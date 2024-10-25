Зеленский заявил, что раздаст по 1 тысяче гривен каждому за счет государственного бюджета

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу "Є-підтримка", в рамках которой каждый гражданин должен получить 1 тысячу гривен.

Об этом он сообщил в своем традиционном вечернем обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас на всех уровнях нашего государства должна продолжаться подготовка к ближайшим месяцам. Отопительный сезон. Зима. Много работы в энергетике - это защита объектов, работа над устойчивостью системы. Готовятся регионы, готовятся громады. Готовятся военные. И кроме таких системных вещей, есть решения, которые могут быть приняты непосредственно для поддержки людей. Я поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу, которая будет ощутимой для каждой семьи в Украине. "Є-підтримка" для всех наших людей - взрослые, дети, каждая семья в Украине. Тысяча гривен на человека - на семью это получится по несколько тысяч гривен, и средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества. Билеты - это Укрзализныця. Украинские лекарственные средства. Также поручил, чтобы эти средства можно было потратить на украинские книги, на культурные услуги. Можно донатить на военных - волонтерам, на дроны. Все детали должен определить Кабмин и представить все это людям. Я жду этого в ближайшее время. Первого декабря деньги должны быть у людей", - рассказал Зеленский.

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Напомним, в 2008 году тогдашний премьер Юлия Тимошенко начала программу по выплате компенсаций вкладчикам бывшего Сбербанка СССР. По программе вкладчики Сбербанка СССР получали 1 тысячу гривен. Тогда "Юлина тысяча", как назвали программу в народе, обошлась бюджету в 5 миллиардов гривен.

Также в 2021 году президент Владимир Зеленский уже инициировал программу по выплате украинцам 1 тысячи гривен тем, кто полностью вакцинируется против COVID-19.