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Воины 3 ОШБр уничтожили вражескую БМП-3 и два танка на Харьковском направлении. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковском направлении уничтожили вражескую БМП-3: бронемашина после поражения сдетонировала прямо в посадке. Также воины уничтожили два танка, которые были оснащены "защитой".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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танк (2272) уничтожение (7229) 3-я Отдельная штурмовая бригада (442)


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19.10.2024 14:50 Ответить
 
 