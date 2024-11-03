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Росіяни 43 рази обстріляли Сумщину протягом дня

Наслідки обстрілів Сумщини 3 листопада

3 листопада росіяни здійснили 43 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 102 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Хотінська громада: з території рф літаком здійснено пуск КАБ (1 вибух), мінометні обстріли (12 вибухів), FPV-дронами (5 вибухів). Також за допомогою БпЛа здійснено скидання двох вибухових пристроїв (2 вибухи).
  • Юнаківська громада: зафіксовано пуски КАБ (3 вибухи), обстріл з танку (1 вибух), артилерійський обстріл (10 вибухів).
  • Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (17 вибухів).
  • Білопільська громада: ворожий БпЛА здійснив скидання вибухового пристрою (1 вибух). Також був мінометний обстріл (6 вибухів).
  • Чупахівська громада: відбулася атака БпЛА типу " Герань-2" (1 вибух), внаслідок сталося загоряння сухої рослинності.
  • Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи), міномету (20 вибухів).
  • Есманьська громада: завдано атаку FPV-дронами (3 вибухи), пуск КАБ (2 вибухи).

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  • Середино-Будська громада: з території РФ здійснено удар FPV-дронами (2 вибухи).
  • Свеська громада: відбулася атака FPV-дронами (3 вибухи).
  • Дружбівська громада: зафіксовано удар FPV-дронами (2 вибухи).
  • Сумська громада: здійснено удар ворожим БпЛА типу "Ланцет", внаслідок чого пошкоджено автомобіль.
  • Шалигинська громада: 4 міни скинули росіяни на території громади. Також був удар дронами типу "FPV" (2 вибухи).
  • Путивльська громада: з ворожого БпЛА відбулося скидання вибухового пристрою (1 вибух).

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Автор: 

обстріл (29517) Сумська область (3953)


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