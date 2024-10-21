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Пограничники уничтожили 2 военных автомобиля и 2 пушки-гаубицы Д-20 оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

На Волчанском направлении пограничники бригады "Гарт" FPV-дронами нанесли огневые поражения по транспортным средствам и артиллерийским позициям противника.

Как передает Цензор.НЕТ, в результате работы наших защитников были уничтожены две военные машины оккупантов и две пушки-гаубицы Д-20.

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Автор: 

Госпогранслужба (6580) уничтожение (7249)


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