Силы обороны поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили ЗРК "Бук-М2" врага на оккупированной Луганской области, - Генштаб
В ночь на 25 октября Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских захватчиков на временно оккупированной территории Луганской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, цели находились на ВОТ Луганской области в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения.
"В ночь на 25 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и уничтожили радиолокационную станция подсветки целей и наведения ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" врага", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что ослабление противовоздушной обороны РФ делает уязвимыми для украинских ударов другие важные объекты противника как на фронте, так и в глубоком тылу.
Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Армия РФ потеряла зенитный ракетный комплекс стоимостью $300 миллионов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
При ураженні ЗРК, можуть бути знищені один, або декілька технічних засобів, які входять у склад цього ЗРК, і ЗРК може бути відновлений шляхом заміни знищених компонент (складових) резервними. Якщо відновлення неможливе, або недоцільне, то ЗРК вважається знищеним або незворотньо втраченим.