Киевсовет сегодня на сессии будет решать проблемы "Киевгорстроя"

Сегодня Киевсовет на сессии планирует рассмотреть ряд вопросов, связанных со стабилизацией финансового состояния холдинговой компании "Киевгорстрой" и завершением строительства жилья для десятков тысяч семей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Киевсовета.

"На рассмотрение Киевского городского совета планируется вынести два проекта решений: об обращении к Правительству относительно финансирования 2,28 млрд грн по объектам государственной корпорации "Укрбуд" и докапитализации "Киевгорстроя" на сумму 2,56 млрд грн. Указанные суммы отвечают ожидаемым потребностям покрытия дефицита средств по данным аудиторской компании "Эрнст энд Янг" в базовом сценарии развития событий. Стабилизация финансового состояния ХК "Киевгорстрой" имеет целью прежде всего возобновление выполнения компанией своих обязательств перед десятками тысяч инвесторов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Киевсовете, проблемы у "Киевгорстроя" начались после того, как распоряжением Кабмина от 17 июня 2020 года на компанию было возложено обязательство по достройке 18 объектов государственной строительной корпорации "Укрбуд".

"На компанию было возложено обязательство по достройке 18 объектов, большинство из которых убыточны. К сожалению, это решение было принято без согласования с крупнейшим акционером компании – Киевским городским советом. По данным аудиторской компании "Бейкер Тилли Украина", суммарный запланированный убыток компании, связанный с достройкой проектов корпорации "Укрбуд", составляет 2,28 млрд грн по ценам 2023 года", - сообщают в Киевсовете.

В обзоре аудиторской компании "Эрнст энд Янг" отмечается, что на финансовом состоянии "Киевгорстроя" также сказались деструктивные процессы на рынке строительства жилья в период пандемии коронавирусной болезни и полномасштабного вторжения россии. Вследствие этого в середине 2023 года спрос на квартиры на начальных стадиях строительства в сегменте эконом- и комфорт-классов составил около 10% от довоенных объемов, а на дома на завершающих стадиях строительства - 20-30% от довоенных показателей. В настоящее время объемы спроса на жилую недвижимость также находятся на достаточно низком уровне на фоне ухудшения экономической ситуации в стране, падения заработных плат и роста безработицы населения.

Выводы аудиторской компании "Эрнст энд Янг" подтверждаются также в отчете аудиторской компании "Бейкер Тилли Украина" и ряде других исследований.

"В итоге негативные тенденции в области жилищного строительства в Киеве наблюдаются с 2020 года. При этом ни одна из аудиторских компаний, а также Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз не выявили признаков доведения компании до банкротства или сокрытия факта устойчивой финансовой несостоятельности. В целом следует отметить, что на 2023 год компанией достроено и введено в эксплуатацию 13 из 35 строительных проектов, в том числе 1 объект введен в эксплуатацию со степенью готовности 97%. А строительство же 22 объектов остановлено, из которых 7 объектов со степенью готовности более 80% и 5 объектов со степенью готовности менее 30%", - сообщают в Киевсовете.

Ранее сообщалось, что киевляне-инвесторы вышли сегодня на митинг под мэрией, требуя от Киевсовета докапитализировать "Киевгорстрой" и достроить жилье для 40 тысяч семей, среди которых много семей защитников.