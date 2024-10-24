Для відновлення роботи "Київміськбуду" не вистачає 5 мільярдів: гроші проситимуть в уряду і у влади Києва

Для відновлення стабільної роботи "Київміськбуду" не вистачає 4,84 мільярда гривень, 2,28 млрд грн з цієї суми компанія сподівається отримати від уряду за добудову об'єктів "Укрбуду".

Про це повідомив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень, голова Комісії щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю ПрАТ "ХК "Київміськбуд" Владислав Андронов, інформує пресслужба столичної міської адміністрації.

За оцінками самої компанії, крім отримання компенсації у розмірі 2,28 млрд грн від уряду, для відновлення повноцінної діяльності "Київміськбуду" потрібно ще 2,56 млрд грн. Цю суму компанія сподівається отримати з міського бюджету Києва шляхом докапіталізації підприємства.

Очікується, що наступного тижня Київрада розгляне питання звернення до Кабміну щодо компенсації ПрАТ "ХК "Київміськбуд" сумарного запланованого збитку, пов’язаного з добудовою будинків державної будівельної корпорації "Укрбуд".

"Проєкт рішення вже підтримано профільною постійною комісією Київради з питань власності та регуляторної політики. Наразі проєкт рішення опрацьовується управлінням правового забезпечення діяльності Київради. У подальшому його включать до проєкту порядку денного найближчого пленарного засідання сесії Київради", – зазначив Андронов.

Водночас Комісія щодо вирішення проблемних питань "Київміськбуду" направила звернення до київського міського голови Віталія Кличка з пропозицією щодо збільшення розміру статутного капіталу компанії. Це звернення вже розглянули та підтримали три постійні комісії Київської міської ради, додав заступник голови КМДА.

Як повідомлялося, за оцінками самого "Київміськбуду", у 2023 році для добудови усіх 20 житлових комплексів у портфелі компанії було необхідно 17,7 млрд грн. Частину з цих коштів планували залучити від продажу квартир.

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Водночас журналісти виявили, що президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір успішно розвивав власний бізнес, попри збитки очолюваної ним компанії.

Так, на виведеній з "Київміськбуду" землі у Козині бізнес-оточення та родичі Кушніра збудували закрите котеджне містечко. Вартість зведених там будинків оцінили у понад $3 млн. Також журналісти з’ясували, що компанія дружини Кушніра у 2019-2020 роках придбала французьку фірму, на яку оформлена вілла на Лазуровому узбережжі орієнтовною вартістю у 20 млн євро.

Крім того, стало відомо, що у травні 2023 року очільник "Київміськбуду" разом зі своєю дружиною Оксаною підкорив Еверест. При цьому право виїжджати з України під час війни Кушнір отримав завдяки довідці про інвалідність. Підйом на вершину подружжю обійшовся у $150 тис. А сам Кушнір за час повномасштабної війни пробув за кордоном близько восьми місяців.

Після публікації цього розслідування у липні 2023 року Кушніра відсторонили від виконання обов'язків, а e грудні 2023 року він вирішив звільнитися. Втім, виявилося, що новий керівник "Київміськбуду" Василь Олійник також має зв'язки з бізнес-імперією свого попередника Ігоря Кушніра.

Наразі у "Київміськбуд" на стадії зведення майже 1,5 млн кв.м житла – 22 житлових комплекси на понад 100 будинків різного ступеню готовності. Водночас на більшості будівельних майданчиків "Київміськбуду" тривалий час не ведуться роботи, а для їх добудови компанії просить у влади Києів мільярди гривень з міського бюджету.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Чи дасть влада "Київміськбуду" гроші на добудову заморожених ЖК?