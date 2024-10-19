Воины 3 ОШБр уничтожили вражескую БМП-3 и два танка на Харьковском направлении. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Харьковском направлении уничтожили вражескую БМП-3: бронемашина после поражения сдетонировала прямо в посадке. Также воины уничтожили два танка, которые были оснащены "защитой".

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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