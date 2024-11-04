Оккупанты ночью массированно атаковали Сумщину "шахедами", обстреляли из РСЗО и артиллерии три громады

Ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумской ОГА.

Отмечается, что россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 11 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская громады:

Юнаковская громада: с территории РФ осуществлен удар 3 ракетами из РСЗО "Торнадо-С";

Хотинская громада: из вражеского самолета выпущен КАБ;

Белопольская громада: враг бил из артиллерии.

Ночью 4 ноября россияне в очередной раз совершили массированный авиационный налет на Сумщину.

В результате противовоздушных боев наши зенитчики сбили 19 вражеских БпЛА типа "Шахед".

"Всего с начала года наши Защитники неба уничтожили 462 российских беспилотника, которые были направлены на жилые дома, школы, больницы, объекты энергетики", - отметили в Сумской ОГА.

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