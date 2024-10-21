Российский пехотинец бросает автомат в дрон-камикадзе бойцов 5-й ОШБр. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ликвидировали российскую пехоту, уничтожили блиндаж с личным составом противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в соцсети.
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не дуже домогає на самому ділі, але хоч якась спроба...