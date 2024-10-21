Полонений із ПВК "Вагнер" розповів про похід на Москву: "Нашим завданням було обнулити Шойгу і Герасимова". ВIДЕО

Максим Комісаров - російський полонений. Родом він із Вологди, - з п'ятнадцяти років сидів у в'язницях. Колись Комісаров приєднався до ПВК "Вагнер", та брав участь у поході Євгена Пригожина на Москву.

За його словами, російським найманцям наказали або заарештувати Сергія Шойгу та Валерія Герасимова, або "обнулити".

"Їхали і були заряджені, такого настрою в Міністерстві оборони я не бачив. Втрачати було нічого, дві іпотеки було взято", - розповів росіянин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про те, як окупант потрапив на війну, а згодом у полон - він розповів в ексклюзивному інтерв'ю Юрію Бутусову. Детальніше про це, - дивіться далі на ютуб-каналі Бутусов Плюс.

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