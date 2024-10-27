"Вовина тысяча": в Минэкономики рассказали, как получить выплаты

1000 грн, о выплате которых каждому украинцу накануне объявил президент Владимир Зеленский, будут поступать на виртуальную карточку.

Об этом в эфире телемарафона рассказал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это одна тысяча гривен на человека, независимо от возраста и социального статуса. Использовать можно в течение декабря-января-февраля. Выплаты будут поступать на карту "Национального кэшбека". Это виртуальная карта, которую можно открыть через "Дію", - пояснил Соболев.

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Он рассказал, что это дополнительно поддержит украинский микро- и средний бизнес.

"Эти деньги маркированы - то есть есть определенный круг, куда их можно потратить. Но также можно будет задонатить на ВСУ", - отметил первый заместитель министра.

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В то же время он заявил, что на детей так же можно будет оформить выплату.