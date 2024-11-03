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Нерозірвані касетні суббоєприпаси виявлено на місці ракетних ударів у Конотопському районі, - РВА. ФОТО

У Конотопському районі Сумської області піротехніки виявили нерозірвані касетні суббоєприпаси.

Про це повідомили в Конотопській РВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 2 листопада о 22:45-22:47 було завдано ракетного удару, орієнтовно КАР Х-59/69 із касетною боєголовкою по території Попівської та Конотопської територіальних громад. Постраждалих унаслідок ракетного удару немає.

Повідомляється, що під час огляду місць ракетних ударів піротехніки виявили нерозірвані касетні суббоєприпаси.

Нерозірвані касетні суббоєприпаси

Також дивіться: Вибухотехніки знешкодили небезпечний ворожий авіаснаряд на Сумщині. ФОТО

Нерозірвані касетні суббоєприпаси

Своєю чергою начальник РВА Павло Дудко нагадав мешканцям про заходи безпеки: "У жодному разі не підбирайте підозрілі предмети у формі кульок - це вибухонебезпечні предмети, що становлять високу небезпеку і несуть пряму загрозу життю.

Також читайте: Понад 1000 людей загинули від касетних боєприпасів в Україні від початку війни, - Human Rights Watch

Також в РВА повідомили, що вчора о 13:32 противник завдав удару FPV-дроном по населеному пункту Бунякіне Новослобідської громади.

А о 20:30 у результаті падіння БПЛА типу "Шахед" в районі м. Кролевець було пошкоджено 4 житлові будинки та 3 господарчі споруди.

В обох випадках без постраждалих.

Автор: 

обстріл (29517) Сумська область (3953) касетні боєприпаси (130)


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Супєроружие от товаріщя Корєйко?
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03.11.2024 16:56 Відповісти
били твари по городу по густонаселённому району..повезло что рукожопые...
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03.11.2024 20:24 Відповісти
 
 