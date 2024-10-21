Російський піхотинець кидає автомат у дрон-камікадзе бійців 5 ОШБр. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади ліквідували російську піхоту, знищили бліндаж з особовим складом противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної роботи наших бійців опублікований у соцмережі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
не дуже домогає на самому ділі, але хоч якась спроба...