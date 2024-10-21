Пограничники уничтожили 2 военных автомобиля и 2 пушки-гаубицы Д-20 оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО
На Волчанском направлении пограничники бригады "Гарт" FPV-дронами нанесли огневые поражения по транспортным средствам и артиллерийским позициям противника.
Как передает Цензор.НЕТ, в результате работы наших защитников были уничтожены две военные машины оккупантов и две пушки-гаубицы Д-20.
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