Нерозірвані касетні суббоєприпаси виявлено на місці ракетних ударів у Конотопському районі, - РВА. ФОТО

У Конотопському районі Сумської області піротехніки виявили нерозірвані касетні суббоєприпаси.

Про це повідомили в Конотопській РВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 2 листопада о 22:45-22:47 було завдано ракетного удару, орієнтовно КАР Х-59/69 із касетною боєголовкою по території Попівської та Конотопської територіальних громад. Постраждалих унаслідок ракетного удару немає.

Повідомляється, що під час огляду місць ракетних ударів піротехніки виявили нерозірвані касетні суббоєприпаси.

Також дивіться: Вибухотехніки знешкодили небезпечний ворожий авіаснаряд на Сумщині. ФОТО

Своєю чергою начальник РВА Павло Дудко нагадав мешканцям про заходи безпеки: "У жодному разі не підбирайте підозрілі предмети у формі кульок - це вибухонебезпечні предмети, що становлять високу небезпеку і несуть пряму загрозу життю.

Також читайте: Понад 1000 людей загинули від касетних боєприпасів в Україні від початку війни, - Human Rights Watch

Також в РВА повідомили, що вчора о 13:32 противник завдав удару FPV-дроном по населеному пункту Бунякіне Новослобідської громади.

А о 20:30 у результаті падіння БПЛА типу "Шахед" в районі м. Кролевець було пошкоджено 4 житлові будинки та 3 господарчі споруди.

В обох випадках без постраждалих.