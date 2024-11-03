Рашисти атакували дронами Шостку на Сумщині, є руйнування
У ніч на 3 листопада російські загарбники атакували 8 дронами Шостку Сумської області, били по об’єктах інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.
Внаслідок удару зазнали руйнувань інфраструктурні об'єкти громади. Наразі в місті проводяться аварійно-відновлювальні роботи, інформація щодо жертв відсутня, а збитки уточнюються.
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gr1959
показати весь коментар03.11.2024 10:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Виталий #548501
показати весь коментар03.11.2024 10:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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