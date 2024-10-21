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Российский пехотинец бросает автомат в дрон-камикадзе бойцов 5-й ОШБр. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали российскую пехоту, уничтожили блиндаж с личным составом противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в соцсети.

Смотрите также: Воины 5-й ОШБр уничтожили минометный расчет противника, уничтожили транспорт и укрепления врага. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19674) ликвидация (3694) 5 ОШБр (110)


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Давіть кацапських гнид! Слава ЗСУ!
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21.10.2024 19:43 Ответить
Nice try... (c)
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21.10.2024 19:45 Ответить
Це як лише з матюхами іти проти танка. Дебіли - вони й є кінчені дебіли болотні. Пережемо!
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21.10.2024 19:50 Ответить
найрозумніші з них відразу скидають штани і ними ************.
не дуже домогає на самому ділі, але хоч якась спроба...
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21.10.2024 19:52 Ответить
Красивое видео. Особенно понравися тот самый момент, где рашист выбрасывает автомат. Они реально думают что дроны с телекамерой наводятся на металл. Дебильное образование и склонность к дебилизму на поле боя зашкаливают... Что тут сказать... Рашисты, мля...
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21.10.2024 20:18 Ответить
От дурний. Треба було начепити на себе штук 5 автоматів , може одним і повезло б.
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21.10.2024 21:01 Ответить
 
 