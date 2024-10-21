Прикордонники знищили 2 військові автівки та 2 гармати-гаубиці Д-20 окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Гарт" FPV-дронами завдали вогневих уражень по транспортних засобах та артилерійських позиціях противника.
Як передає Цензор.НЕТ, в результаті роботи наших захисників було знищено дві військові автівки окупантів та дві гармати-гаубиці Д-20.
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