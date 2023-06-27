Підлітків в окупованому Бердянську застрелив снайпер, рашисти не намагалися зберегти їхнє життя, - правозахисниця Решетилова
Обставини загибелі двох підлітків Тиграна Оганесяна та Микити Ханганова в окупованому Бердянську досі незрозумілі.
Про це Радіо Свобода розповіла співзасновниця Медійної ініціативи за права людини, координаторка напрямку "Війна і правосуддя" Ольга Решетилова, передає Цензор.НЕТ.
"Ніхто не знає, як це відбувалося, і що відбувалося в цей момент. Сьогодні нам стало відомо, що хлопці були вбиті пострілами снайперів. Микита був вбитий пострілом у голову, а Тигран - пострілом у серце. Тобто окупаційна поліція навіть не намагалася якимось чином зберегти життя хлопців", - зазначила вона.
За висновком Решетилової, навіть якщо припустити, що підлітки почали стріляти першими, їх не намагалися "знешкодити якимось іншим чином".
"Хоча при тому всьому щоразу під час слідчих дій, коли впродовж пів року хлопці перебували під тиском, на обшуки, на слідчі експерименти слідчі приїжджали з кількома "джипами" силовиків. І всі ці слідчі дії супроводжувалися величезною кількістю озброєної охорони. Натомість в цій ситуації жодної спроби, якщо вірити версії окупантів, що це був напад на поліцейських, якимось іншим чином перешкодити цим діям хлопців не було.
Але в останні тижні цей тиск неймовірно посилився. Тому що так звані "слідчі" вже підготували їм обвинувачення у "диверсії", що нібито вони готували підрив електроопор на мелітопольській залізниці. І цю справу мали передавати вже у суд. А це означало, що швидше за все вони будуть знову заарештовані", – сказала правозахисниця.
Вона додала, що хлопці втекли з дому і переховувалися кілька днів після того, як минулого тижня до них приїхав підконтрольний окупаційній адміністрації слідчий. Мати Тиграна з молодшими дітьми виїхала з Бердянська і не могла йому допомогти.
"Як тільки Тигран з’явився вдома, до нього відразу приїхав цей слідчий. І вони мали дуже тривалу розмову з ним. Про що? Ми не знаємо. Після цього Тигран і Микита вийшли прогулятися містом. Тигран ще розмовляв зі своєю мамою. Він був абсолютно спокійний. Він сказав, що він до дев’ятої години планує бути вдома, що вони з Микитою думають, як святкувати Микитин день народження, тому що Микиті в неділю виповнювалося 17 років", - розповіла Решетилова.
На її думку, поведінка хлопця за півгодини до повідомлень про стрілянину не вказувала на те, що він планує "якісь ризиковані для свого життя дії".
"Окупаційна влада говорить про те, що нібито в цій перестрілці постраждали цивільні люди, випадкові перехожі. Проте ми такої інформації наразі підтвердити не можемо. Ми бачили всю цю переписку в місцевих чатах впродовж того, як відбувалася стрілянина. Це дуже нетривалий період. І жодної інформації про те, що хтось там постраждав з цивільних, не було", - сказала вона.
Решетилова вважає, що окупаційна влада намагається "повісити" на вбитих злочини, яких вони не вчиняли.
"Хоча ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо вони й пішли на такий відчайдушний крок, то з них "терористів" зробили, тому що їх катували, над ними знущалися і їм не залишили більше ніякого вибору", – додала вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в окупованому Бердянську рашисти вбили підлітка, якого звинуватили у тероризмі. Відомо, що це 16-річний Тигран Оганесян. Також росіяни вбили 16-річного Микиту Ханганова.
У мережу потрапили останні кадри життя бердянського підлітка Тиграна Оганесяна, який був убитий російськими окупантами.
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Очі Тиграна на відео... Дитина знає, що зараз неминуче загине, проте в очах Героя та його голосі стільки відваги, сміливості, рішучості та щирості. Багато бачив смертей та трупів, проте коли дивився відео - на очах сльози, в душі страшенний біль від безсилля...
Та безмежна повага до Українських Героїв, справжніх ВОЇНІВ - Тиграна та Микити!
КОЗАКИ! Без Вас Україні страшенно боляче та дуже сумно! ВИ - цвіт України!
Не знаю чи можна, але думаю, що можна просити владу включити до списку на повернення в Україну тіла загиблих Героїв. Кацапи над Дітьми знущатимуться і після їхнього вбивства, зроблять з них терористів.
Ми повинні забрати тіла наших Героїв, відспівати їх та їх душі в Українському храмі, поховати їх із усіма військовими почестями та шаною на самому почесному військовому цвинтарі у Києві.
Герої не вмирають!
Слава Україні! Слава Нації!
Смерть рашистам!