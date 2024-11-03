Неразорванные кассетные суббоеприпасы обнаружены на месте ракетных ударов в Конотопском районе, - РВА. ФОТО

В Конотопском районе Сумской области пиротехники обнаружили неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы.

Об этом сообщили в Конотопской РОА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 2 ноября в 22:45-22:47 был нанесен ракетный удар, ориентировочно КАР Х-59/69 с кассетной боеголовкой по территории Поповской и Конотопской территориальных общин. Пострадавших в результате ракетного удара нет.

Сообщается, что при осмотре мест ракетных ударов пиротехники обнаружили неразорвавшиеся кассетные суббоеприпасы.

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В свою очередь начальник РВА Павел Дудко напомнил жителям о мерах безопасности: "Ни в коем случае не подбирайте подозрительные предметы в форме шариков - это взрывоопасные предметы, представляющие высокую опасность и несущие прямую угрозу жизни.

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Также в РВА сообщили, что вчера в 13:32 противник нанес удар FPV-дроном по населенному пункту Бунякино Новослободской громады.

А в 20:30 в результате падения БПЛА типа "Шахед" в районе г. Кролевец были повреждены 4 жилых дома и 3 хозяйственные постройки.

В обоих случаях без пострадавших.