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смерть (9178) кассетные боеприпасы (85)

Более 1000 человек погибли от кассетных боеприпасов в Украине с начала войны, - Human Rights Watch

Касетний боєприпас (фото ілюстративне)

С 24 февраля 2022 года в Украине 1023 человека погибло от кассетных боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на правозащитную организацию Human Rights Watch.

В отчете организации говорится, что в течение 2023 года в девяти странах мира было зафиксировано 219 погибших от кассетных боеприпасов или их остатков. Второй год подряд наибольшее количество жертв от использования этих боеприпасов во всем мире приходится на Украину.

По информации HRW, с начала полномасштабной российской агрессии в Украине в целом было зафиксировано 1023 жертвы от кассетных боеприпасов, в частности, 980 погибших непосредственно от боеприпасов и еще 43 - от их остатков.

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В то же время отмечается, что обнародованные в отчете данные могут быть неточными, поскольку некоторые жертвы от многочисленных случаев использования кассетных боеприпасов в Украине в прошлом году могли остаться незафиксированными. В частности, в Украине в прошлом году было зарегистрировано более 50 атак кассетными боеприпасами, количество жертв от которых не было зафиксировано, говорится в сводке.

HRW отмечает, что как Россия, так и Украина в течение 2023 года и первой половины 2024 года продолжали использовать кассетные боеприпасы, однако войска РФ применяли эти боеприпасы по густонаселенным городским районам. Систематизировано задокументировать и идентифицировать дальнейшее использование этого оружия было невозможно из-за отсутствия доступа к местам обстрелов.

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Час від часу ходжу через медмістечко На тротуарі перед корпусом обласної дитячої лікарні - віялоподібні розчерки від вибухів касетних *********** І стіни шрапнеллю з них посічені Такі ж самі розчерки - на вузлі вулиць З одного боку - торгівельний центр тАТБ З другого - комплекс торгівельних павільйонів І ні одного військового об"єкту! Все це сталося на початку березня 2022 року...
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09.09.2024 20:48 Ответить
Які люди? Цивільні? Загарбники? Захисники? - В дупу такий огляд від HRW. Його можна тлумачити, як завгодно.
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09.09.2024 21:25 Ответить
вони про цивільних потринділи, але американці жмуться давати нам ракети з касетниками по ураженню живої сили, кажуть це тільки для аеродромів....
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09.09.2024 22:31 Ответить
Отрабатывают. Ртом.
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09.09.2024 21:38 Ответить
HRW зауважує, що як Росія, так і Україна... продовжували використовувати касетні **********...

Класика - всє ані адінаковиє...
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09.09.2024 21:46 Ответить
еге ж!
тільки рашка по містах та трансформаторах, а ми по військових цілях
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09.09.2024 22:33 Ответить
 
 