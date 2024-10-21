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Новини Відео Війна
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Полонений із ПВК "Вагнер" розповів про похід на Москву: "Нашим завданням було обнулити Шойгу і Герасимова". ВIДЕО

Максим Комісаров - російський полонений. Родом він із Вологди, - з п'ятнадцяти років сидів у в'язницях. Колись Комісаров приєднався до ПВК "Вагнер", та брав участь у поході Євгена Пригожина на Москву.

За його словами, російським найманцям наказали або заарештувати Сергія Шойгу та Валерія Герасимова, або "обнулити".

"Їхали і були заряджені, такого настрою в Міністерстві оборони я не бачив. Втрачати було нічого, дві іпотеки було взято", - розповів росіянин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як окупант потрапив на війну, а згодом у полон - він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Юрію Бутусову. Детальніше про це, - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники знищили 2 військові автівки та 2 гармати-гаубиці Д-20 окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) інтерв’ю (224) полонені (2298) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+8
Бунт Пригожина був єдиною слушною нагодою піти в контрнаступ. Натомість тогочасна прес-служба МО та ЗСУ вустами Малярші повідомила що вони моніторять ситуацію а може це несправжній бунт а пастка щоб спровокувати ЗСУ піти на активні дії. Домоніторились. Такий шанс як бунт на московщині трапляється раз на сто-двісті років і прогавити нашим генералам слушну мить це треба мати клепку в голові. Або немати.
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21.10.2024 18:58 Відповісти
+7
дегенерати русняві навіть цього не змогли зробити.
а понтів і мату скільки було
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21.10.2024 18:55 Відповісти
+6
Чекісти переграли тупих русликів.
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21.10.2024 18:56 Відповісти
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дегенерати русняві навіть цього не змогли зробити.
а понтів і мату скільки було
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21.10.2024 18:55 Відповісти
Чекісти переграли тупих русликів.
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21.10.2024 18:56 Відповісти
а кому і з ким там було грати?
лапотня московитська переграла лапотню рязанську.
та і наплювати на самому ділі - Україні своє робити...
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21.10.2024 19:06 Відповісти
"Найобка друг чєкізда"...
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22.10.2024 15:06 Відповісти
Якщо взяти до уваги, що у самого пригожина- бунт був викликаний емоціями того , що вже підписані документи про передачу особового складу вагнера і озброєння військовим частинам міноборони рф і НІЯКОГО стратегічного плану сам пригожин не мав, то ряжовий вагнерівець може розказувати все що завгодно. Може навіть про захват Берлінк.
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21.10.2024 18:57 Відповісти
Бунт Пригожина був єдиною слушною нагодою піти в контрнаступ. Натомість тогочасна прес-служба МО та ЗСУ вустами Малярші повідомила що вони моніторять ситуацію а може це несправжній бунт а пастка щоб спровокувати ЗСУ піти на активні дії. Домоніторились. Такий шанс як бунт на московщині трапляється раз на сто-двісті років і прогавити нашим генералам слушну мить це треба мати клепку в голові. Або немати.
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21.10.2024 18:58 Відповісти
Активні наступальні дії лише на одному напрямку готуються не один тиждень, для вашого відома
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21.10.2024 19:05 Відповісти
хіба то бунт, то так психанув якийсь утирок, ну невже там було достатньо людей щоб зайти в мацкву і когось там захопити обнулити?
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22.10.2024 17:26 Відповісти
Під час бунту США відклали санкції проти Вагнера. Це для тих хто упорото розповідає казки що "США не хочуть розвалу рашки".
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21.10.2024 19:08 Відповісти
Так ращка не розвалилилась в 1917 році ,а трансформувалась в ще більш тоталітарний ссср ,а з якого це переляку їй тепер розвалюватись ,не бачу ніяких передумов ,кацапи і плохіє і харошіє в своїй ментальності імперці ( в 1917 -1920 роках красні і білі були лютими ворогами ,що воювали між собою ,але обоє були імперцями і шовіністами ненавиділи українців ) і вони ніколи не допустять розвалу своєї імперії ,а тут за якусь вагнерівську заворушку розповідають , як вони збирались "обнулити " шойгу і гєрасімова ,і що б це змінило ,сталін теж багато генералів і маршалів "обнулив" так замість них ставали такі ж самі генерали і маршали (чим кращий жуков за тухачевського ) ,а в теперішній рашці хіба щось змінилось ?
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21.10.2024 19:34 Відповісти
а тенденція така, що ніяка імперія не хотіла розпадатись, але їх немає, і парашкінської імперії не стане, це процес не одного дня і року.
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22.10.2024 17:28 Відповісти
Чому немає ,Китай теж в своєму роді імперія і не потрібно тішити себе телемарафонівськими казочками про "розпад" рашки.
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22.10.2024 17:31 Відповісти
телемарафет залиш для зебанатів. китай був імперією, хоче стати знову, і йому це, можливо вдасться, але для цього треба захопити прарашку. а парашкінська імперія розвалюється, хочеш ти цього чи ні, ні тебе, ні кацапів ніхто питати не буде. мордор буде знищений.
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22.10.2024 20:27 Відповісти
Так Китай може захопити рашку , але до чого тут Україна ?
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22.10.2024 20:36 Відповісти
бо парашинській недоімперії, щоб довше існувати потрібно захоплювати нові території і нові народи.
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23.10.2024 11:23 Відповісти
Боярє плохіє , а сцарь-батюжка - хороший.
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21.10.2024 19:14 Відповісти
Що ж ви фраєри здали назад.
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21.10.2024 19:19 Відповісти
А ***** обнулити не прийшло в голову? Ах, да, ***** ж тєрєшкова, яка ще у брєжньєва смоктала, його обнулили
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21.10.2024 19:29 Відповісти
https://www.dw.com/ru/cnn-souzniki-prosili-kiev-vo-vrema-mateza-prigozina-ne-nanosit-udary-po-rossii/a-66040874 Союзники просили Киев не бить по РФ во время бунта Пригожина
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21.10.2024 19:34 Відповісти
"однако Вашингтон опасался, что Москва возложит вину за мятеж на НАТО"

Они там какие-то неизлечимые идиоты.
Ну возложат, и что дальше?
Они и так возлагают сейчас - уверены что воюют не с Украиной, а с США.
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22.10.2024 12:06 Відповісти
То якого *** спинились? - гарно ишли - літаки валили
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21.10.2024 19:40 Відповісти
По-любому цю біомассу Х**ло не жаліє то ЗСУ має нищити їх 3-кратно по максимуму.
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21.10.2024 19:59 Відповісти
Якщо назрівав бунт рос.військових проти "москви",то єдиним вірним рішенням чекістів було його очолити,що їм і вдалось.Щоби наочно увидіти учасників
В бунті брали участь не лише вагнери,але і деякі вищі офіцери армії,які сприйняли бунт за чисту монету.
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21.10.2024 20:19 Відповісти
Урка на прізвище Комісаров!
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21.10.2024 20:44 Відповісти
Така цікава ''ЗАБАВА'' розпочиналась...
Такий цікавий масштабний ''жабо-гадюкінг'' намічався...
Але скотина Аляксандр Лукашенка запхав своє рило і все зіпсував.
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21.10.2024 21:48 Відповісти
Також слухав підарів полонених, кажуть- якщо назад повернемося, то нас командири обнулять. Що за їбучий жаргон? Вбʼють, знищать, ліквідують. ОБНУЛЯТЬ) В компʼютера переграли хлопчик
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22.10.2024 11:02 Відповісти
 
 