Прикордонники знищили 2 військові автівки та 2 гармати-гаубиці Д-20 окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку прикордонники бригади "Гарт" FPV-дронами завдали вогневих уражень по транспортних засобах та артилерійських позиціях противника.

Як передає Цензор.НЕТ, в результаті роботи наших захисників було знищено дві військові автівки окупантів та дві гармати-гаубиці Д-20.

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