Зеленський заявив, що роздасть по 1 тисячі гривень кожному за рахунок державного бюджету
Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати 1 тисячу гривень.
Про це він повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз на всіх рівнях нашої держави має тривати підготовка до найближчих місяців. Опалювальний сезон. Зима. Багато роботи в енергетиці – це захист об’єктів, робота над стійкістю системи. Готуються регіони, готуються громади. Готуються військові. І окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Квитки – це Укрзалізниця. Українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", - розповів Зеленський.
Нагадаємо, у 2008 році тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко розпочала програму з виплати компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. За програмою вкладники Ощадбанку СРСР отримували 1 тисячу гривень. Тоді "Юліна тисяча", як назвали програму у народі, обійшлася бюджету у 5 мільярдів гривень.
Також у 2021 році президент Володимир Зеленський вже ініціював програму з виплати українцям 1 тисячі гривень тим, хто повністю вакцинується проти COVID-19.
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Тисяча гривень і так нікому проблеми не вирішить. Але глобально для держави 1000 * 40+ мільйонів чоловік = 40+ мільярдів гривень, тобто 1 мільярд доларів США. Краще не підвищуйте податки на цю суму або, якщо вже підвищуєте, то віддайте борги держави на цю суму. Я розумію, що боргів на два порядка більше, але . . .
Ну хто, маючи купу боргів і далі їх набираючи, в здоровому глузді буде роздавати гроші на вулиці всім, кого побачить ? Ти спочатку свої проблеми виріши, а тоді вже роздавай гроші, якщо зайві є.
А потім "ой, на армію грошей не вистачає, давайте піднімемо військовий збір з 1,5% до 5% . . ."
Зло бере. Навпаки треба перекрити всі бюджетні витрати крім "супер-супер-супер необхідних" . . .
Продав Україну - і ось "кожному частина"!
Пopoх би все собі забрав!
Сказав - як воно є, фактів не перекрутив!
Ви заперечуєте національність людини!
Тоді що таке "удмурт" від вас?
співати на кшталт:
свято наближається, свято наближається.
А дурники думають що її придумали тільки щоб лохи раділи з того що можно через Дію свідоцтво про одруження оформити і тому подібне
На жаль лохів які вірять у казочки у нас неміряно...
СЧАСТЬЕДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
Підітрись цією тисячею, #ідер🖕🖕
Мені не потрібна тисяча........Мені потрібна краіна