Рашисты атаковали дронами Шостку на Сумщине, есть разрушения

В ночь на 3 ноября российские захватчики атаковали 8 дронами Шостку Сумской области, били по объектам инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Шостки Николай Нога.

В результате удара подверглись разрушениям инфраструктурные объекты громады. Сейчас в городе проводятся аварийно-восстановительные работы, информация о жертвах отсутствует, а убытки уточняются.

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