Россияне 43 раза обстреляли Сумщину в течение дня
3 ноября россияне совершили 43 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 102 взрыва.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности
- Хотинская громада: с территории рф самолетом осуществлен пуск КАБ (1 взрыв), минометные обстрелы (12 взрывов), FPV-дронами (5 взрывов). Также с помощью БПЛа осуществлен сброс двух взрывных устройств (2 взрыва).
- Юнаковская громада: зафиксированы пуски КАБ (3 взрыва), обстрел из танка (1 взрыв), артиллерийский обстрел (10 взрывов).
- Краснопольская громада: враг бил из артиллерии (17 взрывов).
- Белопольская громада: вражеский БПЛА совершил сброс взрывного устройства (1 взрыв). Также был минометный обстрел (6 взрывов).
- Чупаховская громада: произошла атака БПЛА типа "Герань-2" (1 взрыв), в результате произошло возгорание сухой растительности.
- Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (3 взрыва), миномета (20 взрывов).
- Эсманьская громада: нанесена атака FPV-дронами (3 взрыва), пуск КАБ (2 взрыва).
- Середино-Будская громада: с территории РФ осуществлен удар FPV-дронами (2 взрыва).
- Свесская громада: произошла атака FPV-дронами (3 взрыва).
- Дружбовская громада: зафиксирован удар FPV-дронами (2 взрыва).
- Сумская громада: осуществлен удар вражеским БПЛА типа "Ланцет", в результате чего поврежден автомобиль.
- Шалыгинская громада: 4 мины сбросили россияне на территории громады. Также был удар дронами типа "FPV" (2 взрыва).
- Путивльская громада: с вражеского БПЛА произошел сброс взрывного устройства (1 взрыв).
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