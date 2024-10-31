Київрада сьогодні на сесії буде вирішувати проблеми "Київміськбуду"

Сьогодні Київрада на сесії планує розглянути низку питань, повʼязаних із стабілізацією фінансового стану холдингової компанії "Київміськбуд" та завершенням будівництва житла для десятків тисяч сімей.

"На розгляд Київської міської ради планується винести два проєкти рішень: щодо звернення до Уряду відносно фінансування 2,28 млрд грн по обʼєктах державної корпорації "Укрбуд" та докапіталізації "Київміськбуду" на суму 2,56 млрд грн. Вказані суми відповідають очікуваним потребам покриття дефіциту коштів за даними аудиторської компанії "Ернст енд Янг" у базовому сценарії розвитку подій. Стабілізація фінансового стану ХК "Київміськбуд" має на меті, перш за все, відновлення виконання компанією своїх зобов’язань перед десятками тисяч інвесторів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Київраді, проблеми у "Київміськбуду" почалися після того, як розпорядженням Кабміну від 17 червня 2020 року на компанію було покладено зобов'язання щодо добудови 18 об'єктів державної будівельної корпорації "Укрбуд".

"На компанію було покладено зобов'язання щодо добудови 18 об'єктів, більшість з яких є збитковими. На превеликий жаль, це рішення було ухвалене без погодження із найбільшим акціонером компанії – Київською міською радою. За даними аудиторської компанії "Бейкер Тіллі Україна", cумарний запланований збиток компанії, пов'язаний з добудовою проєктів корпорації "Укрбуд", складає 2,28 млрд грн за цінами 2023 року", - повідомляють у Київраді.

В огляді аудиторської компанії "Ернст енд Янг" зазначається, що на фінансовому стані "Київміськбуду" також позначилися деструктивні процеси на ринку будівництва житла у період пандемії коронавірусної хвороби та повномасштабного вторгнення росії. Внаслідок цього в середині 2023 року попит на квартири на початкових стадіях будівництва в сегменті економ- та комфорт-класів становив близько 10% від довоєнних обсягів, а на будинки на завершальних стадіях будівництва - 20-30% від довоєнних показників. Наразі обсяги попиту на житлову нерухомість також перебувають на досить низькому рівні на фоні погіршення економічної ситуації в країні, падіння заробітних плат та зростання безробіття населення.

Висновки аудиторської компанії "Ернст енд Янг" підтверджуються також у звіті аудиторської компанії "Бейкер Тіллі Україна" та ряді інших досліджень.

"Отже, негативні тенденції у галузі житлового будівництва в Києві спостерігаються із 2020 року. При цьому, жодна із аудиторських компаній, а також Київський науково-дослідний інститут судових експертиз не виявили ознак доведення компанії до банкрутства або приховування факту стійкої фінансової неспроможності. Загалом слід зазначити, що на 2023 рік компанією добудовано та введено в експлуатацію 13 із 35 будівельних проєктів, зокрема 1 об'єкт введений в експлуатацію із ступенем готовності 97%. А будівництво 22 об'єктів зупинено, із яких 7 об'єктів із ступенем готовності більше 80% та 5 об'єктів із ступенем готовності менше 30%", - повідомляють у Київраді.

Раніше повідомлялося, що кияни-інвестори вийшли сьогодні на мітинг під мерією, вимагаючи від Київради докапіталізувати "Київміськбуд" та добудувати житло для 40 тисяч сімей, серед яких багато родин захисників.