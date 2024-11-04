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Ветеранська політика у великому бізнесі: як "Інтерпайп" реінтегрує своїх ветеранів

Новини компаній

інтерпайп

Поточна ветеранська політика компанії "Інтерпайп" Віктора Пінчука передбачає повний чекап стану здоров’я людини після демобілізації, за необхідності лікування та реабілітацію, психологічну та юридичну підтримку і працевлаштування.

Про це пише видання NV в матеріалі "Медичний супровід, адаптація робочого місця та розвиток спільноти: як Інтерпайп підтримує своїх ветеранів".

"Перші ветерани повернулись наприкінці 2022 році. На той час у нас уже була побудована системна робота з підтримки бійців на фронті, зокрема медичний супровід і психологічна підтримка. Та перші повернення чітко окреслили необхідність допомагати і з реінтеграцією до цивільного життя", — розповіла Людмила Новак, PR-директорка "Інтерпайпу" і кураторка напряму роботи з військовими.

З початку війни близько 1200 співробітників "Інтерпайп" були мобілізовані. Демобілізувалися 150 - і всі вони отримують допомогу від свого підприємства, де був створений спеціальний штаб допомоги мобілізованим і демобілізованим працівникам. Усі етапи підтримки відбуваються коштом компанії. Якщо після повернення з фронту людина знову хоче вийти на роботу - їй підбирають робоче місце з урахуванням поточного фізіологічного стану, навичок і досвіду.

Найголовніше неписане правило ветеранської політики "Інтерпайп" — глибока повага до кожного, хто повернувся з воєнного фронту і знову прийняв трудовий. "Наразі ми працюємо над тим, аби змінити в суспільстві ставлення до ветеранів загалом. Часто їх сприймають, як людей, що мають фізичні обмеження, контузії, важкий психологічний стан, потребують пільг тощо. Ми ж змінюємо цю парадигму. Адже ветеран — це людина, яка загартувалася в боях. Вона мужня, дисциплінована, має поняття ієрархії, відповідальності. Усе, що потрібно, — за потреби створити умови, підтримати, допомогти і поважати кожного", — розповіла керівниця групи допомоги мобілізованим і демобілізованим працівникам "Інтерпайп" Юлія Кішинська.

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04.11.2024 20:21 Відповісти
Диви, який Пінчук патріот. Та й Притула- його проект. Хмм...
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04.11.2024 20:38 Відповісти
Это не так, потому что такая политика была ещё с 2014 ,я её на себе ощутил.Я был сотрудником ИнтерпайпНТЗ и оттуда ушел в АТО и меня очень сильно поддерживал завод,а когда вернулся мне очень помогли по медицине,всё больницы ,диагнозы,лекарства. По этому если кто не знает ситуацию,лучше не пишите всякий бред. А Интерпай лучше других отреагировало на проблемы бойцов по крайней мере в начале войны
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05.11.2024 21:43 Відповісти
 
 