Війська РФ намагалися потіснити наших воїнів на Курахівському та Покровському напрямках, триває атака в районі Новоукраїнки, - Генштаб

Ситуація на фронті наразі залишається напруженою. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загалом, від початку доби відбулося 84 бойових зіткнення.

Удари по території України

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території росії постраждали райони населених пунктів Хрінівка, Блешня, Вороб'ївка Чернігівської області; Кореньок, Басівка, Новеньке, Ободи, Олександрівка, Бояро-Лежачі, Велика Берізка, Старикове, Лісне, Степанівка, Чернацьке Сумської області. Крім цього, ворог завдав авіаційних ударів по районах Степного, Біловодів, Басівки та Юнаківки, що на Сумщині, загалом скинувши 12 авіаційних бомб.

Противник завдав ударів і по своїй території, так за наявною інформацією, за сьогодні росіяни здійснили 15 авіаційних ударів по Курській області - застосував 18 авіабомб.

Обстановка на Харківщині

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти двічі штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська, наші захисники відбили атаки росіян.

На Куп’янському напрямку противник 13 разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого. Українські воїни стійко тримають оборону, шість боєзіткнень ще тривають. Ситуація контрольована.

Обстановка на Сході

Як зазначається, сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили дві штурмові дії за підтримки армійської авіації поблизу Оріхово-Василівки.

"На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та Нью-Йорка, де Сили оборони відбили чотири атаки. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванню піддаються райони Олександро-Калинового та Романівки", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що з початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Крутого Яру та Селидового. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили десять атак противника. Втрати ворога уточнюються.

Також Генштаб інформує, що продовжуються бої поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогодні відбито 19 атак окупаційної армії, дві атаки тривають.

Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку триває атака в районі Новоукраїнки, крім того, ворог скинув чотири керовані авіаційні бомби у район Великої Новосілки.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти активно застосовували авіацію, так, в районі Малої Токмачки ворог скинув 12 КАБ та завдав по Білогір’ю двох ударів 40 некерованими авіаційними ракетами.

На Придніпровському напрямку противник тричі безрезультатно намагався вибити українських воїнів із займаних позицій.