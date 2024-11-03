Рашисты атаковали дронами Шостку на Сумщине, есть разрушения
В ночь на 3 ноября российские захватчики атаковали 8 дронами Шостку Сумской области, били по объектам инфраструктуры.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога.
В результате удара подверглись разрушениям инфраструктурные объекты громады. Сейчас в городе проводятся аварийно-восстановительные работы, информация о жертвах отсутствует, а убытки уточняются.
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gr1959
показать весь комментарий03.11.2024 10:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Виталий #548501
показать весь комментарий03.11.2024 10:49 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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