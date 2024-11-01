РУС
Новости
1 205 19

"Мы хотим стать уникальным примером в послевоенном восстановлении", - мэр Александр Сенкевич на международной конференции "Николаев – город на волне"

міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич

Сегодня в Киеве проходит международная конференция "Николаев - город на волне", которая посвящена перспективам устойчивого восстановления и системной трансформации экономики Николаева.

В ней принимает участие Николаевский городской голова Александр Сенкевич. В целом мероприятие объединило несколько десятков представителей международных организаций, бизнеса и международного сообщества.

Несмотря на войну, планирование восстановления и послевоенного развития города является крайне важным. Это дает возможность определять ключевые приоритеты, адаптировать процессы под вызовы, которые ежедневно создает для нас российская оккупационная армия.

Чтобы отстроить Николаев после окончания войны, понадобятся глобальные финансовые усилия.

Международное сообщество уже делает значительный вклад в усиление текущей устойчивости Николаева, но в среднесрочной и долгосрочной перспективах потребуется дополнительная поддержка. Ведь надо создать основы для превращения в процветающий город с европейскими ценностями, который хорошо интегрирован в европейскую и глобальную экономики.

Во время своего выступления Николаевский городской голова Александр Сенкевич представил видение и направления послевоенного восстановления.

"Мы уже работаем над Стратегией города до 2027 года, Мастер Планом и Концепцией Голубой Экономики. Эти документы являются взаимосвязанными и интегрированными между собой. Мы хотим стать уникальным примером в послевоенном восстановлении!" - отметил Александр Сенкевич.

Также предполагается, что восстановление Николаева будет происходить на основе "голубой экономики".

Автор: 

Николаев (2196) Сенкевич Александр (190)
+12
В розкраданні грошей на будівельних підрядах немає нічого унікального.
01.11.2024 15:59 Ответить
+8
Так і сказав? Надіюсь ******** більше всіх?
01.11.2024 16:02 Ответить
+6
01.11.2024 16:39 Ответить
В бюджеті наступний рік немає коштів на програму "єВідновлення".
І хоч та програма тільки ширма, що каже/імітує про піклування держави, ця новина каже про грабунок під час голоду та смерті.
01.11.2024 15:58 Ответить
Хтось хоче сісти на гранти.
01.11.2024 15:59 Ответить
Враховуючи, що Сенкевич мер від "Самопомічі" А "Самопоміч"від патріотів, то красти вони вміють.
01.11.2024 16:14 Ответить
це він перший строк від Садового. а другий "Пропозиція" с дніпровським Філатовим
02.11.2024 21:11 Ответить
Абсолютно сюр! Хоть Фрейда с могилы вызывай, пусть нам объяснит. Какое накуй послевоенное восстановление??? Да война в разгаре, фронт трещит на всю длину, прикрытия с воздуха нет, ПВО кроме столицы отсутствует. Только что по Харькову опять вроде С-300 влупили, в 16, 06 времени. И почти так везде. Мовные инспекторы, архитекторы строят дома будущего, всю ночь рахиты всей страны хеллоуин дуба или чманея от идиотизма. Весело. Может так надо!?
01.11.2024 16:22 Ответить
Сенкевіч ти купляєш ті яйця по 50 гр.за десяток ?! Ти платиш за питну воду 5 літрів по 60 гр.?! Місто залишилося з пенсіонерами ,та дітьми у яких нема грошей виїхати ...ті хто виїхали , вже інтегрувалися на Заході ...до вас зеленських люди не вернуться !!!!
01.11.2024 16:24 Ответить
Мільярд дерев. Серія пітсот тищ п'ята.
01.11.2024 16:31 Ответить
Спочатку ревізію по кожном місту, виявити хто і скільки крав.
01.11.2024 16:32 Ответить
Сюр, якесь марення "про аквапарки і космопорти" замість розбудови ВОЄННОЇ економіки...
01.11.2024 16:37 Ответить
Онуки Остапа Бендера. ****** - війна в повному розгарі.
01.11.2024 17:01 Ответить
Світ перекинувся, цей собака сенкевич, замість того щоб воду дати миколаївцям, вже нові інвестиції випрошує, розпилювання це процес, що не терпить зупинки.
Майже три роки місто Миколаїв без води, а воно щось в'якає.
01.11.2024 16:44 Ответить
https://ua.korrespondent.net/world/4728302-u-serbii-obvalyvsia-dakh-na-vokzali-bahato-zhertv У Сербії обвалився дах на вокзалі, багато жертв

https://ua.korrespondent.net/world/4728302-u-serbii-obvalyvsia-dakh-na-vokzali-bahato-zhertv

Залізничний вокзал у Нові Саді відкрився лише в липні після реконструкції, яку здійснював китайський підрядник.
01.11.2024 17:01 Ответить
тики не китайцами
показать весь комментарий
Яке марення !
показать весь комментарий
теленок еще в жопе коровки , а оно уже мясо делит
показать весь комментарий
наразі Миколаїв квітне як ніколи! Асфальтовані тротуари викинули *****, поклали новеньку плитку на багатьох кварталах. В мене очі на лоб полізли коли я побачив поруч з асфальтовою доріжкою на проспекті Героїв України в районі Плавбасейну новісінький тротуарчик з плиточки! Та ще й з карманами під лави! Оце красота ще й лавки будуть! Ну а що все місто перерито-перекопано, ну то труби ж міняємо. Таке життя...
показать весь комментарий
