Бійці 3 ОШБр зупинили накат ворожої піхоти та ліквідували групу окупантів. ВIДЕО
Українські військові продовжують знищувати російських солдатів та їхню техніку. Бійці 3-ої окремої штурмової бригади зупинили новий накат на передові позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.
"Загін окупантів-смертників спершу розбили на менші групи ураженнями з дрона. Тих, хто добіг до посадки, відразу ж накрили касетними боєприпасами", - йдеться в повідомленні.
"І поки росіяни розбігалися навсібіч, аби врятуватися втечею — їх почали добивати контрольні влучання з арти й безпілотників", - додали бійці.
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