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Силы обороны ночью из дрона "Баба Яга" уничтожили вражескую позицию вместе с захватчиком, который ее обустраивал. ВИДЕО

На Волчанском направлении пограничники Краматорского отряда уничтожили вражескую позицию вместе с захватчиком, который ее обустраивал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

"Сначала работают операторы разведывательных дронов, находя вражеские цели. Ночью на охоту уже выходит "Баба-яга", уничтожая все, где есть вражеский след. Таким образом постепенно зачищаем Волчанское направление от противника", - сообщили пограничники.

Также смотрите: Пограничники уничтожили 2 военных автомобиля и 2 пушки-гаубицы Д-20 оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6580) уничтожение (7249) Волчанск (409)


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Топ комментарии
+3
Хазяиновитии - падла - от і нагорода не забарилась за працю
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21.10.2024 22:17 Ответить
+3
баба-яга - це бомбер, який несе скидів на 15-20 кг. За ніч зазвичай робить декілька вильотів (в залежностів від кількості розвіданних цілей).
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21.10.2024 22:21 Ответить
+1
Нєхрен шастать...
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21.10.2024 22:08 Ответить
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Нєхрен шастать...
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21.10.2024 22:08 Ответить
Якесь люте транжирство - один кацап "баби яги" не вартий.
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21.10.2024 22:09 Ответить
там скиди - "Баба-Яга" повертається додому....
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21.10.2024 22:12 Ответить
баба-яга - це бомбер, який несе скидів на 15-20 кг. За ніч зазвичай робить декілька вильотів (в залежностів від кількості розвіданних цілей).
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21.10.2024 22:21 Ответить
Неизвестно, сколько жизней наших бойцов этот орк мог забрать.
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21.10.2024 22:22 Ответить
Хазяиновитии - падла - от і нагорода не забарилась за працю
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21.10.2024 22:17 Ответить
За граматику - 2 с минусом.
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21.10.2024 23:07 Ответить
Шо Хєрмєс братішку жалко ?
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21.10.2024 23:38 Ответить
не повезло козломордому, только что получил новую квартиру, как обещали, но не успел в ней пожить. Скорблю .
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21.10.2024 23:12 Ответить
 
 