Пленный из ЧВК "Вагнер" рассказал о походе на Москву: "Нашей задачей было обнулить Шойгу и Герасимова". ВИДЕО
Максим Комиссаров - российский пленный. Родом он из Вологды, - с пятнадцати лет сидел в тюрьмах. Когда-то Комиссаров присоединился к ЧВК "Вагнер", и участвовал в походе Евгения Пригожина на Москву.
По его словам, российским наемникам приказали либо арестовать Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, либо "обнулить".
"Ехали и были заряжены, такого настроя в Министерстве обороны я не видел. Терять было нечего, две ипотеки было взято", - рассказал россиянин.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как оккупант попал на войну, а впоследствии в плен - он рассказал в эксклюзивном интервью Юрию Бутусову. Подробнее об этом, - смотрите далее на ютуб-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+8 Andrijmak63
показать весь комментарий21.10.2024 18:58 Ответить Ссылка
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+6 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий21.10.2024 18:56 Ответить Ссылка
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а понтів і мату скільки було
лапотня московитська переграла лапотню рязанську.
та і наплювати на самому ділі - Україні своє робити...
Они там какие-то неизлечимые идиоты.
Ну возложат, и что дальше?
Они и так возлагают сейчас - уверены что воюют не с Украиной, а с США.
В бунті брали участь не лише вагнери,але і деякі вищі офіцери армії,які сприйняли бунт за чисту монету.
Такий цікавий масштабний ''жабо-гадюкінг'' намічався...
Але скотина Аляксандр Лукашенка запхав своє рило і все зіпсував.