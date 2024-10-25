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Новости Война
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Силы обороны поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили ЗРК "Бук-М2" врага на оккупированной Луганской области, - Генштаб

Сили оборони уразили й знищили російські ЗРК Бук-М3 та Бук-М2

В ночь на 25 октября Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских захватчиков на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, цели находились на ВОТ Луганской области в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения.

"В ночь на 25 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и уничтожили радиолокационную станция подсветки целей и наведения ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" врага", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что ослабление противовоздушной обороны РФ делает уязвимыми для украинских ударов другие важные объекты противника как на фронте, так и в глубоком тылу.

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Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Армия РФ потеряла зенитный ракетный комплекс стоимостью $300 миллионов.

Автор: 

Генштаб ВС (6489) уничтожение (7273) ЗРК (212) Силы беспилотных систем (107)


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круто..., сподіваюсь наші СБС виходять на новий рівень... по 1-му буку на тиждень)))
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25.10.2024 11:51 Ответить
Наші молодці. Однак цікаво, скільки Буків на рік виробляють мокші.
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25.10.2024 12:37 Ответить
Расчищаем небо для "Миражей". Для F-16 уже расчистили.... и где они?
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25.10.2024 12:57 Ответить
Автори статті у своєму звичайному стилі тулять фантастичні вартості знищеного озброєння щоб вразити необізнаний люд.
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25.10.2024 13:47 Ответить
Ураження ЗРК не означає знищення ЗРК.
При ураженні ЗРК, можуть бути знищені один, або декілька технічних засобів, які входять у склад цього ЗРК, і ЗРК може бути відновлений шляхом заміни знищених компонент (складових) резервними. Якщо відновлення неможливе, або недоцільне, то ЗРК вважається знищеним або незворотньо втраченим.
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25.10.2024 21:43 Ответить
 
 