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Украинский ЗРК "Бук" уничтожает российскую воздушную цель. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы экипажа украинского ЗРК "Бук".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно пуск одной ракеты и попадание во вражескую воздушную цель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Боевая работа украинского экипажа немецкого ЗРК "IRIS-T". ВИДЕО

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армия РФ (19674) ПВО (2835) уничтожение (7249) ЗРК (212)


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самоль надеюсь?
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21.10.2024 14:28 Ответить
Теж сподіваюсь, що літак.
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21.10.2024 14:33 Ответить
така стара та ефективна хрінь. треба модернізувати і виробляти.
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21.10.2024 14:44 Ответить
до буків уже теж американські ракети прикрутили?
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21.10.2024 14:51 Ответить
уже давно
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21.10.2024 18:22 Ответить
Стоимость единицы250 тыс. долл.
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21.10.2024 15:02 Ответить
Збили чі??
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21.10.2024 16:25 Ответить
гарне питання
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21.10.2024 18:23 Ответить
 
 