Нерозірвані касетні суббоєприпаси виявлено на місці ракетних ударів у Конотопському районі, - РВА. ФОТО
У Конотопському районі Сумської області піротехніки виявили нерозірвані касетні суббоєприпаси.
Про це повідомили в Конотопській РВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 2 листопада о 22:45-22:47 було завдано ракетного удару, орієнтовно КАР Х-59/69 із касетною боєголовкою по території Попівської та Конотопської територіальних громад. Постраждалих унаслідок ракетного удару немає.
Повідомляється, що під час огляду місць ракетних ударів піротехніки виявили нерозірвані касетні суббоєприпаси.
Своєю чергою начальник РВА Павло Дудко нагадав мешканцям про заходи безпеки: "У жодному разі не підбирайте підозрілі предмети у формі кульок - це вибухонебезпечні предмети, що становлять високу небезпеку і несуть пряму загрозу життю.
Також в РВА повідомили, що вчора о 13:32 противник завдав удару FPV-дроном по населеному пункту Бунякіне Новослобідської громади.
А о 20:30 у результаті падіння БПЛА типу "Шахед" в районі м. Кролевець було пошкоджено 4 житлові будинки та 3 господарчі споруди.
В обох випадках без постраждалих.
Будь ласка, зачекайте...
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