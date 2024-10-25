Зеленський заявив, що роздасть по 1 тисячі гривень кожному за рахунок державного бюджету

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати 1 тисячу гривень.

Про це він повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз на всіх рівнях нашої держави має тривати підготовка до найближчих місяців. Опалювальний сезон. Зима. Багато роботи в енергетиці – це захист об’єктів, робота над стійкістю системи. Готуються регіони, готуються громади. Готуються військові. І окрім таких системних речей, є рішення, які можуть бути ухвалені безпосередньо для підтримки людей. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень, і кошти можна буде витратити на оплату українських товарів і послуг, зокрема комунальних послуг, електрики. Квитки – це Укрзалізниця. Українські лікарські засоби. Також доручив, щоб ці кошти можна було витратити на українські книжки, на культурні послуги. Можна донатити на військових – волонтерам, на дрони. Усі деталі має визначити Кабмін і представити все це людям. Я чекаю цього найближчим часом. Першого грудня гроші мають бути у людей", - розповів Зеленський.

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Нагадаємо, у 2008 році тодішня прем'єрка Юлія Тимошенко розпочала програму з виплати компенсацій вкладникам колишнього Ощадбанку СРСР. За програмою вкладники Ощадбанку СРСР отримували 1 тисячу гривень. Тоді "Юліна тисяча", як назвали програму у народі, обійшлася бюджету у 5 мільярдів гривень.

Також у 2021 році президент Володимир Зеленський вже ініціював програму з виплати українцям 1 тисячі гривень тим, хто повністю вакцинується проти COVID-19.