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Рашисты атаковали дронами Шостку на Сумщине, есть разрушения

Шостка

В ночь на 3 ноября российские захватчики атаковали 8 дронами Шостку Сумской области, били по объектам инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога.

В результате удара подверглись разрушениям инфраструктурные объекты громады. Сейчас в городе проводятся аварийно-восстановительные работы, информация о жертвах отсутствует, а убытки уточняются.

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Автор: 

Сумская область (3401) Шахед (1229)


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Шахеди летять на Шостку а мо й далі, як по трасі мацква-Київ. Кожного вечора й щоночі. Та поставте Гепард, щоб хоча б їх налякав. А у кращому збив ще до підльоту до міста. Я б показав дуже зручне містечко для полювання за "птічкамі".
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03.11.2024 10:47 Ответить
Да, через Глухов/Шалыгино каждый вечер и ночь летят...
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03.11.2024 10:49 Ответить
 
 