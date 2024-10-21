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Новини Війна
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Сили безпілотних систем знищили сучасний російський ЗРК "Бук-М3". ВIДЕО

Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Армія РФ втратила зенітний ракетний комплекс вартістю $300 мільйонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, це сучасний модернізований ЗРК протиповітряної оборони росіян, він був прийнятий на озброєння у 2016 році.

Дивіться: Сили оборони вночі з дрона "Баба Яга" знищили ворожу позицію разом із загарбником, який її облаштовував. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7571) ЗРК (217)


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Топ коментарі
+4
Тобі від цього краще стало , так
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21.10.2024 23:57 Відповісти
+3
Знищили "Бук М3". Шо вам не подобається ?
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22.10.2024 00:52 Відповісти
+2
Жирна ціль
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21.10.2024 23:58 Відповісти
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Сили безпілотних систем ЗСУ знищили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М3". Армія РФ втратила зенітний ракетний комплекс вартістю $300 мільйонів.

Знищили лише одну пускову установку, а це аж ніяк не $300 мільйонів.
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21.10.2024 23:53 Відповісти
Тобі від цього краще стало , так
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21.10.2024 23:57 Відповісти
Жирна ціль
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21.10.2024 23:58 Відповісти
після кожного копіпаста новини вартість "бука" зростає у 6-7 разів. І це тільки перша похідна.
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22.10.2024 00:08 Відповісти
Мабуть це в рублях ціна.
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22.10.2024 00:19 Відповісти
якщо у фублях, то його вартість буде до п'яти мільярдів фублів, і аж ніяк не 300 мільйонів $.
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22.10.2024 00:26 Відповісти
Украинские защитники пустили на металлолом самоходный комплекс "Бук-М3", стоимость которого примерно 40 млн долларов.29 ****. 2023 г.
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22.10.2024 00:18 Відповісти
Бук же радянська система. Ну нехай якісь модулі на неї начепили, але від цього вона не стала коштувати 300 мільйонів. В Україні теж є Буки.
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22.10.2024 00:18 Відповісти
Це дійсно гарна новина. На відео знищена АСВУ від ЗРК Бук-М3 (9K317M / SA-27 / Gollum) ********* і дуже небезпечного.
За відкритими даними ціна ЗРК Бук-М3 - у межах 30-50 млн дол США, або, за поточним "курсом" долара, від 3 до 5 млрд руб РФ.
У складі дивізіону ЗРК Бук-М3 - командний пункт 9С510М, станція виявлення та цілевказання з РЛС 9С36М, дві автономні самоходні вогневі установки 9А317М з шістьома зенітними керованими ракетами 9М317М у ТПК, одна або дві транспортно-пускові установки 9А316М з 12 зенітними керованими ракетами 9М317М у ТПК, а також транспортно-заряджаючі машини 9Т243М.
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22.10.2024 01:14 Відповісти
Знищили "Бук М3". Шо вам не подобається ?
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22.10.2024 00:52 Відповісти
На відео схоже, що знищена АСВУ 9А317М від ЗРК Бук-М3. Подобається. Молодці СБС!
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22.10.2024 01:17 Відповісти
Ціна подобається, чи прибрехали разів в 20 ?
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22.10.2024 03:10 Відповісти
Подобається, що саме цей бук на фронті не буде загрожувати нашій авіації. На ціну-пох.
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22.10.2024 08:37 Відповісти
Добре,що знешкодили,а з цінами як завжди перебор....
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22.10.2024 09:00 Відповісти
Орієнтовна ціна 30-50 млн доларів вказана за дивізіон ЗРК, і склад ЗРК також впливає на ціну. Зрозуміло, якщо на відео знищений не весь ЗРК, а його частина (одна АСВУ), то ціна однієї знищеної цілі - складової ЗРК, відповідно нижча за ціну цілого ЗРК.
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22.10.2024 15:12 Відповісти
Похоже и сам бомбер зацепило...
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22.10.2024 09:43 Відповісти
 
 