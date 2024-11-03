Росіяни 43 рази обстріляли Сумщину протягом дня
3 листопада росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 102 вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Хотінська громада: з території рф літаком здійснено пуск КАБ (1 вибух), мінометні обстріли (12 вибухів), FPV-дронами (5 вибухів). Також за допомогою БпЛа здійснено скидання двох вибухових пристроїв (2 вибухи).
- Юнаківська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи), обстріл з танку (1 вибух), артилерійський обстріл (10 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (17 вибухів).
- Білопільська громада: ворожий БпЛА здійснив скидання вибухового пристрою (1 вибух). Також був мінометний обстріл (6 вибухів).
- Чупахівська громада: відбулася атака БпЛА типу " Герань-2" (1 вибух), внаслідок сталося загоряння сухої рослинності.
- Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи), міномету (20 вибухів).
- Есманьська громада: завдано атаку FPV-дронами (3 вибухи), пуск КАБ (2 вибухи).
- Середино-Будська громада: з території РФ здійснено удар FPV-дронами (2 вибухи).
- Свеська громада: відбулася атака FPV-дронами (3 вибухи).
- Дружбівська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (2 вибухи).
- Сумська громада: здійснено удар ворожим БпЛА типу "Ланцет", внаслідок чого пошкоджено автомобіль.
- Шалигинська громада: 4 міни скинули росіяни на території громади. Також був удар дронами типу "FPV" (2 вибухи).
- Путивльська громада: з ворожого БпЛА відбулося скидання вибухового пристрою (1 вибух).
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