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Россияне 43 раза обстреляли Сумщину в течение дня

Наслідки обстрілів Сумщини 3 листопада

3 ноября россияне совершили 43 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 102 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Хотинская громада: с территории рф самолетом осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), минометные обстрелы (12 взрывов), FPV-дронами (5 взрывов). Также с помощью БПЛа осуществлен сброс двух взрывных устройств (2 взрыва).
  • Юнаковская громада: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва), обстрел из танка (1 взрыв), артиллерийский обстрел (10 взрывов).
  • Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (17 взрывов).
  • Белопольская громада: вражеский БПЛА совершил сброс взрывного устройства (1 взрыв). Также был минометный обстрел (6 взрывов).
  • Чупаховская громада: произошла атака БПЛА типа "Герань-2" (1 взрыв), в результате произошло возгорание сухой растительности.
  • Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва), миномета (20 взрывов).
  • Эсманьская громада: нанесена атака FPV-дронами (3 взрыва), пуск КАБ (2 взрыва).

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  • Середино-Будская громада: с территории РФ осуществлен удар FPV-дронами (2 взрыва).
  • Свесская громада: произошла атака FPV-дронами (3 взрыва).
  • Дружбовская громада: зафиксирован удар FPV-дронами (2 взрыва).
  • Сумская громада: осуществлен удар вражеским БПЛА типа "Ланцет", в результате чего поврежден автомобиль.
  • Шалыгинская громада: 4 мины сбросили россияне на территории громады. Также был удар дронами типа "FPV" (2 взрыва).
  • Путивльская громада: с вражеского БПЛА произошел сброс взрывного устройства (1 взрыв).

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обстрел (28195) Сумская область (3401)


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