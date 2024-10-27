Российские оккупанты обстреляли Никопольщину: пострадали два человека. Нанесли 355 ударов по Запорожской области

Враг бил по Никопольщине дронами-камикадзе и обстреливал из РСЗО. Осуществил 355 атак за сутки по 10 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вечером и ночью враг продолжил бить по Никопольщине. Четыре раза атаковал район, применяя дроны-камикадзе и РСЗО "Ураган", сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Около восьми вечера и в полночь россияне направили FPV-камикадзе на Никополь. Ночью обстреляли город с применением РСЗО "Ураган". Повреждения есть на одном из предприятий. Но главное - без раненых.

Утром оккупанты обстреляли населенный пункт Марганецкой громады из артиллерии и атаковали райцентр дронами-камикадзе. Последствия выясняются.

По уточненной информации, вчера за помощью врачей обратились 26-летняя женщина и 36-летний мужчина. Они пострадали во время вечернего обстрела Никополя. Состояние пострадавших медики оценивают как среднее, они будут лечиться дома.

В течение последних суток рашисты совершили 355 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области, сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

В частности, зафиксировано два авиационных удара по Малым Щербакам и Малой Токмачке.

215 беспилотных летательных аппаратов различной модификации атаковали районы Беленького, Лобкового, Гуляйполя, Малиновки, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки и Левадного. Дополнительно, два обстрела из реактивных систем залпового огня попали в Малую Токмачку.

136 артиллерийских обстрелов были зафиксированы на территории Степногорска, Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

В результате обстрелов поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры, однако, к счастью, среди мирных жителей нет пострадавших.