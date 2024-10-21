Украинский ЗРК "Бук" уничтожает российскую воздушную цель. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы экипажа украинского ЗРК "Бук".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно пуск одной ракеты и попадание во вражескую воздушную цель.

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