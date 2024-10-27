"Вовина тысяча": в Минэкономики рассказали, как получить выплаты
1000 грн, о выплате которых каждому украинцу накануне объявил президент Владимир Зеленский, будут поступать на виртуальную карточку.
Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение декабря-января-февраля. Выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Это виртуальная карта, которую можно открыть через "Дію", - пояснил Соболев.
Он рассказал, что это дополнительно поддержит украинский микро- и средний бизнес.
"Эти деньги маркированы - то есть есть определенный круг, куда их можно потратить. Но также можно будет задонатить на ВСУ", - отметил первый заместитель министра.
В то же время он заявил, что на детей так же можно будет оформить выплату.
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Джерело:
Тобто, хочуть, щоб ще одну "Е-карту" відкрили, № 2. С ... ки !!!
(застосунок, який був зламаний в січні 2022 року, і було викрадено дані 13,5 міліонів користувачів
"ФБР офіційно констатує, що український застосунок «Дія» був зламаний у січні 2022 р. Американські спецслужби тепер розшукують агента ГРУ, який здійснив цю кібератаку.
«Голос Америки» з посиланням на Wall Street Journal https://cutt.ly/sedqsH55 зазначає , що «хакери ГРУ також викрали з урядового порталу цифрових послуг «Дія» дані 13,5 мільйонів користувачів і розмістили їх для нелегального продажу в мережі»."
1 Липня, 2024
https://vinnychany.info/war/rosiiany-zlamaly-diiu-a-ochilnyk-mintsifry-fedorov-bilshe-dvokh-rokiv-breshe-zaperechuiuchy-tse/ )
, по друге, щоб за допомогою бази даних "хто куди витратив 1000 гривень", робити внутрішню соціологію, щоб бачити настрої всередині суспільства, щоб можна було корегувати політику, як внутрішню так і зовнішню, подивитись "чи втомились від війни?", "чи вже пора проводити політику "сайтісь па сєрєдінє" ("пасєрєдінє" річки Дніпро ? ), чи ще рано".
Можу помилятись, але логіка підказує, що десь так.
"У США пропонують $10 мільйонів за інформацію про росіянина, підозрюваного у кібернападі на Україну перед вторгненням. Оновлено заявою Дії"
" "У 2022 році в даркнеті була викладена база даних під виглядом даних з Дії", - коментує пресслужба Дії.
"Це було виявлено одразу українськими спецслужбами, тож була проведена закупівля та аналіз матеріалів. На порталі Дія в той час нараховувалось тільки 1,5 мільйона користувачів."
27 червень, 2024
https://www.holosameryky.com/a/whisper-gate-cyberataka-ameryka-ukrajina/7676007.html
,то є заява федорова від 3 січня 2022 року :
"У додатку "Дія" вже зареєструвалися понад 13 мільйонів користувачів - Федоров"
03.01.22
https://www.unian.ua/techno/communications/u-dodatku-diya-vzhe-zareyestruvalisya-ponad-13-milyoniv-koristuvachiv-fedorov-11660971.html
...
8.4. З метою отримання Кешбеку за Державним проєктом у порядку, передбаченому
Постановою КМУ, підписанням цієї Заяви Клієнт надає Банку дозвіл на здійснення
аналітики за платіжними операціями за поточними рахунками Клієнта з емісією
Платіжної картки, які відкриті в Банку, та номери яких за стандартом **** зазначено в
системі Приват24, а також за поточними рахунками з емісією Платіжної картки, які
можуть бути відкриті в майбутньому.
це робиться для вільного доступу до ваших рахунків.
Та основний момент, на мій погляд, навіть не в тому що буде збиратись інформація для аналітики
(хоча це теж важливо, як і сам спосіб отримання на рахунок "вовиної тисячі", що треба обов'язково "дію" встановити для цього.)
, а в тому що для піар акції "вовина тисяча", піднімаються податки для платників иків податків, яким цю піар акцію оплачують.
А якби наприклад, отримані були кошти за рахунок таких чинників:
1. того, що висловлено було таким чином:
"Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вважає, що для збільшення доходів уряду варто не збільшувати податки, а передусім зосередитися на реформі митниці та боротьбі з «сірими» ринками."
30.07.2024
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/159/184686
2. зняття необгрунтованих інвалідностей у представників влади різного штибу (в тому числі, як у скандалах з прокурорами в багатьох областях, і думаю що не тільки у прокурорів таке є.).
3. наприклад заборона на оновлення парків автомобілів, ремонти будівель багатомільйонні в державних органах вищої ланки влади, і інші подібні витрати, які можуть почекати, бо таки війна.
, то тоді, на мій погляд, "вовина тисяча" була би більш "до місця", а так виходить що громадян України, спочатку хоче "обскубти"
("Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав" - Гетманцев про оподаткування бізнесу"
23.05.2022
https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html)
гетьманцев, завдяки прийнятому 10 жовтня 2024 року
(хоча, для повноти інформації, і більш врівноваженого аналізу, зазначу, що станом на 26 жовтня 2024, схоже ще не підписаному:
"Станом на ранок 27 жовтня Закон про підвищення податків не підписано!"
26 жовтня 2024
https://7eminar.ua/news/1354-spiker-********-zakonoprojekt-11416-d-i-napraviv-na-******-prezidentu )
закону
(" Рада ухвалила закон про підвищення податків "
10 жовтня 2024
https://suspilne.media/854071-rada-rozpocala-rozglad-u-drugomu-citanni-zakonoproektu-pro-pidvisenna-podatkiv/ )
, а потім з "барскава плєча" "натє вам" з податків, тих же платників податків..
(хоча це теж важливо, як і сам спосіб отримання на рахунок "вовиної тисячі", що треба обов'язково "дію" встановити для цього.)
, а в тому, що для піар акції "вовина тисяча", піднімаються податки для платників податків, яким цю піар акцію оплачують.
А якби наприклад, отримані були кошти за рахунок таких чинників:
1. того, що висловлено було таким чином
"Спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер вважає, що для збільшення доходів уряду варто не збільшувати податки, а передусім зосередитися на реформі митниці та боротьбі з «сірими» ринками."
30.07.2024
https://umoloda.kyiv.ua/number/0/159/184686
2. зняття необгрунтованих інвалідностей у представників влади різного штибу (в тому числі, як у скандалах з прокурорами в багатьох областях, і думаю що не тільки у прокурорів таке є.).
3. наприклад заборона на оновлення парків автомобілів, ремонти будівель багатомільйонні в державних органах вищої ланки влади, і інші подібні витрати, які можуть почекати, бо таки війна.
, то тоді, на мій погляд, "вовина тисяча" була би більш "до місця", а так виходить що громадян України, спочатку хоче "обскубти"
("Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав" - Гетманцев про оподаткування бізнесу"
23.05.2022
https://www.5.ua/ekonomika/tse-mystetstvo-obshchypuvaty-husaka-tak-shchob-vin-ne-krychav-hetmantsev-pro-opodatkuvannia-biznesu-277948.html)
гетьманцев
(гетьманцев, довго працював в свій час помічником у сівковича, який (сівкович) втік до московії, і перед повномасштабним вторгненням, з московії ', "працював" з кулінічем:
"ДБР опублікували нові докази роботи кулініча і сівковича на фсб росії"
5 квітня 2023
https://lb.ua/society/2023/04/05/551058_sbu_i_dbr_opublikuvali_novi_dokazi.html )
, завдяки прийнятому 10 жовтня 2024 року
(хоча, для повноти інформації, і більш врівноваженого аналізу, зазначу, що станом на 26 жовтня 2024, схоже ще не підписаному:
"Станом на ранок 27 жовтня Закон про підвищення податків не підписано!"
26 жовтня 2024
https://7eminar.ua/news/1354-spiker-********-zakonoprojekt-11416-d-i-napraviv-na-******-prezidentu )
закону
(" Рада ухвалила закон про підвищення податків "
10 жовтня 2024
https://suspilne.media/854071-rada-rozpocala-rozglad-u-drugomu-citanni-zakonoproektu-pro-pidvisenna-podatkiv/ )
, а потім з "барскава плєча" "натє вам" з податків, тих же платників податків..
"Головне юридичне управління Верховної Ради у своєму висновку зазначило, що деякі норми законопроєкту https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720353/ не відповідають Конституції . Зокрема - щодо зворотної дії закону в часі."
15 жовтня 2024
https://www.epravda.com.ua/publications/2024/10/15/720572/
хоча наприклад гетьманцеву, на це (порушення Конституції) "плювати" сзоже:
"Я б не хотів тут юридичних дискусій, бо вони мене дискредитують. Чому? Бо я все ж доктор юридичних наук і я точно знаю, що це порушення. Тобто так робити не треба."
15 жовтня 2024
https://www.epravda.com.ua/publications/2024/10/15/720572/
, бо не дивлячись на те, що знає що порушення Конституції України, він "б не хотів тут юридичних дискусій, бо вони його дискредитують", тобто він журналісту УП натякає щоб той не говорив про порушення Конституції України, і напевно на його думку тоді "не буде" порушення Конституції України, і далі там же (в статті на УП), він
(знаючи точно що то порушення Конституції України)
висловився :
"Але за своєю суттю це рішення правильне. Якщо немає грошей на армію, то де їх брати?"
15 жовтня 2024
https://www.epravda.com.ua/publications/2024/10/15/720572/
, тобто прикрився військовими
(що нібито кошти підуть на військо, від підняття податків)
, щоб "заплющити очі всім" на порушення Конституції України. І якби ж то дійсно, цим законом передбачався саме цільовий фонд, з якого тільки на військо витрати від підняття податків, так ні такого немає.
А тут ще і "вовина тисяча"..
(підняття податків, які прикриваючись військовими, гетьманцев хоче обоснувати
(хоча в законі не передбачено цільового фонду, з якого спрямовувались би кошти, виключно на військо. Як наприклад була пропозиція від опозиції, стосовно "військового збору" :
"У своєму https://t.me/PresidentPoroshenko/10930 виступі у Верховній Раді Петро Порошенко повідомив, що уряд відхилив пропозицію створити спеціальний цільовий фонд для потреб Сил оборони. Як відомо, "Євросолідарність" наполягала на створенні такого фонду, щоб усі кошти від військового збору та військових облігацій йшли винятково на потреби Збройних сил."
14.10.2024
https://www.5.ua/polityka/koly-vy-vzhe-nazheretesia-poroshenko-v-radi-emotsiino-rozkrytykuvav-zakon-pro-pidvyshchennia-podatkiv-336402.html )
, одночасно прикриваючись військовими, хоче всім "заплющити очі' на те, що в законі міститься норма, яка по висновку комітету Верховної Ради України, є порушенням Конституції України
(тобто виходить що гетьманцев, хоче щоб була порушена Конституція України ? Відповідно питання, з якою метою, він того хоче, для того щоб в Україні була доцільність (з чієїсь особисто точки зору), а не законність ? )
, а тут з'являється інформація, про піар акцію "вовіна тисяча"
(за рахунок коштів з податків, які перед ти у платників податків вилучать.)
.)
, на мій погляд, м'яко кажучи, викликають питання, у притомного
(ті хто НЕ "какая разніца", а цікавляться своєю країною, ті хто хоче вигнати московію на болота московії, за межі міжнародно визнаних в 1991 році кордонів України.)
суспільства, для чого так діється ?
ну хоч мадяру, чи стерненко на дрони перекиньте цю 1000