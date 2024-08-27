Росіяни вперше використали касетний "Калібр" під час масованої атаки 26 серпня

Вибухотехніки вперше виявили на Харківщині залишки "Калібру" з касетною бойовою частиною: саме таку ракету окупанти застосували під час масованої атаки по Україні 26 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі "Суспільного" повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Під час учорашнього (26.08, - ред.) масованого удару ми вперше зафіксували застосування "Калібру" - ракети морського базування з касетною бойовою частиною. Його використали для удару по цивільному промисловому об’єкту. До цього застосовували касетні "Іскандери", що стало не рідкістю у 2024 році. У 2023, 2022 для завдання дальніх ударів зазвичай використовували С-300, "Іскандери" - були корейські ракети - з фугасною бойовою частиною. Зараз використовують касетну", - розповів Тимошко.

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Він зауважив, що ситуація на Харківщині залишається складною, проте дещо зменшилася кількість ударів авіабомбами.

"Хоча це відносно. Минулої доби було 12 КАБів, а позаминулої - жодного КАБа (для порівняння: кілька тижнів тому цифра сягали 30 і більше ударів авіабомбами за добу, – ред.). Так, з початком Курської операції їх стало менше, є декілька днів, коли взагалі не застосовувалися", - сказав Тимошко.

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Нагадаємо, під час наймасованішої російської атаки 26 серпня 2024 року протиповітряна оборона знищила 201 із 236 ворожих цілей. Загинули 7 людей і 47 постраждали. У кількох областях зафіксовані пошкодження об'єктів енергетики.