Россияне впервые использовали кассетный "Калибр" во время массированной атаки 26 августа

Взрывотехники впервые обнаружили на Харьковщине остатки "Калибра" с кассетной боевой частью: именно такую ракету оккупанты применили во время массированной атаки по Украине 26 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире "Суспільного" сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

"Во время вчерашнего (26.08, - ред.) массированного удара мы впервые зафиксировали применение "Калибра" - ракеты морского базирования с кассетной боевой частью. Его использовали для удара по гражданскому промышленному объекту. До этого применяли кассетные "Искандеры", что стало не редкостью в 2024 году. В 2023, 2022 для нанесения дальних ударов обычно использовали С-300, "Искандеры" - были корейские ракеты - с фугасной боевой частью. Сейчас используют кассетную", - рассказал Тимошко.

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Он отметил, что ситуация на Харьковщине остается сложной, однако несколько уменьшилось количество ударов авиабомбами.

"Хотя это относительно. За прошедшие сутки было 12 КАБов, а в позапрошлые - ни одного КАБа (для сравнения: несколько недель назад цифра достигала 30 и более ударов авиабомбами за сутки, - ред.) Так, с началом Курской операции их стало меньше, есть несколько дней, когда вообще не применялись", - сказал Тимошко.

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Напомним, во время самой массированной российской атаки 26 августа 2024 года противовоздушная оборона уничтожила 201 из 236 вражеских целей. Погибли 7 человек и 47 пострадали. В нескольких областях зафиксированы повреждения объектов энергетики.