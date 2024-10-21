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Російський піхотинець кидає автомат у дрон-камікадзе бійців 5 ОШБр. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади ліквідували російську піхоту, знищили бліндаж з особовим складом противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у соцмережі.

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армія рф (17842) ліквідація (4084) 5 ОШБр (112)


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Давіть кацапських гнид! Слава ЗСУ!
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21.10.2024 19:43 Відповісти
Nice try... (c)
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21.10.2024 19:45 Відповісти
Це як лише з матюхами іти проти танка. Дебіли - вони й є кінчені дебіли болотні. Пережемо!
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21.10.2024 19:50 Відповісти
найрозумніші з них відразу скидають штани і ними ************.
не дуже домогає на самому ділі, але хоч якась спроба...
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21.10.2024 19:52 Відповісти
Красивое видео. Особенно понравися тот самый момент, где рашист выбрасывает автомат. Они реально думают что дроны с телекамерой наводятся на металл. Дебильное образование и склонность к дебилизму на поле боя зашкаливают... Что тут сказать... Рашисты, мля...
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21.10.2024 20:18 Відповісти
От дурний. Треба було начепити на себе штук 5 автоматів , може одним і повезло б.
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21.10.2024 21:01 Відповісти
 
 