Сили оборони уразили ЗРК "Бук-М3" та знищили ЗРК "Бук-М2" ворога на окупованій Луганщині, - Генштаб

У ніч на 25 жовтня Сили оборони України уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили РПН 9С36 ЗРК "Бук-М2" російських загарбників на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, цілі перебували на ТОТ Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.

"У ніч на 25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" та знищили радіолокаційну станція підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" ворога", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі наголосили, що послаблення протиповітряної оборони РФ робить вразливими для українських ударів інші важливі об'єкти противника як на фронті, так і у глибокому тилу.

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Раніше повідомлялося, що Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Армія РФ втратила зенітний ракетний комплекс вартістю $300 мільйонів.