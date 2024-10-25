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Новини Війна
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Сили оборони уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили ЗРК "Бук-М2" ворога на окупованій Луганщині, - Генштаб

Сили оборони уразили й знищили російські ЗРК Бук-М3 та Бук-М2

У ніч на 25 жовтня Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських загарбників на тимчасово окупованій території Луганської області. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, цілі перебували на ТОТ Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"У ніч на 25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станція підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" ворога", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що послаблення протиповітряної оборони РФ робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракета "HIMARS" прямим влучанням знищує ЗРК "Бук-М2" росіян. ВIДЕО 

Раніше повідомлялося, що Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Армія РФ втратила зенітний ракетний комплекс вартістю $300 мільйонів.

Автор: 

Генштаб ЗС (6799) знищення (7600) ЗРК (217) Сили безпілотних систем (109)


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круто..., сподіваюсь наші СБС виходять на новий рівень... по 1-му буку на тиждень)))
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25.10.2024 11:51 Відповісти
Наші молодці. Однак цікаво, скільки Буків на рік виробляють мокші.
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25.10.2024 12:37 Відповісти
Расчищаем небо для "Миражей". Для F-16 уже расчистили.... и где они?
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25.10.2024 12:57 Відповісти
Автори статті у своєму звичайному стилі тулять фантастичні вартості знищеного озброєння щоб вразити необізнаний люд.
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25.10.2024 13:47 Відповісти
Ураження ЗРК не означає знищення ЗРК.
При ураженні ЗРК, можуть бути знищені один, або декілька технічних засобів, які входять у склад цього ЗРК, і ЗРК може бути відновлений шляхом заміни знищених компонент (складових) резервними. Якщо відновлення неможливе, або недоцільне, то ЗРК вважається знищеним або незворотньо втраченим.
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25.10.2024 21:43 Відповісти
 
 