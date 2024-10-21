Бійці 3 ОШБр зупинили накат ворожої піхоти та ліквідували групу окупантів. ВIДЕО

Українські військові продовжують знищувати російських солдатів та їхню техніку. Бійці 3-ої окремої штурмової бригади зупинили новий накат на передові позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.

"Загін окупантів-смертників спершу розбили на менші групи ураженнями з дрона. Тих, хто добіг до посадки, відразу ж накрили касетними боєприпасами", - йдеться в повідомленні.

"І поки росіяни розбігалися навсібіч, аби врятуватися втечею — їх почали добивати контрольні влучання з арти й безпілотників", - додали бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський піхотинець кидає автомат у дрон-камікадзе бійців 5 ОШБр. ВIДЕО