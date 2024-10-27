Войска РФ пытались потеснить наших воинов на Кураховском и Покровском направлениях, продолжается атака в районе Новоукраинки, - Генштаб

Ситуация на фронте пока остается напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, с начала суток произошло 84 боевых столкновения.

Удары по территории Украины

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории России пострадали районы населенных пунктов Хринивка, Блешня, Воробьевка Черниговской области; Коренек, Басовка, Новенькое, Ободы, Александровка, Бояро-Лежачи, Большая Березка, Стариково, Лесное, Степановка, Чернацкое Сумской области. Кроме этого, враг нанес авиационные удары по районам Степного, Беловодов, Басовки и Юнаковки, что на Сумщине, в целом сбросив 12 авиационных бомб.

Противник нанес удары и по своей территории: так, по имеющейся информации, за сегодня россияне совершили 15 авиационных ударов по Курской области, применив 18 авиабомб.

Обстановка на Харьковщине

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска, наши защитники отбили атаки россиян.

На Купянском направлении противник 13 раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого. Украинские воины стойко держат оборону, шесть боестолкновений еще продолжаются. Ситуация контролируемая.

Обстановка на Востоке

Как отмечается, сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинцев около Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия при поддержке армейской авиации вблизи Орехово-Васильевки.

"На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Щербиновки и Нью-Йорка, где Силы обороны отбили четыре атаки. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергаются районы Александро-Калиново и Романовки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Крутого Яра и Селидово. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили десять атак противника. Потери врага уточняются.

Также Генштаб информирует, что продолжаются бои вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодня отбито 19 атак оккупационной армии, две атаки продолжаются.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении продолжается атака в районе Новоукраинки, также враг сбросил четыре управляемые авиационные бомбы в район Большой Новоселки.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты активно применяли авиацию: в районе Малой Токмачки враг сбросил 12 КАБ и нанес по Белогорью два удара 40 неуправляемыми авиационными ракетами.

На Приднепровском направлении противник трижды безрезультатно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.