Воїни 3 ОШБр знищили ворожу БМП-3 і два танки на Харківському напрямку. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади на Харківському напрямку знищили ворожу БМП-3: бронемашина після ураження здетонувала прямо в посадці. Також воїни знищили два танки, які були оснащені "захистом".
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
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Любо Неожиданнов
показати весь коментар19.10.2024 14:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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