Киевсовет сегодня на сессии будет решать проблемы "Киевгорстроя"

Київрада сьогодні на сесії буде вирішувати проблеми "Київміськбуду"

Сегодня Киевсовет на сессии планирует рассмотреть ряд вопросов, связанных со стабилизацией финансового состояния холдинговой компании "Киевгорстрой" и завершением строительства жилья для десятков тысяч семей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Киевсовета.

"На рассмотрение Киевского городского совета планируется вынести два проекта решений: об обращении к Правительству относительно финансирования 2,28 млрд грн по объектам государственной корпорации "Укрбуд" и докапитализации "Киевгорстроя" на сумму 2,56 млрд грн. Указанные суммы отвечают ожидаемым потребностям покрытия дефицита средств по данным аудиторской компании "Эрнст энд Янг" в базовом сценарии развития событий. Стабилизация финансового состояния ХК "Киевгорстрой" имеет целью прежде всего возобновление выполнения компанией своих обязательств перед десятками тысяч инвесторов", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Киевсовете, проблемы у "Киевгорстроя" начались после того, как распоряжением Кабмина от 17 июня 2020 года на компанию было возложено обязательство по достройке 18 объектов государственной строительной корпорации "Укрбуд".

"На компанию было возложено обязательство по достройке 18 объектов, большинство из которых убыточны. К сожалению, это решение было принято без согласования с крупнейшим акционером компании – Киевским городским советом. По данным аудиторской компании "Бейкер Тилли Украина", суммарный запланированный убыток компании, связанный с достройкой проектов корпорации "Укрбуд", составляет 2,28 млрд грн по ценам 2023 года", - сообщают в Киевсовете.

В обзоре аудиторской компании "Эрнст энд Янг" отмечается, что на финансовом состоянии "Киевгорстроя" также сказались деструктивные процессы на рынке строительства жилья в период пандемии коронавирусной болезни и полномасштабного вторжения россии. Вследствие этого в середине 2023 года спрос на квартиры на начальных стадиях строительства в сегменте эконом- и комфорт-классов составил около 10% от довоенных объемов, а на дома на завершающих стадиях строительства - 20-30% от довоенных показателей. В настоящее время объемы спроса на жилую недвижимость также находятся на достаточно низком уровне на фоне ухудшения экономической ситуации в стране, падения заработных плат и роста безработицы населения.

Читайте также: Кличко инициировал аудит "Киевгорстроя" с привлечением ведущей международной компании

Выводы аудиторской компании "Эрнст энд Янг" подтверждаются также в отчете аудиторской компании "Бейкер Тилли Украина" и ряде других исследований.

"В итоге негативные тенденции в области жилищного строительства в Киеве наблюдаются с 2020 года. При этом ни одна из аудиторских компаний, а также Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз не выявили признаков доведения компании до банкротства или сокрытия факта устойчивой финансовой несостоятельности. В целом следует отметить, что на 2023 год компанией достроено и введено в эксплуатацию 13 из 35 строительных проектов, в том числе 1 объект введен в эксплуатацию со степенью готовности 97%. А строительство же 22 объектов остановлено, из которых 7 объектов со степенью готовности более 80% и 5 объектов со степенью готовности менее 30%", - сообщают в Киевсовете.

Ранее сообщалось, что киевляне-инвесторы вышли сегодня на митинг под мэрией, требуя от Киевсовета докапитализировать "Киевгорстрой" и достроить жилье для 40 тысяч семей, среди которых много семей защитников.

Киевгорстрой (61) Киевсовет (1385)
+3
показать весь комментарий
31.10.2024 15:41 Ответить
+3
"На нього переклали проблеми високопоставлених ворюг"
Значить, ці проблеми будуть вирішені швидко і коштом пересічного "насєлєнія".
показать весь комментарий
31.10.2024 17:22 Ответить
+2
З бюджету м.Києва.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:20 Ответить
показать весь комментарий
31.10.2024 15:41 Ответить
А звідки бабло візьмуть?
показать весь комментарий
31.10.2024 15:43 Ответить
З бюджету м.Києва.
показать весь комментарий
31.10.2024 17:20 Ответить
А Укрбуд це хто ?
показать весь комментарий
31.10.2024 15:57 Ответить
"замаскований" патріот ...
Це потім буде відомо як чеченців кадирівців "мочив" в Києві...
показать весь комментарий
31.10.2024 18:01 Ответить
проблеми "Київміськбуду"

Це проблеми не "Київміськбуду".
На нього переклали проблеми високопоставлених ворюг з "Укрбуду", зокрема Татарова з ОПи.
показать весь комментарий
31.10.2024 16:25 Ответить
"На нього переклали проблеми високопоставлених ворюг"
Значить, ці проблеми будуть вирішені швидко і коштом пересічного "насєлєнія".
показать весь комментарий
31.10.2024 17:22 Ответить
Щодо швидко - точно ні. Та й чи будуть вирішені взагалі - не факт.
А що коштом населення - так інших же і немає - чи Ви думаєте, що у дежавних паразитів є якісь інші кошти, окрім наших з Вами.
показать весь комментарий
31.10.2024 18:06 Ответить
Є. Вкрадені у нас раніше.
показать весь комментарий
31.10.2024 21:44 Ответить
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговица Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
показать весь комментарий
01.11.2024 02:25 Ответить
 
 