Рашисти атакували дронами Шостку на Сумщині, є руйнування

У ніч на 3 листопада російські загарбники атакували 8 дронами Шостку Сумської області, били по об’єктах інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

Внаслідок удару зазнали руйнувань інфраструктурні об'єкти громади. Наразі в місті проводяться аварійно-відновлювальні роботи, інформація щодо жертв відсутня, а збитки уточнюються.

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