Полонений із ПВК "Вагнер" розповів про похід на Москву: "Нашим завданням було обнулити Шойгу і Герасимова". ВIДЕО
Максим Комісаров - російський полонений. Родом він із Вологди, - з п'ятнадцяти років сидів у в'язницях. Колись Комісаров приєднався до ПВК "Вагнер", та брав участь у поході Євгена Пригожина на Москву.
За його словами, російським найманцям наказали або заарештувати Сергія Шойгу та Валерія Герасимова, або "обнулити".
"Їхали і були заряджені, такого настрою в Міністерстві оборони я не бачив. Втрачати було нічого, дві іпотеки було взято", - розповів росіянин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як окупант потрапив на війну, а згодом у полон - він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Юрію Бутусову. Детальніше про це, - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+8 Andrijmak63
показати весь коментар21.10.2024 18:58 Відповісти Посилання
+7 три - пятнадцать
показати весь коментар21.10.2024 18:55 Відповісти Посилання
+6 Деніс Войцеховський
показати весь коментар21.10.2024 18:56 Відповісти Посилання
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а понтів і мату скільки було
лапотня московитська переграла лапотню рязанську.
та і наплювати на самому ділі - Україні своє робити...
Они там какие-то неизлечимые идиоты.
Ну возложат, и что дальше?
Они и так возлагают сейчас - уверены что воюют не с Украиной, а с США.
В бунті брали участь не лише вагнери,але і деякі вищі офіцери армії,які сприйняли бунт за чисту монету.
Такий цікавий масштабний ''жабо-гадюкінг'' намічався...
Але скотина Аляксандр Лукашенка запхав своє рило і все зіпсував.