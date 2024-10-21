Сили оборони вночі з дрона "Баба Яга" знищили ворожу позицію разом із загарбником, який її облаштовував. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку прикордонники Краматорського загону знищили ворожу позицію разом із загарбником, який її облаштовував.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

"Спершу працюють оператори розвідувальних дронів, знаходячи ворожі цілі. Вночі на полювання вже виходить "Баба-яга", знищуючи все, де є ворожий слід. Таким чином поступово зачищаємо Вовчанський напрямок від супротивника", - повідомили прикордонники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3 ОШБр зупинили накат ворожої піхоти та ліквідували групу окупантів. ВIДЕО