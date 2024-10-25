Силы обороны поразили ЗРК "Бук-М3" и уничтожили ЗРК "Бук-М2" врага на оккупированной Луганской области, - Генштаб

В ночь на 25 октября Силы обороны Украины поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и уничтожили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" российских захватчиков на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, цели находились на ВОТ Луганской области в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения.

"В ночь на 25 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и уничтожили радиолокационную станция подсветки целей и наведения ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" врага", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что ослабление противовоздушной обороны РФ делает уязвимыми для украинских ударов другие важные объекты противника как на фронте, так и в глубоком тылу.

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Ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем ВСУ уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Армия РФ потеряла зенитный ракетный комплекс стоимостью $300 миллионов.