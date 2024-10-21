Сили безпілотних систем знищили сучасний російський ЗРК "Бук-М3". ВIДЕО
Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Армія РФ втратила зенітний ракетний комплекс вартістю $300 мільйонів.
Як інформує Цензор.НЕТ, це сучасний модернізований ЗРК протиповітряної оборони росіян, він був прийнятий на озброєння у 2016 році.
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+4 Amber
показати весь коментар21.10.2024 23:57 Відповісти Посилання
+3 Hulio
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+2 Isolda Peres
показати весь коментар21.10.2024 23:58 Відповісти Посилання
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Знищили лише одну пускову установку, а це аж ніяк не $300 мільйонів.
За відкритими даними ціна ЗРК Бук-М3 - у межах 30-50 млн дол США, або, за поточним "курсом" долара, від 3 до 5 млрд руб РФ.
У складі дивізіону ЗРК Бук-М3 - командний пункт 9С510М, станція виявлення та цілевказання з РЛС 9С36М, дві автономні самоходні вогневі установки 9А317М з шістьома зенітними керованими ракетами 9М317М у ТПК, одна або дві транспортно-пускові установки 9А316М з 12 зенітними керованими ракетами 9М317М у ТПК, а також транспортно-заряджаючі машини 9Т243М.