На фронте произошло 159 боевых столкновений, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

С начала суток субботы, 26 октября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 159 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками. Больше всего оккупанты атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты, 60 авиационных ударов с применением 102 КАБов, более 550 ударов дронами-камикадзе и совершил более 3,5 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло семь боестолкновений с российскими захватчиками. Все атаки в районах Волчанска и Старицы отбиты украинскими воинами.

На Купянском направлении противник 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кондрашовки, Синьковки, Петропавловки, Кругляковки, Загрызово, Вишневого, Берестового и Першотравневого. Две атаки до сих пор продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

18 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Грековка, Макеевка, Терны, Торское, Заречное, Серебрянка и Григорьевка. Продолжается одно боестолкновение вблизи Серебрянки.

На Северском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Белогоровки, успеха не имели.

Враг девять раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Щербиновка и Торецк четыре раза получили жесткий отпор от наших защитников. Пять атак еще продолжаются.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Крутого Яра, Красного Яра, Николаевки и Селидово. В общем, 36 атак на направлении украинские защитники уже отбили, еще четыре боестолкновения - продолжаются. Ситуация сложная, однако контролируемая Силами обороны. Наши воины прилагают усилия для недопущения продвижения противника в глубину украинской территории.

По имеющейся на данный момент информации, за сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили около 300 человек убитыми и ранеными. Уничтожено пять единиц автомобильной техники, один мотоцикл и одну багги. Кроме того, восемь автомобилей, три миномета и один мотоцикл были повреждены.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 40 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Измайловка, Степановка, Новодмитровка, Новоселидовка, Острое, Дальнее, Антоновка, Константиновка, Елизаветовка, Екатериновка. Подразделения Сил обороны отбили 33 атаки противника, семь атак продолжаются до сих пор.

На Времевском направлении нашими воинами остановлен один штурм оккупантов в районе Богоявленки.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении одну безуспешную атаку врага отбито нашими защитниками в течение дня вблизи Новоданиловки.

На Приднепровском направлении наши воины пять раз отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии.

Также в Генштабе рассказали, что Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация РФ продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. В настоящее время известно о 21 авиационном ударе с применением 34 КАБ.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, добавляют в Генштабе.

"Украинские защитники продолжают храбро сдерживать российских оккупантов", - говорится в сводке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг концентрирует усилия у Лысовки, Селидово и Миролюбовки, вблизи Богоявленки и Новоукраинки более 20 атак, - Генштаб