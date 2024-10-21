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Сили оборони вночі з дрона "Баба Яга" знищили ворожу позицію разом із загарбником, який її облаштовував. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку прикордонники Краматорського загону знищили ворожу позицію разом із загарбником, який її облаштовував.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи українських бійців опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

"Спершу працюють оператори розвідувальних дронів, знаходячи ворожі цілі. Вночі на полювання вже виходить "Баба-яга", знищуючи все, де є ворожий слід. Таким чином поступово зачищаємо Вовчанський напрямок від супротивника", - повідомили прикордонники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3 ОШБр зупинили накат ворожої піхоти та ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) знищення (7578) Вовчанськ (437)


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Топ коментарі
+3
Хазяиновитии - падла - от і нагорода не забарилась за працю
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21.10.2024 22:17 Відповісти
+3
баба-яга - це бомбер, який несе скидів на 15-20 кг. За ніч зазвичай робить декілька вильотів (в залежностів від кількості розвіданних цілей).
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21.10.2024 22:21 Відповісти
+1
Нєхрен шастать...
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21.10.2024 22:08 Відповісти
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Нєхрен шастать...
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21.10.2024 22:08 Відповісти
Якесь люте транжирство - один кацап "баби яги" не вартий.
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21.10.2024 22:09 Відповісти
там скиди - "Баба-Яга" повертається додому....
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21.10.2024 22:12 Відповісти
баба-яга - це бомбер, який несе скидів на 15-20 кг. За ніч зазвичай робить декілька вильотів (в залежностів від кількості розвіданних цілей).
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21.10.2024 22:21 Відповісти
Неизвестно, сколько жизней наших бойцов этот орк мог забрать.
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21.10.2024 22:22 Відповісти
Хазяиновитии - падла - от і нагорода не забарилась за працю
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21.10.2024 22:17 Відповісти
За граматику - 2 с минусом.
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21.10.2024 23:07 Відповісти
Шо Хєрмєс братішку жалко ?
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21.10.2024 23:38 Відповісти
не повезло козломордому, только что получил новую квартиру, как обещали, но не успел в ней пожить. Скорблю .
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21.10.2024 23:12 Відповісти
 
 