно! ВИ - цвіт України!
Не знаю чи можна, але думаю, що можна просити владу включити до списку на повернення в Україну тіла загиблих Героїв. Кацапи над Дітьми знущатимуться і після їхнього вбивства, зроблять з них терористів.
Ми повинні забрати тіла наших Героїв, відспівати їх та їх душі в Українському храмі, поховати їх із усіма військовими почестями та шаною на самому почесному військовому цвинтарі у Києві.
Герої не вмирають!
Слава Україні! Слава Нації!
Смерть рашистам!
показати весь коментар
27.06.2023 09:37 Відповісти
рашистська сволота боїться навіть наших дітей. Який жах пережили ці діти і не зламалися, не кожний дорослий таке витримає. Справжні Герої України, навіки в наших серцях
показати весь коментар
27.06.2023 09:43 Відповісти
Які цікаві формулювання у "правозахисників". - погоджуються що дії хлопців це "тероризм і злочини", але мовляв то не вони. Тобто збройний спротив на окупованих територіях це злочин по версії цієї панянки...
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27.06.2023 09:45 Відповісти
бідні наші діти...
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27.06.2023 09:56 Відповісти
Говорят, снайперов в плен не берут...
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27.06.2023 10:00 Відповісти
Юні герої ціною власного життя показали ницість так званих асвабадітелей.
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27.06.2023 10:04 Відповісти
Ещё одно преступление руцких людоедов.
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27.06.2023 10:10 Відповісти
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27.06.2023 10:16 Відповісти
Вечная память павшим героям защитникам УКРАИНЫ ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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27.06.2023 10:58 Відповісти
 
 