Зеленский заявил, что раздаст по 1 тысяче гривен каждому за счет государственного бюджета
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу "Є-підтримка", в рамках которой каждый гражданин должен получить 1 тысячу гривен.
Об этом он сообщил в своем традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас на всех уровнях нашего государства должна продолжаться подготовка к ближайшим месяцам. Отопительный сезон. Зима. Много работы в энергетике - это защита объектов, работа над устойчивостью системы. Готовятся регионы, готовятся громады. Готовятся военные. И кроме таких системных вещей, есть решения, которые могут быть приняты непосредственно для поддержки людей. Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. "Є-підтримка" для всех наших людей - взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека - на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества. Билеты - это Укрзализныця. Украинские лекарственные средства. Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных - волонтерам, на дроны. Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей", - рассказал Зеленский.
Напомним, в 2008 году тогдашний премьер Юлия Тимошенко начала программу по выплате компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР. По программе вкладчики Сбербанка СССР получали 1 тысячу гривен. Тогда "Юлина тысяча", как назвали программу в народе, обошлась бюджету в 5 миллиардов гривен.
Также в 2021 году президент Владимир Зеленский уже инициировал программу по выплате украинцам 1 тысячи гривен тем, кто полностью вакцинируется против COVID-19.
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Тисяча гривень і так нікому проблеми не вирішить. Але глобально для держави 1000 * 40+ мільйонів чоловік = 40+ мільярдів гривень, тобто 1 мільярд доларів США. Краще не підвищуйте податки на цю суму або, якщо вже підвищуєте, то віддайте борги держави на цю суму. Я розумію, що боргів на два порядка більше, але . . .
Ну хто, маючи купу боргів і далі їх набираючи, в здоровому глузді буде роздавати гроші на вулиці всім, кого побачить ? Ти спочатку свої проблеми виріши, а тоді вже роздавай гроші, якщо зайві є.
А потім "ой, на армію грошей не вистачає, давайте піднімемо військовий збір з 1,5% до 5% . . ."
Зло бере. Навпаки треба перекрити всі бюджетні витрати крім "супер-супер-супер необхідних" . . .
Продав Україну - і ось "кожному частина"!
Пopoх би все собі забрав!
Сказав - як воно є, фактів не перекрутив!
Ви заперечуєте національність людини!
Тоді що таке "удмурт" від вас?
співати на кшталт:
свято наближається, свято наближається.
А дурники думають що її придумали тільки щоб лохи раділи з того що можно через Дію свідоцтво про одруження оформити і тому подібне
На жаль лохів які вірять у казочки у нас неміряно...
СЧАСТЬЕДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Підітрись цією тисячею, #ідер🖕🖕
Мені не потрібна тисяча........Мені потрібна краіна