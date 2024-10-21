Украинский ЗРК "Бук" уничтожает российскую воздушную цель. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой заснят фрагмент боевой работы экипажа украинского ЗРК "Бук".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно пуск одной ракеты и попадание во вражескую воздушную цель.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Bander UA
показать весь комментарий21.10.2024 14:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Randall Flag #387882
показать весь комментарий21.10.2024 14:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vik Tor #521724
показать весь комментарий21.10.2024 14:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
untrollable
показать весь комментарий21.10.2024 14:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksiy Tym
показать весь комментарий21.10.2024 18:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Січень #486030
показать весь комментарий21.10.2024 15:02 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий21.10.2024 16:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Oleksiy Tym
показать весь комментарий21.10.2024 18:23 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль