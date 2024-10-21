Силы обороны ночью из дрона "Баба Яга" уничтожили вражескую позицию вместе с захватчиком, который ее обустраивал. ВИДЕО

На Волчанском направлении пограничники Краматорского отряда уничтожили вражескую позицию вместе с захватчиком, который ее обустраивал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы украинских бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

"Сначала работают операторы разведывательных дронов, находя вражеские цели. Ночью на охоту уже выходит "Баба-яга", уничтожая все, где есть вражеский след. Таким образом постепенно зачищаем Волчанское направление от противника", - сообщили пограничники.

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