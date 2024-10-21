РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9378 посетителей онлайн
Новости Видео Война
13 247 7

Бойцы 3-й ОШБр остановили накат вражеской пехоты и ликвидировали группу оккупантов. ВИДЕО

Украинские военные продолжают уничтожать российских солдат и их технику. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады остановили новый накат на передовые позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

"Отряд оккупантов-смертников сперва разбили на меньшие группы поражениями с дрона. Тех, кто добежал до посадки, сразу же накрыли кассетными боеприпасами", - говорится в сообщении.

"И пока россияне разбегались по сторонам, чтобы спастись бегством - их начали добивать контрольные попадания из арты и беспилотников", - добавили бойцы.

Также смотрите: Воины 3 ОШБр уничтожили вражескую БМП-3 и два танка на Харьковском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19674) ликвидация (3694) 3-я Отдельная штурмовая бригада (443)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Невже так і корейські прапорці з'являться?
показать весь комментарий
21.10.2024 21:15 Ответить
Кацапам капут
показать весь комментарий
21.10.2024 21:23 Ответить
За що дохнуть ці зомбаки?
показать весь комментарий
21.10.2024 21:25 Ответить
За гроші, за іпотеку, а деякі - за унітаз.
показать весь комментарий
22.10.2024 09:09 Ответить
Смерть свинособакам!
показать весь комментарий
21.10.2024 23:35 Ответить
Надеюсь, кацапские свинособаки сдохли в муках.
показать весь комментарий
22.10.2024 04:57 Ответить
3-я штурмовая - вы просто Боги войны!
показать весь комментарий
22.10.2024 04:59 Ответить
 
 