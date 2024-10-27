Російські окупанти обстріляли Нікопольщину: постраждали двоє людей. Завдали 355 ударів по Запорізькій області

Ворог бив по Нікопольщині дронами-камікадзе та обстрілював з РСЗВ. Здійснив 355 атак за добу по 10 населених пунктах Запорізької області

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ввечері та вночі ворог продовжив гатити по Нікопольщині. Чотири рази атакував район, застосовуючи дрони-камікадзе та РСЗВ "Ураган", повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Близько восьмої вечора та опівночі росіяни скерували FPV-камікадзе на Нікополь. Вночі обстріляли місто із застосуванням РСЗВ "Ураган". Пошкодження є на одному з підприємств. Та головне – без поранених.

Вранці окупанти обстріляли населений пункт Марганецької громади з артилерії та атакували райцентр дронами-камікадзе. Наслідки з’ясовують.

За уточненою інформацією, вчора по допомогу лікарів звернулися 26-річна жінка та 36-річний чоловік. Вони постраждали під час вечірнього обстрілу Нікополя. Стан постраждалих медики оцінюють як середній, вони лікуватимуться вдома.

Протягом останньої доби рашисти здійснили 355 ударів по 10 населеним пунктам Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Зокрема, зафіксовано два авіаційні удари по Малих Щербаках та Малій Токмачці.

215 безпілотних літальних апаратів різної модифікації атакували райони Біленького, Лобкового, Гуляйполя, Малинівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки та Левадного. Додатково, два обстріли з реактивних систем залпового вогню влучили у Малу Токмачку.

136 артилерійських обстрілів були зафіксовані на території Степногірська, Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Внаслідок обстрілів надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури, проте, на щастя, серед мирних жителів немає постраждалих.