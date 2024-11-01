"Мы хотим стать уникальным примером в послевоенном восстановлении", - мэр Александр Сенкевич на международной конференции "Николаев – город на волне"

Сегодня в Киеве проходит международная конференция "Николаев - город на волне", которая посвящена перспективам устойчивого восстановления и системной трансформации экономики Николаева.

В ней принимает участие Николаевский городской голова Александр Сенкевич. В целом мероприятие объединило несколько десятков представителей международных организаций, бизнеса и международного сообщества.

Несмотря на войну, планирование восстановления и послевоенного развития города является крайне важным. Это дает возможность определять ключевые приоритеты, адаптировать процессы под вызовы, которые ежедневно создает для нас российская оккупационная армия.

Чтобы отстроить Николаев после окончания войны, понадобятся глобальные финансовые усилия.

Международное сообщество уже делает значительный вклад в усиление текущей устойчивости Николаева, но в среднесрочной и долгосрочной перспективах потребуется дополнительная поддержка. Ведь надо создать основы для превращения в процветающий город с европейскими ценностями, который хорошо интегрирован в европейскую и глобальную экономики.

Во время своего выступления Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил видение и направления послевоенного восстановления.

"Мы уже работаем над Стратегией города до 2027 года, Мастер Планом и Концепцией Голубой Экономики. Эти документы являются взаимосвязанными и интегрированными между собой. Мы хотим стать уникальным примером в послевоенном восстановлении!" - отметил Александр Сенкевич.

Также предполагается, что восстановление Николаева будет происходить на основе "голубой экономики".