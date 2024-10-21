Бойцы 3-й ОШБр остановили накат вражеской пехоты и ликвидировали группу оккупантов. ВИДЕО

Украинские военные продолжают уничтожать российских солдат и их технику. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады остановили новый накат на передовые позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.

"Отряд оккупантов-смертников сперва разбили на меньшие группы поражениями с дрона. Тех, кто добежал до посадки, сразу же накрыли кассетными боеприпасами", - говорится в сообщении.

"И пока россияне разбегались по сторонам, чтобы спастись бегством - их начали добивать контрольные попадания из арты и беспилотников", - добавили бойцы.

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