Пленный из ЧВК "Вагнер" рассказал о походе на Москву: "Нашей задачей было обнулить Шойгу и Герасимова". ВИДЕО

Максим Комиссаров - российский пленный. Родом он из Вологды, - с пятнадцати лет сидел в тюрьмах. Когда-то Комиссаров присоединился к ЧВК "Вагнер", и участвовал в походе Евгения Пригожина на Москву.

По его словам, российским наемникам приказали либо арестовать Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, либо "обнулить".

"Ехали и были заряжены, такого настроя в Министерстве обороны я не видел. Терять было нечего, две ипотеки было взято", - рассказал россиянин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как оккупант попал на войну, а впоследствии в плен - он рассказал в эксклюзивном интервью Юрию Бутусову. Подробнее об этом, - смотрите далее на ютуб-канале Бутусов Плюс.

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