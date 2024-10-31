УКР
Київрада сьогодні на сесії буде вирішувати проблеми "Київміськбуду"

Київрада сьогодні на сесії буде вирішувати проблеми "Київміськбуду"

Сьогодні Київрада на сесії планує розглянути низку питань, повʼязаних із стабілізацією фінансового стану холдингової компанії "Київміськбуд" та завершенням будівництва житла для десятків тисяч сімей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Київради.

"На розгляд Київської міської ради планується винести два проєкти рішень: щодо звернення до Уряду відносно фінансування 2,28 млрд грн по обʼєктах державної корпорації "Укрбуд" та докапіталізації "Київміськбуду" на суму 2,56 млрд грн. Вказані суми відповідають очікуваним потребам покриття дефіциту коштів за даними аудиторської компанії "Ернст енд Янг" у базовому сценарії розвитку подій. Стабілізація фінансового стану ХК "Київміськбуд" має на меті, перш за все, відновлення виконання компанією своїх зобов’язань перед десятками тисяч інвесторів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Київраді, проблеми у "Київміськбуду" почалися після того, як розпорядженням Кабміну від 17 червня 2020 року на компанію було покладено зобов'язання щодо добудови 18 об'єктів державної будівельної корпорації "Укрбуд".

"На компанію було покладено зобов'язання щодо добудови 18 об'єктів, більшість з яких є збитковими. На превеликий жаль, це рішення було ухвалене без погодження із найбільшим акціонером компанії – Київською міською радою. За даними аудиторської компанії "Бейкер Тіллі Україна", cумарний запланований збиток компанії, пов'язаний з добудовою проєктів корпорації "Укрбуд", складає 2,28 млрд грн за цінами 2023 року", - повідомляють у Київраді.

В огляді аудиторської компанії "Ернст енд Янг" зазначається, що на фінансовому стані "Київміськбуду" також позначилися деструктивні процеси на ринку будівництва житла у період пандемії коронавірусної хвороби та повномасштабного вторгнення росії. Внаслідок цього в середині 2023 року попит на квартири на початкових стадіях будівництва в сегменті економ- та комфорт-класів становив близько 10% від довоєнних обсягів, а на будинки на завершальних стадіях будівництва - 20-30% від довоєнних показників. Наразі обсяги попиту на житлову нерухомість також перебувають на досить низькому рівні на фоні погіршення економічної ситуації в країні, падіння заробітних плат та зростання безробіття населення.

Висновки аудиторської компанії "Ернст енд Янг" підтверджуються також у звіті аудиторської компанії "Бейкер Тіллі Україна" та ряді інших досліджень.

"Отже, негативні тенденції у галузі житлового будівництва в Києві спостерігаються із 2020 року. При цьому, жодна із аудиторських компаній, а також Київський науково-дослідний інститут судових експертиз не виявили ознак доведення компанії до банкрутства або приховування факту стійкої фінансової неспроможності. Загалом слід зазначити, що на 2023 рік компанією добудовано та введено в експлуатацію 13 із 35 будівельних проєктів, зокрема 1 об'єкт введений в експлуатацію із ступенем готовності 97%. А будівництво 22 об'єктів зупинено, із яких 7 об'єктів із ступенем готовності більше 80% та 5 об'єктів із ступенем готовності менше 30%", - повідомляють у Київраді.

Також читайте: Для відновлення роботи "Київміськбуду" не вистачає 5 мільярдів: гроші проситимуть в уряду і у влади Києва

Раніше повідомлялося, що кияни-інвестори вийшли сьогодні на мітинг під мерією, вимагаючи від Київради докапіталізувати "Київміськбуд" та добудувати житло для 40 тисяч сімей, серед яких багато родин захисників.

Київміськбуд (92) Київрада (812)
+3
31.10.2024 15:41
+3
"На нього переклали проблеми високопоставлених ворюг"
Значить, ці проблеми будуть вирішені швидко і коштом пересічного "насєлєнія".
31.10.2024 17:22
+2
З бюджету м.Києва.
31.10.2024 17:20
31.10.2024 15:41
А звідки бабло візьмуть?
31.10.2024 15:43
З бюджету м.Києва.
31.10.2024 17:20
А Укрбуд це хто ?
31.10.2024 15:57
"замаскований" патріот ...
Це потім буде відомо як чеченців кадирівців "мочив" в Києві...
31.10.2024 18:01
проблеми "Київміськбуду"

Це проблеми не "Київміськбуду".
На нього переклали проблеми високопоставлених ворюг з "Укрбуду", зокрема Татарова з ОПи.
31.10.2024 16:25
"На нього переклали проблеми високопоставлених ворюг"
Значить, ці проблеми будуть вирішені швидко і коштом пересічного "насєлєнія".
31.10.2024 17:22
Щодо швидко - точно ні. Та й чи будуть вирішені взагалі - не факт.
А що коштом населення - так інших же і немає - чи Ви думаєте, що у дежавних паразитів є якісь інші кошти, окрім наших з Вами.
31.10.2024 18:06
Є. Вкрадені у нас раніше.
31.10.2024 21:44
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговица Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими () а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым.
01.11.2024 02:25
 
 