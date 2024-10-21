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Новини Відео Війна
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Бійці 3 ОШБр зупинили накат ворожої піхоти та ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

Українські військові продовжують знищувати російських солдатів та їхню техніку. Бійці 3-ої окремої штурмової бригади зупинили новий накат на передові позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.

"Загін окупантів-смертників спершу розбили на менші групи ураженнями з дрона. Тих, хто добіг до посадки, відразу ж накрили касетними боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

"І поки росіяни розбігалися навсібіч, аби врятуватися втечею — їх почали добивати контрольні влучання з арти й безпілотників", - додали бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський піхотинець кидає автомат у дрон-камікадзе бійців 5 ОШБр. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) ліквідація (4084) 3 Окрема штурмова бригада (457)


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Невже так і корейські прапорці з'являться?
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21.10.2024 21:15 Відповісти
Кацапам капут
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21.10.2024 21:23 Відповісти
За що дохнуть ці зомбаки?
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21.10.2024 21:25 Відповісти
За гроші, за іпотеку, а деякі - за унітаз.
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22.10.2024 09:09 Відповісти
Смерть свинособакам!
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21.10.2024 23:35 Відповісти
Надеюсь, кацапские свинособаки сдохли в муках.
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22.10.2024 04:57 Відповісти
3-я штурмовая - вы просто Боги войны!
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22.10.2024 04:59 Відповісти
 
 