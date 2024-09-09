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смерть (6709) касетні боєприпаси (116)

Понад 1000 людей загинули від касетних боєприпасів в Україні від початку війни, - Human Rights Watch

Касетний боєприпас (фото ілюстративне)

Від 24 лютого 2022 року в Україні 1023 людини загинуло від касетних боєприпасів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на правозахисну організацію Human Rights Watch.

В звіті організації йдеться, що протягом 2023 року в дев’яти країнах світу було зафіксовано 219 загиблих від касетних боєприпасів або їх залишків. Другий рік поспіль найбільша кількість жертв від використання цих боєприпасів у всьому світі припадає на Україну.

За інформацією HRW, з початку повномасштабної російської агресії в Україні загалом було зафіксовано 1023 жертви від касетних боєприпасів, зокрема, 980 загиблих безпосередньо від боєприпасів і ще 43 – від їх залишків.

Також читайте: Росіяни вперше використали касетний "Калібр" під час масованої атаки 26 серпня

Водночас зазнчається, що оприлюднені у звіті дані можуть бути неточними, оскільки деякі жертви від численних випадків використання касетних боєприпасів в Україні у минулому році могли залишитися незафіксовані. Так, в Україні минулого року було зареєстровано понад 50 атак касетними боєприпасами, кількість жертв від яких не була зафіксована, йдеться у зведенні.

HRW зауважує, що як Росія, так і Україна протягом 2023 року та першої половини 2024 року продовжували використовувати касетні боєприпаси, однак війська РФ застосовували ці боєприпаси по густонаселених міських районах. Систематизовано задокументувати та ідентифікувати подальше використання цієї зброї було неможливо через відсутність доступу до місць обстрілів.

Читайте: На Житомирщині після атаки РФ виявили та знищили понад десяток ворожих касетних боєприпасів. ФОТОрепортаж

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Час від часу ходжу через медмістечко На тротуарі перед корпусом обласної дитячої лікарні - віялоподібні розчерки від вибухів касетних *********** І стіни шрапнеллю з них посічені Такі ж самі розчерки - на вузлі вулиць З одного боку - торгівельний центр тАТБ З другого - комплекс торгівельних павільйонів І ні одного військового об"єкту! Все це сталося на початку березня 2022 року...
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09.09.2024 20:48 Відповісти
Які люди? Цивільні? Загарбники? Захисники? - В дупу такий огляд від HRW. Його можна тлумачити, як завгодно.
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09.09.2024 21:25 Відповісти
вони про цивільних потринділи, але американці жмуться давати нам ракети з касетниками по ураженню живої сили, кажуть це тільки для аеродромів....
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09.09.2024 22:31 Відповісти
Отрабатывают. Ртом.
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09.09.2024 21:38 Відповісти
HRW зауважує, що як Росія, так і Україна... продовжували використовувати касетні **********...

Класика - всє ані адінаковиє...
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09.09.2024 21:46 Відповісти
еге ж!
тільки рашка по містах та трансформаторах, а ми по військових цілях
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09.09.2024 22:33 Відповісти
 
 