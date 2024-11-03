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Новини
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Рашисти атакували дронами Шостку на Сумщині, є руйнування

Шостка

У ніч на 3 листопада російські загарбники атакували 8 дронами Шостку Сумської області, били по об’єктах інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

Внаслідок удару зазнали руйнувань інфраструктурні об'єкти громади. Наразі в місті проводяться аварійно-відновлювальні роботи, інформація щодо жертв відсутня, а збитки уточнюються.

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Автор: 

Сумська область (3953) Шахед (1232)


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Шахеди летять на Шостку а мо й далі, як по трасі мацква-Київ. Кожного вечора й щоночі. Та поставте Гепард, щоб хоча б їх налякав. А у кращому збив ще до підльоту до міста. Я б показав дуже зручне містечко для полювання за "птічкамі".
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03.11.2024 10:47 Відповісти
Да, через Глухов/Шалыгино каждый вечер и ночь летят...
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03.11.2024 10:49 Відповісти
 
 