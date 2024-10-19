Воїни 3 ОШБр знищили ворожу БМП-3 і два танки на Харківському напрямку. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на Харківському напрямку знищили ворожу БМП-3: бронемашина після ураження здетонувала прямо в посадці. Також воїни знищили два танки, які були оснащені "захистом".

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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