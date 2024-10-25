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Зеленський заявив, що роздасть по 1 тисячі гривень кожному за рахунок державного бюджету

Тисяча гривень

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати 1 тисячу гривень.

Про це він повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз на всіх рівнях нашої держави має тривати підготовка до найближчих місяців. Опалювальний сезон. Зима. Багато роботи в енергетиці – це захист об’єктів, робота над стійкістю системи. Готуються регіони, готуються громади. Готуються військові. І окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Квитки – це Укрзалізниця. Українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", - розповів Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці під час війни неправомірно отримали допомогу у межах "єПідтримки" на 390 мільйонів, чверть уже повернули

Нагадаємо, у 2008 році тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко розпочала програму з виплати компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. За програмою вкладники Ощадбанку СРСР отримували 1 тисячу гривень. Тоді "Юліна тисяча", як назвали програму у народі, обійшлася бюджету у 5 мільярдів гривень.

Також у 2021 році президент Володимир Зеленський вже ініціював програму з виплати українцям 1 тисячі гривень тим, хто повністю вакцинується проти COVID-19.

Автор: 

виплати (1070) Зеленський Володимир (24391) допомога (8453) єПідтримка (90)


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Топ коментарі
+82
Була Юлькіна тисяча - тепер Зелькіна тисяча.

Тупо. Так вибори виграти не вдасться - тільки людей розізлити.
Зідрати з людей десятки тисяч - повернути одну. Розраховано на ідіотів. Подивимося - скільки їх...
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25.10.2024 23:19 Відповісти
+56
ПІНОКІО ретінг в сраці то з барськогоо плеча раздасть тисячу знущаеться так де там ракети про які так язиком молов по нас кожний день а від нас тиша одне пустобрехство гидко
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25.10.2024 23:17 Відповісти
+55
Мені аж цікаво, який буде відсоток дурнів, що тому порадіють…
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25.10.2024 23:20 Відповісти
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Пане Президенте, Ви задовбали трошки з бюджетними витратами . . .
Тисяча гривень і так нікому проблеми не вирішить. Але глобально для держави 1000 * 40+ мільйонів чоловік = 40+ мільярдів гривень, тобто 1 мільярд доларів США. Краще не підвищуйте податки на цю суму або, якщо вже підвищуєте, то віддайте борги держави на цю суму. Я розумію, що боргів на два порядка більше, але . . .

Ну хто, маючи купу боргів і далі їх набираючи, в здоровому глузді буде роздавати гроші на вулиці всім, кого побачить ? Ти спочатку свої проблеми виріши, а тоді вже роздавай гроші, якщо зайві є.

А потім "ой, на армію грошей не вистачає, давайте піднімемо військовий збір з 1,5% до 5% . . ."

Зло бере. Навпаки треба перекрити всі бюджетні витрати крім "супер-супер-супер необхідних" . . .
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26.10.2024 22:11 Відповісти
Довбо.об
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26.10.2024 22:16 Відповісти
Принизливу подачку зелено-валютні олігархи оцінили в одну купюру. Безконтрольні освоювачі коштів, що мешкають на сьомому небі рожевих хмарин, підкуп гальорки оцінили в одну купюру......
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26.10.2024 22:40 Відповісти
У 10 мільйонів бомжів з Донбасу, а це 1/3 населення країни, витяг з кишені євродопомогу 2 000 грн, а житло для тих біженців будувати так і не розпочав, ухилянтам влупив штрафи по 25 000 грн, підняв комуналку втричі і податки бізнесу до історичного максимуму. І таким чином зробивши касу, тепер на перспективу виборів, як цуцику кісточку, кидає електорату тищёнку ага "на комуналку".
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26.10.2024 23:09 Відповісти
Є-підр...
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26.10.2024 23:36 Відповісти
Пенсіонери вже отримали телефони, вчителі 4тисячі$ зарплатні, воіни дрони, посаджені дерева і ще багато чого. Жах.
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27.10.2024 00:00 Відповісти
Ще один гігіват потужності!
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27.10.2024 10:06 Відповісти
https://www.youtube.com/live/RXk8dflq_ws?si=FS53T9D_B10tz082
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27.10.2024 00:11 Відповісти
Зеля таки "чесний eвpeй"!

Продав Україну - і ось "кожному частина"!

Пopoх би все собі забрав!
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27.10.2024 01:58 Відповісти
Це ж треба було так у 2018-му головою стукнутись, щоб ще й зараз херню нести. Чи це від самого дитинства?
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27.10.2024 02:22 Відповісти
Цє жарт , а Лохторат 73%🦠дійсно так вважає ! Вони не виліковувані ГОРБАТИХ - могила виправить ! КАМІКАДЗЄ по-українські
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27.10.2024 09:31 Відповісти
Порох допомогає ЗСУ і за це йому плюс, а цей з бюджету роздає, хоче прикупити собі виборців
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27.10.2024 13:31 Відповісти
Який би не був недолугий Зеленський - ти набагато набагато гірший. Ти расист і москальский провокатор.. Я ж не говорю що ти удмурт, як і твої господарі. А кидати в людину лайно, на основі того якої національності були його родичі - це остання справа... справа таких покидьків як ти.
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28.10.2024 08:59 Відповісти
Яке там лайно (?) - "чесний" це позитивна конотація!

Сказав - як воно є, фактів не перекрутив!

Ви заперечуєте національність людини!

Тоді що таке "удмурт" від вас?
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29.10.2024 18:18 Відповісти
Віддайте ці гроші з Державного бюджету переселенцям, або на тероборону.
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27.10.2024 02:20 Відповісти
Звідки така щедрість закінчилась війна промисловість росте податки всі платять репарації зпараші?
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27.10.2024 02:55 Відповісти
Вибори наближаються, вибори наближаються...
співати на кшталт:
свято наближається, свято наближається.
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28.10.2024 08:37 Відповісти
Мені це нагадує останню цигарку перед розстрілом! Зеленський просто знущается над народом! Моя порада цю тисячу передати ЗСУ на РЄБ та дрони ! Більше користі буде!
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27.10.2024 04:58 Відповісти
Щоб догнати Юлькіну тисячу, то треба видати по 12,500 гривень кожному, це вираховано по інфляції.
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27.10.2024 06:02 Відповісти
Тисячу через ДІЮ підрахують виборців а потім через туж саму ДІЮ фальсифікують вибори -такий єдиний пункт в плані перемоги зелі
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27.10.2024 08:23 Відповісти
Так для цього Дія і була створена, на перспективу так сказать.

А дурники думають що її придумали тільки щоб лохи раділи з того що можно через Дію свідоцтво про одруження оформити і тому подібне

На жаль лохів які вірять у казочки у нас неміряно...
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27.10.2024 13:38 Відповісти
нас не один, нас 73 відсотки...потужна потужність!
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28.10.2024 08:39 Відповісти
В ідеалі зелених,щоб цю тисячу віддали на концерт кварталу95,або перерахували на картку кварталу,як донат,якщо дивляться їх по телевізору.
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27.10.2024 09:57 Відповісти
Зеленского не победа на выборах ждет , а тюремная камера за слитый юг страны. Назначение ФСБшникови прочее.
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27.10.2024 10:51 Відповісти
тюремна камера - велика розкіш для нього! от шибениця - це краще. але шкода, що тільки один раз можна повісити, хотілось би хоч би з десяток!
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27.10.2024 18:20 Відповісти
Це злочин проти оборони України, а не популізм. ГРОШЕЙ НЕ ХВАТАЄ НА ЗАХИСНИКІВ!!!
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27.10.2024 11:06 Відповісти
Переселенці повертаються на окуповані території, бо їм держава не виділяє грошей нібито через їх нестачу. А ЗЕ хоче роздати гроші як підкуп виборцям. ЦЕ ЖАХ!!!
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27.10.2024 11:09 Відповісти
ЗЕленський-Шариков краде гроші з підготовки наших воїнів у навчальних центрах, щоб просто роздавати :https://censor.net/ua/blogs/3516925/pro_bazoviyi_kurs_zagalnovyiskovo_pdgotovki
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27.10.2024 11:16 Відповісти
Класс, вот бабульки по селах обрадуются. У них же у всех сматы и приложения активированы
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27.10.2024 12:22 Відповісти
"ТИЩЩУ СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
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27.10.2024 13:24 Відповісти
а шоб він опинився в отій кімнаті і сповнилось йому по його сутності!
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27.10.2024 18:17 Відповісти
😁😁😁🤡🤡🤡
Підітрись цією тисячею, #ідер🖕🖕
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27.10.2024 13:24 Відповісти
Усе ж таки не кожному. Не у всіх, з різних причин, є "дія".
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27.10.2024 16:08 Відповісти
Саме так. Щоб пенсіонери встановили дію, їм ще треба дочекатися своїх смартфонів, за програмою е-бабуся. Крім того, як стало відомо з телемарафону від заступника міністра економіки, цю тисячу вони хочуть нарахувати на картку Національного кешбеку, а щоб її відкрити, необхідно підтвердити банку, що ви відмовляєтесь від банківської таємниці і даєте згоду на те, що інформація про всі транзакції, як вихідні, так і вхідні, усіх ваших карток у банку будуть передаватися стороннім особам.
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27.10.2024 18:44 Відповісти
шшшш....
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28.10.2024 08:40 Відповісти
Пдрси віддайте військовим всю суму! Ви ж зегниди кричали що коштів немає! Війна закінчиться - вам всім пзда!
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27.10.2024 16:27 Відповісти
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27.10.2024 16:29 Відповісти
щоб його вдавило тіею тисячею
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27.10.2024 17:36 Відповісти
Шо з того понту? - Шоб його давило й не переставало, шо взявся за не по своiй силi справу, дурачьок.
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27.10.2024 21:41 Відповісти
Юлька була щедріша)))
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27.10.2024 18:15 Відповісти
Угу, кожну зиму , на нашi тисячi чалиться в Дубаях, бi
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27.10.2024 21:44 Відповісти
бiдна.
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27.10.2024 21:45 Відповісти
А отримати цю подачку можна лише через "Дію". Таким чином заманюють до встановлення та реєстрації в цьому сумнівному додатку. Напевно для того щоби потім можна було провести вибори і в "Дії" також за рахунок чого їх і "виграти"
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27.10.2024 19:19 Відповісти
Это деньги, которые дал Запад, для помощи украинским гражданам. Их нельзя просто так украсить, поэтому воруют через прокладку. Деньги все равно не выдают наличными, но ты можешь их отдать Ахметову.
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27.10.2024 19:33 Відповісти
Засуньте мою тисячу, йому в дупу... дрібними купюрами...
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27.10.2024 20:12 Відповісти
По 1 коп
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28.10.2024 07:26 Відповісти
Та звісно, нахріна нашим військовим бетоні укріпрайьони, б/к хоч до автоматів, шоб полонених не розтрілювали, броніки, аптечки.....
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27.10.2024 20:19 Відповісти
Одно НЕ понятно , а на каком основании этот ушлёпок раздаёт деньги НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ? Бюджет это не Вовына кридитная карточка , с которой он может делать что угодно. После такого аукциона невиданной цедрости , мы ВСЕ лично заплатим за этот трындец . Инфляцию ведь никто НЕ отменял.
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27.10.2024 21:06 Відповісти
Саме так він і вважає, що бюджет - це гроші, які можна використати на власний розсуд, наприклад, на підтримку рейтингу. А у військових на нулі й так усе є, бо він же їм дав мільйон дронів, яких ніхто не може порахувати й чомусь волонтери весь час збирають кошти на дрони, машини, ліки й усе інше.
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27.10.2024 22:50 Відповісти
Прокурорам-"інвалідам" хоч дві дай, бо з голоду помруть.
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27.10.2024 22:43 Відповісти
Це дно. Навіть нижче дна . Навіть уйло таке не робить із своїм бидлом. Тисча і ні в чому собі не відказуй.....
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28.10.2024 00:51 Відповісти
А скумбрія по 8 грн !
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28.10.2024 07:25 Відповісти
Резерв+ не сработал. Теперь в дело пойдет Дія. Вот только 1000 грн маловато для приманки.
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28.10.2024 07:57 Відповісти
На ЗСУ задонать. Почуй мене.
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28.10.2024 08:14 Відповісти
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28.10.2024 08:22 Відповісти
Цікава ситуація по 1000 роздати є ,а на дрони нема...
Мені не потрібна тисяча........Мені потрібна краіна
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29.10.2024 01:54 Відповісти
Дійсно історія з 1000 грн. повторюється у вигляді фарсу.
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01.11.2024 09:38 Відповісти
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