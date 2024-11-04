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Новости
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Ветеранская политика в крупном бизнесе: как "Интерпайп" реинтегрирует своих ветеранов

Новости компаний

інтерпайп

Текущая ветеранская политика компании "Интерпайп" Виктора Пинчука предусматривает полный чекап состояния здоровья человека после демобилизации, при необходимости лечение и реабилитацию, психологическую и юридическую поддержку и трудоустройство.

Об этом пишет издание NV в материале "Медицинское сопровождение, адаптация рабочего места и развитие сообщества: как Интерпайп поддерживает своих ветеранов".

"Первые ветераны вернулись в конце 2022 года. К тому времени у нас уже была построена системная работа по поддержке бойцов на фронте, в частности медицинское сопровождение и психологическая поддержка. Но первые возвращения четко обозначили необходимость помогать и с реинтеграцией к гражданской жизни", - рассказала Людмила Новак, PR-директор "Интерпайпа" и куратор направления работы с военными.

С начала войны около 1200 сотрудников "Интерпайп" были мобилизованы. Демобилизовались 150 - и все они получают помощь от своего предприятия, где был создан специальный штаб помощи мобилизованным и демобилизованным работникам. Все этапы поддержки происходят за счет компании. Если после возвращения с фронта человек снова хочет выйти на работу - ему подбирают рабочее место с учетом текущего физиологического состояния, навыков и опыта.

Самое главное неписаное правило ветеранской политики "Интерпайп" - глубокое уважение к каждому, кто вернулся с военного фронта и снова принял трудовой. "Сейчас мы работаем над тем, чтобы изменить в обществе отношение к ветеранам в целом. Часто их воспринимают, как людей, имеющих физические ограничения, контузии, тяжелое психологическое состояние, нуждающихся в льготах и тому подобное. Мы же меняем эту парадигму. Ведь ветеран - это человек, который закалился в боях. Он мужественный, дисциплинированный, имеет понятие иерархии, ответственности. Все, что нужно, - при необходимости создать условия, поддержать, помочь и уважать каждого", - рассказала руководитель группы помощи мобилизованным и демобилизованным работникам "Интерпайп" Юлия Кишинская.

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ветераны (1120) Интерпайп (31)


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04.11.2024 20:21 Ответить
Диви, який Пінчук патріот. Та й Притула- його проект. Хмм...
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04.11.2024 20:38 Ответить
Это не так, потому что такая политика была ещё с 2014 ,я её на себе ощутил.Я был сотрудником ИнтерпайпНТЗ и оттуда ушел в АТО и меня очень сильно поддерживал завод,а когда вернулся мне очень помогли по медицине,всё больницы ,диагнозы,лекарства. По этому если кто не знает ситуацию,лучше не пишите всякий бред. А Интерпай лучше других отреагировало на проблемы бойцов по крайней мере в начале войны
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05.11.2024 21:43 Ответить
 
 