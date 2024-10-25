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Зеленский заявил, что раздаст по 1 тысяче гривен каждому за счет государственного бюджета

Тисяча гривень

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу "Є-підтримка", в рамках которой каждый гражданин должен получить 1 тысячу гривен.

Об этом он сообщил в своем традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас на всех уровнях нашего государства должна продолжаться подготовка к ближайшим месяцам. Отопительный сезон. Зима. Много работы в энергетике - это защита объектов, работа над устойчивостью системы. Готовятся регионы, готовятся громады. Готовятся военные. И кроме таких системных вещей, есть решения, которые могут быть приняты непосредственно для поддержки людей. Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. "Є-підтримка" для всех наших людей - взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека - на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества. Билеты - это Укрзализныця. Украинские лекарственные средства. Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных - волонтерам, на дроны. Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей", - рассказал Зеленский.

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Напомним, в 2008 году тогдашний премьер Юлия Тимошенко начала программу по выплате компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР. По программе вкладчики Сбербанка СССР получали 1 тысячу гривен. Тогда "Юлина тысяча", как назвали программу в народе, обошлась бюджету в 5 миллиардов гривен.

Также в 2021 году президент Владимир Зеленский уже инициировал программу по выплате украинцам 1 тысячи гривен тем, кто полностью вакцинируется против COVID-19.

Автор: 

выплаты (661) Зеленский Владимир (20906) помощь (7882) єПідтримка (19)


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Топ комментарии
+82
Була Юлькіна тисяча - тепер Зелькіна тисяча.

Тупо. Так вибори виграти не вдасться - тільки людей розізлити.
Зідрати з людей десятки тисяч - повернути одну. Розраховано на ідіотів. Подивимося - скільки їх...
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25.10.2024 23:19 Ответить
+56
ПІНОКІО ретінг в сраці то з барськогоо плеча раздасть тисячу знущаеться так де там ракети про які так язиком молов по нас кожний день а від нас тиша одне пустобрехство гидко
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25.10.2024 23:17 Ответить
+55
Мені аж цікаво, який буде відсоток дурнів, що тому порадіють…
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25.10.2024 23:20 Ответить
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Страница 4 из 4
Пане Президенте, Ви задовбали трошки з бюджетними витратами . . .
Тисяча гривень і так нікому проблеми не вирішить. Але глобально для держави 1000 * 40+ мільйонів чоловік = 40+ мільярдів гривень, тобто 1 мільярд доларів США. Краще не підвищуйте податки на цю суму або, якщо вже підвищуєте, то віддайте борги держави на цю суму. Я розумію, що боргів на два порядка більше, але . . .

Ну хто, маючи купу боргів і далі їх набираючи, в здоровому глузді буде роздавати гроші на вулиці всім, кого побачить ? Ти спочатку свої проблеми виріши, а тоді вже роздавай гроші, якщо зайві є.

А потім "ой, на армію грошей не вистачає, давайте піднімемо військовий збір з 1,5% до 5% . . ."

Зло бере. Навпаки треба перекрити всі бюджетні витрати крім "супер-супер-супер необхідних" . . .
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26.10.2024 22:11 Ответить
Довбо.об
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26.10.2024 22:16 Ответить
Принизливу подачку зелено-валютні олігархи оцінили в одну купюру. Безконтрольні освоювачі коштів, що мешкають на сьомому небі рожевих хмарин, підкуп гальорки оцінили в одну купюру......
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26.10.2024 22:40 Ответить
У 10 мільйонів бомжів з Донбасу, а це 1/3 населення країни, витяг з кишені євродопомогу 2 000 грн, а житло для тих біженців будувати так і не розпочав, ухилянтам влупив штрафи по 25 000 грн, підняв комуналку втричі і податки бізнесу до історичного максимуму. І таким чином зробивши касу, тепер на перспективу виборів, як цуцику кісточку, кидає електорату тищёнку ага "на комуналку".
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26.10.2024 23:09 Ответить
Є-підр...
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26.10.2024 23:36 Ответить
Пенсіонери вже отримали телефони, вчителі 4тисячі$ зарплатні, воіни дрони, посаджені дерева і ще багато чого. Жах.
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27.10.2024 00:00 Ответить
Ще один гігіват потужності!
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27.10.2024 10:06 Ответить
https://www.youtube.com/live/RXk8dflq_ws?si=FS53T9D_B10tz082
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27.10.2024 00:11 Ответить
Зеля таки "чесний eвpeй"!

Продав Україну - і ось "кожному частина"!

Пopoх би все собі забрав!
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27.10.2024 01:58 Ответить
Це ж треба було так у 2018-му головою стукнутись, щоб ще й зараз херню нести. Чи це від самого дитинства?
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27.10.2024 02:22 Ответить
Цє жарт , а Лохторат 73%🦠дійсно так вважає ! Вони не виліковувані ГОРБАТИХ - могила виправить ! КАМІКАДЗЄ по-українські
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27.10.2024 09:31 Ответить
Порох допомогає ЗСУ і за це йому плюс, а цей з бюджету роздає, хоче прикупити собі виборців
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27.10.2024 13:31 Ответить
Який би не був недолугий Зеленський - ти набагато набагато гірший. Ти расист і москальский провокатор.. Я ж не говорю що ти удмурт, як і твої господарі. А кидати в людину лайно, на основі того якої національності були його родичі - це остання справа... справа таких покидьків як ти.
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28.10.2024 08:59 Ответить
Яке там лайно (?) - "чесний" це позитивна конотація!

Сказав - як воно є, фактів не перекрутив!

Ви заперечуєте національність людини!

Тоді що таке "удмурт" від вас?
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29.10.2024 18:18 Ответить
Віддайте ці гроші з Державного бюджету переселенцям, або на тероборону.
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27.10.2024 02:20 Ответить
Звідки така щедрість закінчилась війна промисловість росте податки всі платять репарації зпараші?
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27.10.2024 02:55 Ответить
Вибори наближаються, вибори наближаються...
співати на кшталт:
свято наближається, свято наближається.
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28.10.2024 08:37 Ответить
Мені це нагадує останню цигарку перед розстрілом! Зеленський просто знущается над народом! Моя порада цю тисячу передати ЗСУ на РЄБ та дрони ! Більше користі буде!
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27.10.2024 04:58 Ответить
Щоб догнати Юлькіну тисячу, то треба видати по 12,500 гривень кожному, це вираховано по інфляції.
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27.10.2024 06:02 Ответить
Тисячу через ДІЮ підрахують виборців а потім через туж саму ДІЮ фальсифікують вибори -такий єдиний пункт в плані перемоги зелі
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27.10.2024 08:23 Ответить
Так для цього Дія і була створена, на перспективу так сказать.

А дурники думають що її придумали тільки щоб лохи раділи з того що можно через Дію свідоцтво про одруження оформити і тому подібне

На жаль лохів які вірять у казочки у нас неміряно...
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27.10.2024 13:38 Ответить
нас не один, нас 73 відсотки...потужна потужність!
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28.10.2024 08:39 Ответить
В ідеалі зелених,щоб цю тисячу віддали на концерт кварталу95,або перерахували на картку кварталу,як донат,якщо дивляться їх по телевізору.
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27.10.2024 09:57 Ответить
Зеленского не победа на выборах ждет , а тюремная камера за слитый юг страны. Назначение ФСБшникови прочее.
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27.10.2024 10:51 Ответить
тюремна камера - велика розкіш для нього! от шибениця - це краще. але шкода, що тільки один раз можна повісити, хотілось би хоч би з десяток!
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27.10.2024 18:20 Ответить
Це злочин проти оборони України, а не популізм. ГРОШЕЙ НЕ ХВАТАЄ НА ЗАХИСНИКІВ!!!
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27.10.2024 11:06 Ответить
Переселенці повертаються на окуповані території, бо їм держава не виділяє грошей нібито через їх нестачу. А ЗЕ хоче роздати гроші як підкуп виборцям. ЦЕ ЖАХ!!!
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27.10.2024 11:09 Ответить
ЗЕленський-Шариков краде гроші з підготовки наших воїнів у навчальних центрах, щоб просто роздавати :https://censor.net/ua/blogs/3516925/pro_bazoviyi_kurs_zagalnovyiskovo_pdgotovki
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27.10.2024 11:16 Ответить
Класс, вот бабульки по селах обрадуются. У них же у всех сматы и приложения активированы
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27.10.2024 12:22 Ответить
"ТИЩЩУ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
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27.10.2024 13:24 Ответить
а шоб він опинився в отій кімнаті і сповнилось йому по його сутності!
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27.10.2024 18:17 Ответить
😁😁😁🤡🤡🤡
Підітрись цією тисячею, #ідер🖕🖕
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27.10.2024 13:24 Ответить
Усе ж таки не кожному. Не у всіх, з різних причин, є "дія".
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27.10.2024 16:08 Ответить
Саме так. Щоб пенсіонери встановили дію, їм ще треба дочекатися своїх смартфонів, за програмою е-бабуся. Крім того, як стало відомо з телемарафону від заступника міністра економіки, цю тисячу вони хочуть нарахувати на картку Національного кешбеку, а щоб її відкрити, необхідно підтвердити банку, що ви відмовляєтесь від банківської таємниці і даєте згоду на те, що інформація про всі транзакції, як вихідні, так і вхідні, усіх ваших карток у банку будуть передаватися стороннім особам.
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27.10.2024 18:44 Ответить
шшшш....
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28.10.2024 08:40 Ответить
Пдрси віддайте військовим всю суму! Ви ж зегниди кричали що коштів немає! Війна закінчиться - вам всім пзда!
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27.10.2024 16:27 Ответить
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27.10.2024 16:29 Ответить
щоб його вдавило тіею тисячею
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27.10.2024 17:36 Ответить
Шо з того понту? - Шоб його давило й не переставало, шо взявся за не по своiй силi справу, дурачьок.
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27.10.2024 21:41 Ответить
Юлька була щедріша)))
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27.10.2024 18:15 Ответить
Угу, кожну зиму , на нашi тисячi чалиться в Дубаях, бi
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27.10.2024 21:44 Ответить
бiдна.
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27.10.2024 21:45 Ответить
А отримати цю подачку можна лише через "Дію". Таким чином заманюють до встановлення та реєстрації в цьому сумнівному додатку. Напевно для того щоби потім можна було провести вибори і в "Дії" також за рахунок чого їх і "виграти"
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27.10.2024 19:19 Ответить
Это деньги, которые дал Запад, для помощи украинским гражданам. Их нельзя просто так украсить, поэтому воруют через прокладку. Деньги все равно не выдают наличными, но ты можешь их отдать Ахметову.
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27.10.2024 19:33 Ответить
Засуньте мою тисячу, йому в дупу... дрібними купюрами...
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27.10.2024 20:12 Ответить
По 1 коп
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28.10.2024 07:26 Ответить
Та звісно, нахріна нашим військовим бетоні укріпрайьони, б/к хоч до автоматів, шоб полонених не розтрілювали, броніки, аптечки.....
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27.10.2024 20:19 Ответить
Одно НЕ понятно , а на каком основании этот ушлёпок раздаёт деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ? Бюджет это не Вовына кридитная карточка , с которой он может делать что угодно. После такого аукциона невиданной цедрости , мы ВСЕ лично заплатим за этот трындец . Инфляцию ведь никто НЕ отменял.
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27.10.2024 21:06 Ответить
Саме так він і вважає, що бюджет - це гроші, які можна використати на власний розсуд, наприклад, на підтримку рейтингу. А у військових на нулі й так усе є, бо він же їм дав мільйон дронів, яких ніхто не може порахувати й чомусь волонтери весь час збирають кошти на дрони, машини, ліки й усе інше.
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27.10.2024 22:50 Ответить
Прокурорам-"інвалідам" хоч дві дай, бо з голоду помруть.
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27.10.2024 22:43 Ответить
Це дно. Навіть нижче дна . Навіть уйло таке не робить із своїм бидлом. Тисча і ні в чому собі не відказуй.....
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28.10.2024 00:51 Ответить
А скумбрія по 8 грн !
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28.10.2024 07:25 Ответить
Резерв+ не сработал. Теперь в дело пойдет Дія. Вот только 1000 грн маловато для приманки.
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28.10.2024 07:57 Ответить
На ЗСУ задонать. Почуй мене.
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28.10.2024 08:14 Ответить
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28.10.2024 08:22 Ответить
Цікава ситуація по 1000 роздати є ,а на дрони нема...
Мені не потрібна тисяча........Мені потрібна краіна
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29.10.2024 01:54 Ответить
Дійсно історія з 1000 грн. повторюється у вигляді фарсу.
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01.11.2024 09:38 Ответить
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