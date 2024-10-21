Сили безпілотних систем знищили сучасний російський ЗРК "Бук-М3". ВIДЕО

Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Армія РФ втратила зенітний ракетний комплекс вартістю $300 мільйонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, це сучасний модернізований ЗРК протиповітряної оборони росіян, він був прийнятий на озброєння у 2016 році.

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